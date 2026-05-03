दिल्ली-एनसीआर में बारिश से गर्मी से राहत, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

दिल्ली-एनसीआर में 3 मई की रात से 4 मई की सुबह तक हुई बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी से राहत दिलाई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में और बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव आया है। लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की सलाह दी गई है।

दिल्ली - एनसीआर क्षेत्र में 3 मई की देर रात से 4 मई की सुबह तक हुई बारिश ने मौसम में बड़ा बदलाव ला दिया है। गरज और चमक के साथ तेज हवाएं भी चलीं, जिससे गर्मी से राहत मिली। हालांकि बारिश की तीव्रता हल्की रही, लेकिन हवाओं के कारण मौसम का प्रभाव काफी महसूस किया गया। भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) के अनुसार, यह पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ है, जो सोमवार से बुधवार तक सक्रिय रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ एक मौसम ी प्रणाली है जो पश्चिम से आती है और उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश , आंधी और तेज हवाएं लाती है। बारिश की मात्रा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न रही। दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश और तेज हवाएं दर्ज की गईं, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में थोड़ी अधिक बारिश और गरज-चमक देखी गई। कुछ जगहों पर हल्की जलभराव की शिकायतें मिलीं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं हुई। 3 मई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36.

6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस कम था। आज सुबह न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन हवा में नमी बढ़ने से उमस भी महसूस हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई है, जो 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इसका मतलब है कि गर्मी से राहत अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी है। पेड़ों या कमजोर ढांचों के नीचे खड़े होने से बचने और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर भी नजर रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि स्थिति तेजी से बदल सकती है, इसलिए स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। दिल्ली में तूफान, ओले, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है, और लोगों को घरों में रहने की सख्त सलाह दी गई है। आज सुबह और दोपहर में हल्की बारिश, गरज-चमक और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल भी एक-दो बार हल्की बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर, दिल्ली-एनसीआर में अगले कुछ दिनों तक मौसम सुहावना रहने की उम्मीद है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की आवश्यकता है। यह पश्चिमी विक्षोभ न केवल दिल्ली-एनसीआर बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम को प्रभावित कर रहा है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद हो सकती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जलभराव और यातायात में बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए, सभी को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और लोगों को अपडेट प्रदान कर रहा है





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