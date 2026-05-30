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दिल्ली के महिपालपुर में मोबाइल चार्जर के गोदाम में भीषण आग

हादसे News

दिल्ली के महिपालपुर में मोबाइल चार्जर के गोदाम में भीषण आग
दिल्लीमहिपालपुरमोबाइल चार्जर का गोदाम
📆30-05-2026 19:19:00
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दिल्ली के महिपालपुर इलाके में शनिवार रात मोबाइल चार्जर के गोदाम में भीषण आग लग गई. दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है. अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.दिल्ली के दक्षिण-पश्चिमी इलाके महिपालपुर की एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई.

दिल्ली के महिपालपुर इलाके में शनिवार रात मोबाइल चार्जर के गोदाम में भीषण आग लग गई. दमकल विभाग की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी है.

अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. दिल्ली के दक्षिण-पश्चिमी इलाके महिपालपुर की एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई. ये आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने एक मोबाइल चार्जर के गोदाम में लगी. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 14 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंच गईं.

शनिवार रात को वसंत कुंज इलाके के महिपालपुर की गली नंबर 12 स्थित एक मोबाइल गोदाम से आग की लपटें उठती देखी गईं. सूचना मिलते ही विभाग ने बिना कोई वक्त गंवाए शुरुआती तौर पर 5 दमकल वाहनों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया था. दमकलकर्मी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं.

दिल्ली में सिगरेट पर विवाद में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, जानें पूरी वारदातसबको एक जैसा नहीं झुलसाती है दिल्ली की गर्मी, हर इलाके में अलग तापमानआग की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों ने स्थिति को देखते हुए इसे पहले 'मेक 4' और फिर 'मेक 6' कैटेगरी में डाल दिया. इसका मतलब ये था कि मौके पर और ज्यादा संसाधनों की जरूरत थी. इसके बाद तुरंत और गाड़ियां भेजी गईं.

अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए कुल मिलाकर 14 दमकल वाहनों को काम पर लगाया गया है. इमारत में लगी आग का वीडियो भी सामने आया जिसमें आसमान में दूर-दूर तक आग की लपटें देखने को मिल रही हैं. फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने का अभियान लगातार जारी था.

राहत की बात ये है कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने या किसी व्यक्ति के घायल होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. इमारत के भीतर कितने लोग थे और कितना नुकसान हुआ है, खबर लिखे जाने तक इसकी पूरी डिटेल का खुलासा भी नहीं हो सका है. आग लगने की असली वजह क्या थी, इसका पता भी अभी नहीं चल सका है. प्रशासन मामले की जांच कर रहा है

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दिल्ली महिपालपुर मोबाइल चार्जर का गोदाम आग दमकल विभाग हताहत घायल

 

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