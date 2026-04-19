दिल्ली के आसमान से गायब हो रहे हैं तारे, प्रकाश प्रदूषण बनी मुख्य वजह

दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े महानगरों में प्रकाश प्रदूषण के कारण रात का आसमान इतना चमकदार हो गया है कि तारों का दिखना लगभग असंभव हो गया है। वैज्ञानिकों ने इस समस्या को गंभीर बताते हुए इसके समाधान के लिए स्ट्रीट लाइटों के डिज़ाइन में बदलाव का सुझाव दिया है।
नई दिल्ली : दिल्ली के आकाश से तारों का दीदार अब मानो बीते दिनों की बात हो गई है। केवल दिल्ली और मुंबई ही नहीं, देश के अधिकांश बड़े महानगरों में यह एक आम समस्या बन गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार, हम अपनी आँखों के सामने से आसमान की दृश्यता को बड़ी तेज़ी से खोते जा रहे हैं, जबकि 90 के दशक में दिल्ली का आकाश साफ और तारों से जगमगाता हुआ दिखाई देता था। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ए.
सुले बताते हैं कि तारों का दिखना मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आसमान कितना अंधकारमय या चमकदार है। इस दृश्यता को मापने के लिए बोर्टल स्केल का उपयोग किया जाता है, जहाँ स्केल का '1' अंक सबसे गहरे और शुद्ध अंधकार का प्रतिनिधित्व करता है। डॉ. ए. सुले के अनुसार, भारत में यह आदर्श बोर्टल स्केल केवल लद्दाख के हैनले में ही पाया जाता है, जहाँ से लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित आकाशगंगाएँ भी नग्न आँखों से देखी जा सकती हैं। इसके विपरीत, दिल्ली का बोर्टल स्केल स्कोर सबसे खराब '9' है, जिसके कारण यहाँ का आसमान एक बेजान और नारंगी रंग की चादर में लिपटा हुआ दिखाई देता है। मुंबई का बोर्टल स्कोर भी '8' के साथ बहुत अच्छा नहीं है। एस्ट्रोफाइल एजुकेशन सर्विसेज के निदेशक स्नेह केसरी के अनुसार, दिल्ली की स्थिति इतनी चिंताजनक हो गई है कि पहले बिजली कटौती होने पर कुछ तारे दिखाई दे जाते थे, लेकिन अब आसमान इतना अधिक प्रदूषित हो चुका है कि बिजली जाने पर भी कुछ भी नजर नहीं आता। ऐसे प्रयासों के रूप में, लद्दाख के हैनले और महाराष्ट्र के पेंच में स्थापित 'डार्क स्काई रिजर्व' इस दिशा में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इन क्षेत्रों में आकाशगंगाएँ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जो न केवल खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि स्थानीय जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खगोलविदों के अनुसार, प्रकाश प्रदूषण और अनावश्यक रूप से रोशनी के अनियंत्रित उपयोग ने तारों के मनमोहक दृश्यों को हमसे छीन लिया है। विशेष रूप से, सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों का गलत डिज़ाइन तारों के दीदार पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। महानगरों में लगाई गई अधिकांश स्ट्रीट लाइटें इस प्रकार से डिज़ाइन की गई हैं कि उनकी रोशनी का एक बड़ा हिस्सा सीधे ऊपर आसमान की ओर जाता है। यह ऊपर की ओर जाने वाली रोशनी वायुमंडल में मौजूद कणों से टकराती है, जिससे एक नारंगी रंग की धुंध या 'स्काईग्लो' (Skyglow) उत्पन्न होती है। इस 'स्काईग्लो' के कारण तारों की मंद रोशनी हम तक पहुँचने से पहले ही बाधित हो जाती है। इस गंभीर समस्या का समाधान प्रकाश के परावर्तन को कम करने में निहित है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि शहरी क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों के डिज़ाइन में कुछ आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए। यदि स्ट्रीट लाइटों के ऊपरी हिस्से पर एक उचित शेड लगाया जाए और रोशनी की दिशा को ऊपर या किनारों के बजाय सीधे नीचे जमीन की ओर केंद्रित किया जाए, तो आसमान में उत्पन्न होने वाली नारंगी धुंध को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इस सुधार के साथ, जब वायु प्रदूषण का स्तर कम होगा, तो अधिक से अधिक तारे हमें रात के आकाश में दिखाई देंगे
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