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दिल्ली में हेड कांस्टेबल की गोलीबाजी: एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर जख्मी

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दिल्ली में हेड कांस्टेबल की गोलीबाजी: एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर जख्मी
दिल्ली पुलिसगोलीबाजीहत्या
📆26-04-2026 23:24:00
📰Dainik Jagran
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जाफरपुर कलां थाना क्षेत्र में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों पर गोलीबाजी कर दी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर जख्मी हो गया। आरोपित हेड कांस्टेबल शराब के नशे में था और घटना के बाद फरार हो गया। पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। जाफरपुर कलां थाना क्षेत्र में शनिवार आधी रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों पर गोलीबाजी कर दी। इस घटना में एक युवक पांडव कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक कृष्ण को पेट में गोली लगने से गंभीर चोटें आई हैं। आरोपित हेड कांस्टेबल नीरज घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। घटना के समय पांडव, कृष्ण और उनके दोस्त रूपेश के बेटे का जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे। आरोप है कि नीरज शराब के नशे में था और जब वह भीड़ लगाने का कारण पूछने लगा, तो पांडव ने नाराजगी जताई। इस पर नीरज ने पिस्टल निकालकर पांडव के सीने से सटाकर गोली चला दी, जो पांडव के सीने को चीरती हुई उसके पीछे बैठे कृष्ण के पेट में जा लगी। पांडव कुमार उत्तम नगर की प्रजापति कालोनी में रहते थे और जोमैटो में डिलीवरी ब्वाय के रूप में काम करते थे। शनिवार को उनके दोस्त रूपेश के दो साल के बेटे का जन्मदिन था, जिसके बाद देर रात पार्टी खत्म होने के बाद वे घर लौट रहे थे। इस बीच, नीरज ने लड़कों से उनका पता पूछा और कहासुनी के दौरान पिस्टल निकालकर पांडव पर गोली चलाई। पांडव की मौत के बाद, पीड़ित पक्ष के लोग गुस्साए हुए हैं और आरोप लगाते हैं कि पुलिस आरोपित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वे जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और उसे फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। रविवार सुबह, पीड़ित पक्ष के लोग थाने के बाहर पहुंच गए और वहां घेराव किया। खबर मिलने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर वहां से भेजा। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में भय और गुस्सा पैदा कर दिया है, और लोग पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। यह घटना दिल्ली में पुलिस और नागरिकों के बीच बढ़ते तनाव को भी उजागर करती है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की है, और वे आरोपित की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस घटना ने समाज में एक नया सवाल उठाया है कि पुलिस के सदस्यों द्वारा इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं.

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। जाफरपुर कलां थाना क्षेत्र में शनिवार आधी रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों पर गोलीबाजी कर दी। इस घटना में एक युवक पांडव कुमार की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक कृष्ण को पेट में गोली लगने से गंभीर चोटें आई हैं। आरोपित हेड कांस्टेबल नीरज घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। घटना के समय पांडव, कृष्ण और उनके दोस्त रूपेश के बेटे का जन्मदिन पार्टी से लौट रहे थे। आरोप है कि नीरज शराब के नशे में था और जब वह भीड़ लगाने का कारण पूछने लगा, तो पांडव ने नाराजगी जताई। इस पर नीरज ने पिस्टल निकालकर पांडव के सीने से सटाकर गोली चला दी, जो पांडव के सीने को चीरती हुई उसके पीछे बैठे कृष्ण के पेट में जा लगी। पांडव कुमार उत्तम नगर की प्रजापति कालोनी में रहते थे और जोमैटो में डिलीवरी ब्वाय के रूप में काम करते थे। शनिवार को उनके दोस्त रूपेश के दो साल के बेटे का जन्मदिन था, जिसके बाद देर रात पार्टी खत्म होने के बाद वे घर लौट रहे थे। इस बीच, नीरज ने लड़कों से उनका पता पूछा और कहासुनी के दौरान पिस्टल निकालकर पांडव पर गोली चलाई। पांडव की मौत के बाद, पीड़ित पक्ष के लोग गुस्साए हुए हैं और आरोप लगाते हैं कि पुलिस आरोपित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वे जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी और उसे फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। रविवार सुबह, पीड़ित पक्ष के लोग थाने के बाहर पहुंच गए और वहां घेराव किया। खबर मिलने के बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर वहां से भेजा। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में भय और गुस्सा पैदा कर दिया है, और लोग पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग कर रहे हैं। यह घटना दिल्ली में पुलिस और नागरिकों के बीच बढ़ते तनाव को भी उजागर करती है। पुलिस ने इस मामले में आरोपित के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद, स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की है, और वे आरोपित की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस घटना ने समाज में एक नया सवाल उठाया है कि पुलिस के सदस्यों द्वारा इस तरह के घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं

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दिल्ली पुलिस गोलीबाजी हत्या हेड कांस्टेबल जाफरपुर कलां

 

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