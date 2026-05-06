दिल्ली सरकार का हीट एक्शन प्लान: भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए हर जिले में तैनात होंगी हीटवेव रिस्पांस वैन

दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को कम करने के लिए हीट एक्शन प्लान 2026 लागू किया है, जिसके तहत हर जिले में रिस्पांस वैन और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं ताकि संवेदनशील वर्गों को तत्काल सहायता मिल सके।

राजधानी दिल्ली में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक व्यापक और रणनीतिक कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने शहर के नागरिकों को लू और हीटवेव के घातक प्रभावों से बचाने के लिए हीट एक्शन प्लान 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना है जो गर्मी के कारण सबसे अधिक जोखिम में होते हैं। इसी क्रम में, दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीटवेव रिस्पांस वैन ों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान को 'गर्मी से जंग, दिल्ली सरकार के संग' का नाम दिया गया है, जो न केवल एक नारा है बल्कि दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना शहर के हर वर्ग के व्यक्ति की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित राहत प्रदान की जा सके। इस हीट एक्शन प्लान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हीटवेव रिस्पांस वैन हैं, जिन्हें अब राजधानी के प्रत्येक जिले में तैनात किया जाएगा। ये विशेष वैन प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक उन क्षेत्रों में संचालित की जाएंगी जहां भीड़ अधिक होती है और गर्मी का प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से श्रमिक चौक, व्यस्त बस अड्डे, स्थानीय बाजार, झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्र और अन्य संवेदनशील इलाके शामिल हैं। इन वैनों का उद्देश्य मौके पर ही आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराना है। प्रत्येक वैन में 400 से 500 लीटर की क्षमता वाला एक बड़ा ठंडा पानी का टैंक लगाया गया है, जिससे प्यासे नागरिकों को स्वच्छ और शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा, लू के कारण होने वाले डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ओआरएस के पैकेट, प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड किट, धूप से बचने के लिए टोपियां और सूती गमछे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, तो वह सरकारी हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करके इन वैनों की मदद ले सकता है। संसाधनों के साथ-साथ मानव संसाधन के प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हर जिले में 10-10 सिविल डिफेंस वालेंटियरों की नियुक्ति की गई है, जो आगामी तीन महीनों तक इन रिस्पांस वैनों के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। ये वालेंटियर न केवल सामग्री का वितरण करेंगे, बल्कि लोगों को गर्मी से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक भी करेंगे। वितरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रत्येक जिले में रोजाना लगभग 1000 ओआरएस पैकेट, 300 सूती गमछे और 200 टोपियों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए सरकार ने ईको-फ्रेंडली डिस्पोजेबल ग्लास के उपयोग का निर्णय लिया है और कचरा संग्रह की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि राहत कार्यों के दौरान शहर में गंदगी न फैले। दिल्ली सरकार ने इस योजना में सामाजिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी है। हीट एक्शन प्लान 2026 के तहत विशेष रूप से उन समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो बाहरी वातावरण में काम करने को मजबूर हैं। इसमें दिहाड़ी मजदूर, निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, बेघर व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं। सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संस्थानों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक बाहरी श्रम कार्यों को पूरी तरह से रोकने का सुझाव दिया गया है ताकि श्रमिकों को विश्राम अवधि मिल सके और वे लू की चपेट में न आएं। यह कदम कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए उठाया गया है। कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का यह प्रयास शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण है। भीषण गर्मी के समय में जब तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है, तब इस तरह की जमीनी स्तर की पहल जीवनरक्षक साबित हो सकती है। सरकार ने इस पूरी योजना को समन्वय और तैयारी के साथ लागू किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राहत सामग्री समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंचे। हीट एक्शन प्लान की बुकलेट का विमोचन यह दर्शाता है कि सरकार ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया है। यह योजना न केवल तत्काल राहत प्रदान करती है, बल्कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक रोडमैप भी तैयार करती है, जिससे दिल्ली एक सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद शहर बन सके.

राजधानी दिल्ली में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक व्यापक और रणनीतिक कदम उठाया है। दिल्ली सरकार ने शहर के नागरिकों को लू और हीटवेव के घातक प्रभावों से बचाने के लिए हीट एक्शन प्लान 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना है जो गर्मी के कारण सबसे अधिक जोखिम में होते हैं। इसी क्रम में, दिल्ली सचिवालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हीटवेव रिस्पांस वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान को 'गर्मी से जंग, दिल्ली सरकार के संग' का नाम दिया गया है, जो न केवल एक नारा है बल्कि दिल्लीवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सरकार की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह योजना शहर के हर वर्ग के व्यक्ति की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित राहत प्रदान की जा सके। इस हीट एक्शन प्लान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हीटवेव रिस्पांस वैन हैं, जिन्हें अब राजधानी के प्रत्येक जिले में तैनात किया जाएगा। ये विशेष वैन प्रतिदिन सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक उन क्षेत्रों में संचालित की जाएंगी जहां भीड़ अधिक होती है और गर्मी का प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से श्रमिक चौक, व्यस्त बस अड्डे, स्थानीय बाजार, झुग्गी-झोपड़ी वाले क्षेत्र और अन्य संवेदनशील इलाके शामिल हैं। इन वैनों का उद्देश्य मौके पर ही आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध कराना है। प्रत्येक वैन में 400 से 500 लीटर की क्षमता वाला एक बड़ा ठंडा पानी का टैंक लगाया गया है, जिससे प्यासे नागरिकों को स्वच्छ और शीतल पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा, लू के कारण होने वाले डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ओआरएस के पैकेट, प्राथमिक उपचार के लिए फर्स्ट एड किट, धूप से बचने के लिए टोपियां और सूती गमछे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है, तो वह सरकारी हेल्पलाइन नंबर 112 पर संपर्क करके इन वैनों की मदद ले सकता है। संसाधनों के साथ-साथ मानव संसाधन के प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। हर जिले में 10-10 सिविल डिफेंस वालेंटियरों की नियुक्ति की गई है, जो आगामी तीन महीनों तक इन रिस्पांस वैनों के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। ये वालेंटियर न केवल सामग्री का वितरण करेंगे, बल्कि लोगों को गर्मी से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक भी करेंगे। वितरण के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रत्येक जिले में रोजाना लगभग 1000 ओआरएस पैकेट, 300 सूती गमछे और 200 टोपियों का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाते हुए सरकार ने ईको-फ्रेंडली डिस्पोजेबल ग्लास के उपयोग का निर्णय लिया है और कचरा संग्रह की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की है, ताकि राहत कार्यों के दौरान शहर में गंदगी न फैले। दिल्ली सरकार ने इस योजना में सामाजिक संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी है। हीट एक्शन प्लान 2026 के तहत विशेष रूप से उन समूहों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो बाहरी वातावरण में काम करने को मजबूर हैं। इसमें दिहाड़ी मजदूर, निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, बेघर व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और छोटे बच्चे शामिल हैं। सरकार ने सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के संस्थानों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक बाहरी श्रम कार्यों को पूरी तरह से रोकने का सुझाव दिया गया है ताकि श्रमिकों को विश्राम अवधि मिल सके और वे लू की चपेट में न आएं। यह कदम कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और हीट स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए उठाया गया है। कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का यह प्रयास शहरी नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण है। भीषण गर्मी के समय में जब तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है, तब इस तरह की जमीनी स्तर की पहल जीवनरक्षक साबित हो सकती है। सरकार ने इस पूरी योजना को समन्वय और तैयारी के साथ लागू किया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि राहत सामग्री समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंचे। हीट एक्शन प्लान की बुकलेट का विमोचन यह दर्शाता है कि सरकार ने भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार किया है। यह योजना न केवल तत्काल राहत प्रदान करती है, बल्कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए एक रोडमैप भी तैयार करती है, जिससे दिल्ली एक सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद शहर बन सके





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