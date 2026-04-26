दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के रिक्त पदों पर हाईकोर्ट की सख्ती, सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों पर भर्ती न करने पर सरकार को जवाब तलब किया है। अदालत ने 2023 से खाली पड़े पदों को भरने में देरी पर सवाल उठाए और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया।

दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पद ों पर भर्ती प्रक्रिया में हो रही देरी को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गंभीर सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है कि 2023 से खाली पड़े ये पद अब तक क्यों नहीं भरे गए। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि कानून में यह प्रावधान है कि रिक्त पद ों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पदों को अनिश्चित काल के लिए खाली रखा जा सकता है। यह टिप्पणी याचिकाकर्ता सालेक चंद जैन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान आई, जिसमें आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर नियुक्ति न होने की शिकायत की गई थी। याचिका में बताया गया कि 24 अगस्त 2023 से आयोग में कोई भी अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं किया गया है। अदालत ने इस स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि इतने लंबे समय तक आयोग में नेतृत्व का अभाव होना आयोग के कामकाज को प्रभावित कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पीठ ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं और इस संबंध में एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हलफनामे में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि पदों को भरने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, भविष्य में क्या योजना है और आयोग में रिक्त पद ों को किस समय-सीमा के भीतर भरा जाएगा। अदालत ने सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेने और समयबद्ध तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का आग्रह किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ कानून में प्रावधान होने से यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि रिक्त पद अपने आप भर जाएंगे। सरकार को सक्रिय रूप से इस दिशा में प्रयास करने होंगे और नियुक्ति प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। अदालत ने यह भी चिंता व्यक्त की कि आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के अभाव में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों और हितों की रक्षा करने में कठिनाई हो सकती है। अल्पसंख्यक आयोग का कार्य अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना, उनकी शिकायतों का निवारण करना और उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए कार्य करना है। जब आयोग में नेतृत्व का अभाव होता है, तो इन कार्यों को प्रभावी ढंग से करना मुश्किल हो जाता है। अदालत ने सरकार को इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आयोग को पूरी तरह से कार्यात्मक होना आवश्यक है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी है और सरकार से अपेक्षा की है कि उस तिथि तक वह नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करे। इस मामले में अदालत का हस्तक्षेप यह दर्शाता है कि न्यायपालिका अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करने के लिए तैयार है। दिल्ली राज्य अल्पसंख्यक आयोग का सुचारू संचालन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आयोग विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव बनाए रखने और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अल्पसंख्यक समुदायों की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए सरकार को सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सरकार की नीतियां और कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएं। आयोग के कामकाज में किसी भी प्रकार की बाधा अल्पसंख्यक समुदायों के विकास और कल्याण को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, यह आवश्यक है कि आयोग में सभी रिक्त पद ों को जल्द से जल्द भरा जाए और आयोग को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। अदालत का यह सवाल कि 2023 से खाली पद अब तक क्यों नहीं भरे गए, सरकार के लिए एक चेतावनी है कि उसे अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा करने के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी होगी। अदालत ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने और एक समय-सीमा निर्धारित करने का निर्देश देकर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि वह अदालत के निर्देशों का पालन करे और आयोग को पूरी तरह से कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए। इसके अतिरिक्त, अदालत ने रोहतक से दिल्ली और चेन्नई तक अंगों के प्रत्यारोपण के लिए बनाए गए ग्रीन कॉरिडोर का भी उल्लेख किया, जो एक सराहनीय पहल है और जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

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