दिल्ली के हवाला नेटवर्क में क्रिप्टोकरेंसी से बनी डिजिटल पैसे की पाईपलाइन

दरियागंज‑चांदनी चौक में परंपरागत नकदी हवाला अब USDT जैसी क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से डिजिटल हो गया है, जहां दुबई, थाईलैंड और यूरोप के कई देशों में मिनटों में भुगतान किया जाता है। इस नई प्रणाली को उजागर करने के लिए रिपोर्टर ने ब्रोकर बनकर माफिया समूहों से मुलाकात की और विस्तृत प्रक्रिया का पता लगाया।

दिल्ली के व्यस्त व्यापारिक इलाके दरियागंज‑चांदनी चौक में परंपरागत रुपयों और नकदी से बदले जाने वाले हवाले के तंत्र ने अब डिजिटल रूप ले लिया है। यहाँ के ऑपरेटर अब क्रिप्टोकरेंसी , विशेषकर USDT (टेथर) का इस्तेमाल करके अंतरराष्ट्रीय पैसे के लेन‑देने को तुरंत, सुरक्षित और बिना किसी बैंक के शारीरिक हस्तक्षेप के पूरा करते हैं। यह नया मॉडल सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि कई देशों में कार्य कर रहे अंडरवर्ल्ड नेटवर्कों का एक अद्यतन संस्करण है, जहाँ दुबई, थाईलैंड, कंबोडिया, हांगकांग और यूरोप के विभिन्न शहरों में मिनटों में धनराशि भेजी और प्राप्त की जा सकती है। रिपोर्टर ने इस असामान्य विनिमय प्रणाली को उजागर करने के लिए स्वयं को ब्रोकर के रूप में पेश किया और दो प्रमुख माफिया समूहों से मुलाकात की। पहली मुलाकात साद नामक एक माफिया सदस्य से हुई, जो दरियागंज की एक पुरानी इमारत के सामने स्थित पाँचवीं मंजिल के ऑफिस में सौदा दिखाने आया। रिपोर्टर ने अपना परिचय ब्रोकर के रूप में दिया और बताया कि उनका एक दुबई स्थित ग्राहक, जो बेस्टिंग कंपनी चलाता है, भारत में सट्टा के माध्यम से आयी राशि को क्रिप्टो के ज़रिए विदेश भेजना चाहता है और आवश्यकतानुसार वापस लाना चाहता है। इस प्रक्रिया में वे नकद के बदले USDT की मांग कर रहे थे, जिससे आगे के लेन‑देनों में USDT को फिर से स्थानीय मुद्रा में बदल कर या सीधे विदेश में नकद के रूप में निकाला जा सकता है। हवाला ऑपरेटर सलमान ने पूरी प्रणाली का विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने बताया कि ग्राहक को पहले एक एडवांस जमा करना होगा, जिसके बाद आवश्यक मात्रा में USDT तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। शुरुआती लेन‑देनों में 10,000 USDT से शुरू करके धीरे‑धीरे करोड़ों तक के लेन‑देनों तक स्केल किया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है; ग्राहक को बस USDT को अपने वॉलेट में रख कर दुबई या अन्य किसी कंट्री में इंस्टेंट पेमेंट प्राप्त करने की सुविधा मिलती है। दुबई में उनका एक समकक्ष ऑफिस भी स्थापित है, जहाँ से निकासी या जमा दोनों ही कार्य हमारे माध्यम से होते हैं। इस नेटवर्क में बायनेंस जैसी बड़े पैमाने पर कार्य करने वाली क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है, जिससे ट्रेडिंग के लिए बैंक अकाउंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। मार्केट रेट के ऊपर केवल आधे पैसे प्रति डॉलर का मार्जिन ले कर, आज के USDT का रेट 97 रुपये पर स्थिर है, और इस दर पर लेन‑देना अधिकतम लाभ प्रदान करता है। यह डिजिटल हवाला प्रणाली पारंपरिक काले धन के एक अत्यधिक विकसित रूप को दर्शाती है, जहाँ क्रिप्टोकरेंसी की तेज़ गति और सीमाहीनता का फायदा उठाकर अंतरराष्ट्रीय धन प्रवाह को छुपाया जा रहा है। इस प्रकार के नेटवर्क न केवल वित्त ीय नियामकों के लिए चुनौती पेश करते हैं, बल्कि भारतीय वित्त ीय प्रणाली में संभावित जोखिमों को भी बढ़ाते हैं। अगर इस प्रकार की गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो यह सक्रिय मनी‑लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अवैध सट्टा संचालन को एक नई गुंजाइश प्रदान करेगा। नियामक और जांच एजेंसियों को चाहिए कि वे इस डिजिटल हवाला नेटवर्क की जड़ तक पहुंचें, उसके संचालन के पीछे मौजूद कई परतों को समझें और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से इस असुरक्षित वित्त ीय लूप को तोड़ने के लिए ठोस कदम उठाएँ.

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डिजिटल हवाला क्रिप्टोकरेंसी USDT मनी लॉन्ड्रिंग अंतरराष्ट्रीय पैसे ट्रांसफ़र

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