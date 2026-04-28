दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र: नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर होगी चर्चा, विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव

दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा और प्रस्ताव पारित करने की उम्मीद है। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर गहन चर्चा होने की संभावना है, साथ ही कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा लोकसभा में इस मुद्दे पर संशोधन विधेयक को विफल करने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की महिलाएं लंबे समय से आरक्षण का इंतजार कर रही थीं, लेकिन विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया।

दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर महत्वपूर्ण चर्चा और प्रस्ताव पारित करने की उम्मीद है। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर गहन चर्चा होने की संभावना है, साथ ही कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा लोकसभा में इस मुद्दे पर संशोधन विधेयक को विफल करने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की महिलाएं लंबे समय से आरक्षण का इंतजार कर रही थीं, लेकिन विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि इसी की निंदा के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। सत्र के दौरान दिल्ली सरकार के वित्त खातों और विनियोग खातों की प्रतियां प्रस्तुत करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के अलावा, मुख्यमंत्री गुप्ता द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रस्ताव पारित करने के साथ-साथ अन्य विधायी कार्य भी किए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 28 अप्रैल को बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से पहले उपराज्यपाल टीएस संधू से मुलाकात की। इस सत्र से पहले विधानसभा की सुरक्षा में सेंध के हालिया मामलों को देखते हुए सोमवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की गई। सत्र के दौरान महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्रियान्वयन पर सरकारी संकल्प पेश करेंगी। इस सत्र में अन्य विधायी कार्य भी किए जाएंगे, जिनमें दिल्ली सरकार के वित्त खातों और विनियोग खातों की प्रतियां प्रस्तुत करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के अलावा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है और कांग्रेस तथा अन्य भारतीय गठबंधन दलों द्वारा इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में इस मुद्दे पर संशोधन विधेयक को विफल करने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है.

दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज बुलाया गया है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर महत्वपूर्ण चर्चा और प्रस्ताव पारित करने की उम्मीद है। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर गहन चर्चा होने की संभावना है, साथ ही कांग्रेस और अन्य दलों द्वारा लोकसभा में इस मुद्दे पर संशोधन विधेयक को विफल करने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की महिलाएं लंबे समय से आरक्षण का इंतजार कर रही थीं, लेकिन विपक्ष ने इसका समर्थन नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि इसी की निंदा के लिए यह विशेष सत्र बुलाया गया है और इसमें विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। सत्र के दौरान दिल्ली सरकार के वित्त खातों और विनियोग खातों की प्रतियां प्रस्तुत करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के अलावा, मुख्यमंत्री गुप्ता द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर प्रस्ताव पारित करने के साथ-साथ अन्य विधायी कार्य भी किए जाएंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 28 अप्रैल को बुलाए गए दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से पहले उपराज्यपाल टीएस संधू से मुलाकात की। इस सत्र से पहले विधानसभा की सुरक्षा में सेंध के हालिया मामलों को देखते हुए सोमवार को उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की गई। सत्र के दौरान महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नारी शक्ति वंदन अधिनियम के क्रियान्वयन पर सरकारी संकल्प पेश करेंगी। इस सत्र में अन्य विधायी कार्य भी किए जाएंगे, जिनमें दिल्ली सरकार के वित्त खातों और विनियोग खातों की प्रतियां प्रस्तुत करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के अलावा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यान्वयन पर एक सरकारी प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस सत्र में महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होने की उम्मीद है और कांग्रेस तथा अन्य भारतीय गठबंधन दलों द्वारा इस महीने की शुरुआत में लोकसभा में इस मुद्दे पर संशोधन विधेयक को विफल करने की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है





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