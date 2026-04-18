दिल्ली में भू-सतह तापमान में चिंताजनक वृद्धि: कई इलाकों में 6 डिग्री तक गर्म हुई जमीन

एनवायरोकैटेलिस्ट्स की सैटेलाइट डेटा विश्लेषण रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि पिछले 10 सालों में दिल्ली के कई इलाकों में जमीन का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिससे हाइपरलोकल हीट पॉकेट्स बन रहे हैं।

दिल्ली पिछले दशक में अत्यधिक गर्मी के बढ़ते प्रकोप से जूझ रहा है, जिसमें कई इलाकों में जमीन की सतह का तापमान (Land Surface Temperature) चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। यह भयावह खुलासा एक स्वतंत्र थिंक टैंक, एनवायरोकैटेलिस्ट्स द्वारा किए गए सैटेलाइट डेटा के गहन विश्लेषण से हुआ है। अप्रैल महीने में, दिल्ली का औसत भू-सतह तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, और कुछ वार्डों में तो यह बढ़ोतरी 6 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक पाई गई है। यह स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि शहर में हाइपरलोकल हीट पॉकेट्स का निर्माण हो रहा है, जो भविष्य में दिल्ली वासियों के लिए एक गंभीर चुनौती साबित हो सकते हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण दिल्ली के भाटी वार्ड में अप्रैल के दौरान भू-सतह तापमान में सबसे अधिक 6.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही, मदनपुर खादर ईस्ट और बदरपुर जैसे क्षेत्रों में 5.9 डिग्री, गौतमपुरी में 5.7 डिग्री, और मीठापुर, देवली, संगम विहार-बी तथा सैदुलाजैब जैसे इलाकों में 5.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी गई। इन विशेष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में सघन निर्माण गतिविधियों और हरे-भरे क्षेत्रों में भारी कमी देखी गई है, जो सीधे तौर पर स्थानीय तापमान में वृद्धि का कारण बन रहे हैं। इसके विपरीत, उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मुबारिकपुर और निठारी वार्डों में तापमान में मामूली कमी (0.6 और 0.4 डिग्री सेल्सियस) दर्ज की गई, जबकि रानी खेड़ा और साबरपुर में सबसे कम बदलाव देखने को मिला। यह विषम वितरण शहरी नियोजन और जलवायु परिवर्तन के स्थानीय प्रभावों के बीच जटिल संबंध को उजागर करता है।

लैंड सरफेस टेम्परेचर (LST) से तात्पर्य किसी स्थान की सतह के उस तापमान से है जिस पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। यह हवा के तापमान से भिन्न होता है, जो आमतौर पर LST से कम रहता है। सैटेलाइट डेटा इस बात की सटीक जानकारी प्रदान करता है कि शहर के किन विशिष्ट क्षेत्रों में गर्मी का प्रकोप सबसे अधिक है। एनवायरोकैटेलिस्ट्स के संस्थापक और मुख्य विश्लेषक, सुनील दहिया, के अनुसार, यह डेटा उन संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहाँ स्थानीय स्तर पर हीट एडाप्टेशन (गर्मी से अनुकूलन) योजनाओं को तुरंत लागू करने की आवश्यकता है। गर्मी बढ़ने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है भूमि उपयोग में होने वाला परिवर्तन। जिन स्थानों पर पहले पार्क, जल निकाय या छोटे हरे-भरे क्षेत्र थे, वहां अब कंक्रीट के ढांचे, सड़कें और शॉपिंग मॉल का निर्माण हो गया है। कंक्रीट, ग्रेनाइट और धातु जैसी निर्माण सामग्री अत्यधिक गर्मी को अवशोषित करती है और बाद में उसे वातावरण में छोड़ती है, जिससे स्थानीय हाइपरलोकल हीट में वृद्धि होती है। हरे-भरे क्षेत्रों में कमी और अनियंत्रित शहरीकरण भी इस समस्या के प्रमुख कारक हैं।

रिपोर्ट में यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स (UTCI) का भी उल्लेख किया गया है, जो एक अंतरराष्ट्रीय सूचकांक है और यह मापता है कि मनुष्य वास्तव में कितनी गर्मी महसूस कर रहा है। यह केवल तापमान ही नहीं, बल्कि आर्द्रता, हवा की गति और सूर्य की रोशनी जैसे कारकों को भी ध्यान में रखता है। अप्रैल महीने में दिल्ली में UTCI में भी 3.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। यह सूचकांक स्वास्थ्य विभागों, शहरी नियोजनकारों और गर्मी से बचाव की रणनीतियों को विकसित करने के लिए अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि यह लोगों द्वारा अनुभव की जा रही वास्तविक गर्मी का एक सटीक आकलन प्रदान करता है। सुनील दहिया ने इस बात पर जोर दिया कि जहाँ प्रदूषण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, वहीं बढ़ती गर्मी के खिलाफ गंभीर और प्रभावी कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है। सबसे अधिक गर्मी वाले क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, पार्कों और छोटे जल निकायों का संरक्षण करना, निर्माण में टिकाऊ और प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग बढ़ाना, और छतों पर हल्के रंग या परावर्तक पेंट का उपयोग करना गर्मी के अवशोषण को कम करने में सहायक हो सकता है। इसके अतिरिक्त, गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक सार्वजनिक आश्रय स्थलों का निर्माण किया जा सकता है।

एनवायरोकैटेलिस्ट्स ने एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड भी विकसित किया है, जो आम जनता को अपने इलाके के भू-सतह तापमान के लाइव डेटा को देखने की सुविधा देता है। यह उपकरण नागरिकों और स्थानीय प्रशासन दोनों को अपने क्षेत्रों की गर्मी की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। यदि दिल्ली में पिछले एक दशक में गर्मी के स्तर में हो रही इस तीव्र वृद्धि पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, और शहरीकरण को अधिक नियोजित और टिकाऊ तरीके से नहीं अपनाया गया, तो भविष्य में शहर को और भी अधिक गंभीर गर्मी की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिससे इसकी रहने की क्षमता कम हो जाएगी। यह डेटा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी और साथ ही सुधार के अवसरों का संकेत है





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