दिल्ली: गैंगस्टर स्टाइल हत्या, 4 मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रक ड्राइवर को गोलियों से नishaा दिया

दिल्ली के संगम विहार में बुधवार सुबह करीब 5 बजे चार मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर पर हमला कर उसे गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने 4-5 राउंड फायरिंग की और लोहे की रॉड से भी हमला किया। मृतक अपनी ट्रक लेने के लिए आया था। पारिवारिक रंजिश के पीछे वारदात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
दिल्ली के उत्तरी इलाके संगम विहार में बुधवार सुबह करीब 5 बजे एक सनसनीखेज हत्या का आरोप लगे.
ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच एक युवक की जान ली गई। घटना के पीछे पारिवारिक रंजिश का मामला बताया जा रहा है। उस दिन सुबह अक्सर यहीं अपना ट्रक पार्क करता रहता वैकल्पिक ड्राइवर मृत्यु के बाद वह वहां अपनी ट्रक लेने के लिए आया। मौके पर चार मोटरसाइकिल सवार हमलावर आए, जिनके पास बंदूक और लोहे की रॉड थीं। बिना किसी धीरे-धीरे की बिना चेतावनी के उन्होंने उस पर गोली चलाई और रॉड से भी हमला किया। लगातार 4 से 5 गोलियाँ चलाई गईं, जिसकी आवाज आसपास के रिसidentials को सुनाई दी। गोली लगने के बाद वह तुरंत मौके पर ही हवाला बन गया। हमलावर वारदात के बाद फुसफुसाहट में मोटरसाऋिकिल पर बैठकर भाग गए। प्रत्यक्षदर्शी वसंत मिश्रा और दिनेश चंद ने कहा कि हमलावरों ने आगे बढ़ने वालों को दूर रहने के लिए कहा और जो बीच में आए उन्होंने कहा कि यह उनका परिवार का मामला है। पुलिस मामले में जुटी, घटनास्थल का निरीक्षण किया और हमलावरों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल बन गया
दिल्ली हत्या गैंगस्टर स्टाइल संगम विहार ट्रक ड्राइवर मर्डर मोटरसाइकिल सवार बदमाश फायरिंग पारिवारिक रंजिश पुलिस जांच
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ Weight Loss ಸೀಕ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.. ಹೇಗಿದ್ದವರು ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಟಿಗೂ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ !Isha Ambani diet plan: ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ನೀತಾ ಅಂಬಾನಿ ಪುತ್ರಿ ಇಶಾ ಅಂಬಾನಿ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಜನರ ನಿದ್ದೆಕೆಡಿಸಿದೆ.
Read more »
ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರೀತಿ, 14 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ !Isha Koppikar Husband: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಇಶಾ ಕೊಪ್ಪಿಕರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.
Read more »
Isha Malviya ने व्हाइट साड़ी में बिखेरा जलवा, अदाएं ऐसी की मच गया बवाल, फैंस बोले-खूबसूरती है लाजवाबisha malviya : ईशा मालवीय (isha malviya) का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. जिसमें ईशा मालवीय Watch video on ZeeNews Hindi
Read more »
Isha Saha: মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন তো ঠিকই..., আরজি কর-কাণ্ডে মমতার সমর্থনে ইশা!Isha Saha supports Mamata Banerjee statemennt of seeking justice for R G Kar
Read more »
रिटायरमेंट पर धोनी- फैसला करने के लिए अभी 4-5 महीने: रांची वापस जाकर बाइक राइड्स का आनंद लूंगा; IPL में हाई...Dhoni on retirement: 4-5 months to decide dainik bhaskar updates
Read more »
मराठी गाने सुंदरी पर मच्छीवाली बन समंदर किनारे Isha Malviya ने किया जबरदस्त डांस, लुक देख फैंस हुए एक्साइटेडIsha Malviya Dance Video: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर Isha Malviya ने सुंदरी मराठी गाने Watch video on ZeeNews Hindi
Read more »