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दिल्ली: गैंगस्टर स्टाइल हत्या, 4 मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रक ड्राइवर को गोलियों से नishaा दिया

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दिल्ली: गैंगस्टर स्टाइल हत्या, 4 मोटरसाइकिल सवारों ने ट्रक ड्राइवर को गोलियों से नishaा दिया
दिल्ली हत्यागैंगस्टर स्टाइलसंगम विहार
📆17-06-2026 10:49:00
📰AajTak
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📊News: 49% · Publisher: 63%

दिल्ली के संगम विहार में बुधवार सुबह करीब 5 बजे चार मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक ट्रक ड्राइवर पर हमला कर उसे गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने 4-5 राउंड फायरिंग की और लोहे की रॉड से भी हमला किया। मृतक अपनी ट्रक लेने के लिए आया था। पारिवारिक रंजिश के पीछे वारदात होने का अनुमान लगाया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

दिल्ली के उत्तरी इलाके संगम विहार में बुधवार सुबह करीब 5 बजे एक सनसनीखेज हत्या का आरोप लगे.

ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच एक युवक की जान ली गई। घटना के पीछे पारिवारिक रंजिश का मामला बताया जा रहा है। उस दिन सुबह अक्सर यहीं अपना ट्रक पार्क करता रहता वैकल्पिक ड्राइवर मृत्यु के बाद वह वहां अपनी ट्रक लेने के लिए आया। मौके पर चार मोटरसाइकिल सवार हमलावर आए, जिनके पास बंदूक और लोहे की रॉड थीं। बिना किसी धीरे-धीरे की बिना चेतावनी के उन्होंने उस पर गोली चलाई और रॉड से भी हमला किया। लगातार 4 से 5 गोलियाँ चलाई गईं, जिसकी आवाज आसपास के रिसidentials को सुनाई दी। गोली लगने के बाद वह तुरंत मौके पर ही हवाला बन गया। हमलावर वारदात के बाद फुसफुसाहट में मोटरसाऋिकिल पर बैठकर भाग गए। प्रत्यक्षदर्शी वसंत मिश्रा और दिनेश चंद ने कहा कि हमलावरों ने आगे बढ़ने वालों को दूर रहने के लिए कहा और जो बीच में आए उन्होंने कहा कि यह उनका परिवार का मामला है। पुलिस मामले में जुटी, घटनास्थल का निरीक्षण किया और हमलावरों की तलाश जारी है। स्थानीय लोगों में डर और चिंता का माहौल बन गया

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