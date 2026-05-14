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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की है

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की है
स्वास्थ्यउपराज्यपालस्डार्क सिफ्ट
📆14-05-2026 01:12:00
📰Dainik Jagran
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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की है। वे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सड़क सुरक्षा एग्जिबिशन वाहन लॉन्च किया है, जिनमें बड़ी एलईडी स्क्रीन और सेंसर हैं। ये वाहन स्कूल, कॉलेज, भीड़भाड़ वाले बाजारों और प्रमुख मार्गों पर अभियान चलाएंगे। वाहन में जागरूकता वीडियो और ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित करने वाले संदेश प्रसारित किए जाएंगे। आगे ऐसे और वाहन होंगे, जिससे हमारी यह सड़क सुरक्षा अभियान और अधिक प्रभावी होगा।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। वे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सड़क सुरक्षा एग्जिबिशन वाहन लॉन्च किया है। ये वाहन बड़ी एलईडी स्क्रीन और सेंसर से लैस हैं। वे स्कूल, कॉलेज, भीड़भाड़ वाले बाजार और प्रमुख मार्गों पर अभियान चलाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचे। वाहन में जागरूकता वीडियो और ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित करने वाले संदेश प्रसारित किए जाएंगे। आगे ऐसे और वाहन होंगे, जिससे हमारी यह सड़क सुरक्षा अभियान और अधिक प्रभावी होगा.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है। वे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस सड़क सुरक्षा एग्जिबिशन वाहन लॉन्च किया है। ये वाहन बड़ी एलईडी स्क्रीन और सेंसर से लैस हैं। वे स्कूल, कॉलेज, भीड़भाड़ वाले बाजार और प्रमुख मार्गों पर अभियान चलाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सड़क सुरक्षा का संदेश पहुंचे। वाहन में जागरूकता वीडियो और ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए प्रेरित करने वाले संदेश प्रसारित किए जाएंगे। आगे ऐसे और वाहन होंगे, जिससे हमारी यह सड़क सुरक्षा अभियान और अधिक प्रभावी होगा

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