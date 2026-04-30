दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ई-कॉमर्स कंपनियों को सख्त निर्देश, अवैध सामान की बिक्री पर लगाम

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंधित और अवैध सामान की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। बुधवार को आयोजित बैठक में फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्विगी सहित कई कंपनियों के प्रतिनिधियों को सख्त निर्देश दिए गए। पटाखे, बटन वाले चाकू, रेप्लिका पिस्तौल जैसे संवेदनशील उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री पर नियंत्रण लगाने के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करने और KYC मानकों को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया।

नई दिल्ली। राजधानी में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतिबंधित और अवैध सामान की बढ़ती बिक्री पर दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कड़ी कार्रवाई की घोषणा की है। बुधवार को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने ई-कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें कंपनियों के शीर्ष अधिकारी को सख्त निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किसी भी परिस्थिति में अवैध गतिविधियों का माध्यम नहीं बनाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर आर्म्स एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (क्राइम) की धारा 318 के तहत केस दर्ज करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता स्पेशल CP (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने की, जिसमें बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्विगी, स्नैपडील, रिलायंस रिटेल, टाटा वनएमजी, नेटमेड्स, ब्लिंकिट, नायका, पोर्टर और इंडिया मार्ट सहित कई प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। दिल्ली सरकार के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। जॉइंट पुलिस कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व अवैध सामान की आपूर्ति के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिलीवरी नेटवर्क का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। विशेष रूप से, पटाखे, बटन वाले चाकू, रेप्लिका पिस्तौल, GPS जैमर, हाई-फ्रीक्वेंसी वॉकी-टॉकी और पुलिस यूनिफॉर्म जैसे संवेदनशील उत्पादों की ऑनलाइन उपलब्धता को एक गंभीर सुरक्षा खतरे के रूप में पहचाना गया है। ऐसी वस्तुएं कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकती हैं और इन पर तत्काल नियंत्रण की आवश्यकता है। ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ने ई-फार्मेसी से संबंधित नियमों की कमी और जनस्वास्थ्य पर उनके प्रभाव के बारे में भी जानकारी दी। अधिकारी ने दोहराया कि शेड्यूल H और X की दवाएं केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही बेची जा सकती हैं, और इनका उल्लंघन सजा योग्य अपराध है। बैठक में ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर निगरानी प्रणाली को और मजबूत करने और संवेदनशील श्रेणी में आने वाले उत्पादों को सूचीबद्ध करने से पहले उनकी कड़ी जांच करने का निर्देश दिया गया। विक्रेताओं के KYC मानक ों को मजबूत करने, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और जांच के दौरान पुलिस के साथ आवश्यक डेटा शेयर करने पर भी जोर दिया गया। इसके अलावा, दिल्ली में मई की शुरुआत ठंडक के साथ हुई है और सप्ताह भर हल्की बारिश के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। यह मौसम परिवर्तन लोगों को सतर्क रहने और स्वास्थ्य संबंधित सावधानियों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है.

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