दिल्ली में पानी सप्लाई की समस्याएं गंदे पानी और ब्लॉकेज से जुड़ी शिकायतों में ब्रेक

दिल्ली में पिछले दो महीनों में पानी सप्लाई से जुड़े 27,074 शिकायतों का दर्ज होना महत्वपूर्ण है। गंदे पानी की आपूर्ति, पानी न आने और सीवर ब्लॉकेज प्रमुख मुद्दे हैं। जल मंत्री का कहना है कि अप्रैल-मई में शिकायतों में कमी आई है, लेकिन पुराने नेटवर्क की समस्या जारी है।

दिल्ली में पानी सप्लाई की समस्याओं पर नज़र। पिछले दो महीनों अप्रैल और मई में दिल्ली जल वियन और दिल्ली जल बोर्ड के कर्नल को 27,074 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 4,000 से अधिक शिकायतें गंदे पानी की आपूर्ति से संबंधित हैं। शिकायतों में पानी की आपूर्ति रुकने और सीवर ब्लॉकेज जैसी मुख्य समस्याओं का जिक्र है। दिल्ली का पानी सप्लाई नेटवर्क 16,634 किलोमीटर लंबा है, जिसका 52 प्रतिशत हिस्सा दशकों पुराना है। इसमें से 5,500 किलोमीटर (33 प्रतिशत) लंबी सप्लाई लाइनें 30 वर्षों से अधिक पुरानी हैं तो 3,000 किलोमीटर लाइनें 25 से 30 वर्ष पुरानी हैं। इन पुरानी लाइनों में जंग लगने के कारण सड़-गल और लीकेज की समस्या पैदा हुई है। एक अधिकारी का कहना है कि रिहायशी इलाकों में सप्लाई लाइनों के साथ-साथ सीवर लाइनें भी बिछी हुई हैं, जिससे सीवर लाइनों में लीकेज होता है और सीवर का पानी सप्लाई लाइनों में मिल जाता है, जिससे घरों तक गंदा पानी पहुंचता है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि साल भर में गंदे पानी और पानी न आने की शिकायतों का लगभग आधा हिस्सा अप्रैल और मई में ही दर्ज होता है। उन्होंने अपने दूरभाष द्वारा देखा कि इस वर्ष अप्रैल-मई में 27,074 शिकायतें दर्ज हुईं, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम हैं। 2025 में अप्रैल-मई में 30,096 शिकायतें दर्ज हुई थीं, 2024 में 45,294, 2023 में 32,549 और 2022 में 43,365 शिकायतें दर्ज हुईं। यह दर्शाता है कि इस वर्ष शिकायतों में कुछ कमी आई है, लेकिन पुराने नेटवर्क की समस्या लगातार बनी हुई है। जल बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि हर साल अप्रैल और मई में गर्मी के मौसम के कारण पानी की मांग बढ़ती है और पुराने नेटवर्क के कारण समस्या aggravate हो जाती है। गंदे पानी की शिकायतों में वृद्धि का मुख्य कारण सीवर और सप्लाई लाइनों के बीच मिलावट है। शिकायतों का विश्लेषण से पता चलता है कि पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क के मुर्दा निरीक्षण और तेजी से मरम्मत की आवश्यकता है। नागरिकों से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐप और नजरिए के माध्यम से जल बोर्ड कार्य कर रहा है। लेकिन पुराने नेटवर्क के कारण समस्या हल नहीं हो रही। दिल्ली में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय तक निवेश और नये नेटवर्क का निर्माण आवश्यक है.

दिल्ली में पानी सप्लाई की समस्याओं पर नज़र। पिछले दो महीनों अप्रैल और मई में दिल्ली जल वियन और दिल्ली जल बोर्ड के कर्नल को 27,074 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 4,000 से अधिक शिकायतें गंदे पानी की आपूर्ति से संबंधित हैं। शिकायतों में पानी की आपूर्ति रुकने और सीवर ब्लॉकेज जैसी मुख्य समस्याओं का जिक्र है। दिल्ली का पानी सप्लाई नेटवर्क 16,634 किलोमीटर लंबा है, जिसका 52 प्रतिशत हिस्सा दशकों पुराना है। इसमें से 5,500 किलोमीटर (33 प्रतिशत) लंबी सप्लाई लाइनें 30 वर्षों से अधिक पुरानी हैं तो 3,000 किलोमीटर लाइनें 25 से 30 वर्ष पुरानी हैं। इन पुरानी लाइनों में जंग लगने के कारण सड़-गल और लीकेज की समस्या पैदा हुई है। एक अधिकारी का कहना है कि रिहायशी इलाकों में सप्लाई लाइनों के साथ-साथ सीवर लाइनें भी बिछी हुई हैं, जिससे सीवर लाइनों में लीकेज होता है और सीवर का पानी सप्लाई लाइनों में मिल जाता है, जिससे घरों तक गंदा पानी पहुंचता है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि साल भर में गंदे पानी और पानी न आने की शिकायतों का लगभग आधा हिस्सा अप्रैल और मई में ही दर्ज होता है। उन्होंने अपने दूरभाष द्वारा देखा कि इस वर्ष अप्रैल-मई में 27,074 शिकायतें दर्ज हुईं, जो पिछले वर्षों की तुलना में कम हैं। 2025 में अप्रैल-मई में 30,096 शिकायतें दर्ज हुई थीं, 2024 में 45,294, 2023 में 32,549 और 2022 में 43,365 शिकायतें दर्ज हुईं। यह दर्शाता है कि इस वर्ष शिकायतों में कुछ कमी आई है, लेकिन पुराने नेटवर्क की समस्या लगातार बनी हुई है। जल बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि हर साल अप्रैल और मई में गर्मी के मौसम के कारण पानी की मांग बढ़ती है और पुराने नेटवर्क के कारण समस्या aggravate हो जाती है। गंदे पानी की शिकायतों में वृद्धि का मुख्य कारण सीवर और सप्लाई लाइनों के बीच मिलावट है। शिकायतों का विश्लेषण से पता चलता है कि पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क के मुर्दा निरीक्षण और तेजी से मरम्मत की आवश्यकता है। नागरिकों से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐप और नजरिए के माध्यम से जल बोर्ड कार्य कर रहा है। लेकिन पुराने नेटवर्क के कारण समस्या हल नहीं हो रही। दिल्ली में पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लंबे समय तक निवेश और नये नेटवर्क का निर्माण आवश्यक है





NBT Hindi News / 🏆 20. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दिल्ली पानी सप्लाई गंदा पानी जल बोर्ड शिकायतें सीवर ब्लॉकेज पुराने नेटवर्क

United States Latest News, United States Headlines