दिल्ली: यमुना खादर में मुठभेड़, राशिद हत्याकांड के दो आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने यमुना खादर में मुठभेड़ के बाद राशिद हत्याकांड के दो वांछित आरोपियों आतिफ और इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों लंबे समय से फरार थे।

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में एक मुठभेड़ के बाद राशिद हत्याकांड के दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान आतिफ और इस्माइल के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से पुलिस की तलाश में थे और राशिद हत्या मामले में वांछित बताए जा रहे थे। इस कार्रवाई को पुलिस ने बड़ी सफलता करार दिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि वांछित आरोपी यमुना खादर क्षेत्र में छिपे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर एक विशेष टीम को रवाना किया गया। जब पुलिस टीम ने संदिग्धों को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आतिफ और इस्माइल के रूप में हुई है। दोनों राशिद हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं और पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी से मामले के कई अहम पहलुओं पर से पर्दा उठ सकता है। आरोपियों से पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या की साजिश किसने रची और इसमें और कौन-कौन शामिल थे। इसके अलावा, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों का किसी आपराधिक सिंडिकेट से संबंध था। राशिद हत्याकांड दिल्ली के लिए एक संवेदनशील मामला रहा है। यह हत्या पिछले साल हुई थी और तब से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अब और तेज कर दी गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर इलाके में एक मुठभेड़ के बाद राशिद हत्याकांड के दो वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान आतिफ और इस्माइल के रूप में हुई है। दोनों लंबे समय से पुलिस की तलाश में थे और राशिद हत्या मामले में वांछित बताए जा रहे थे। इस कार्रवाई को पुलिस ने बड़ी सफलता करार दिया है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य संभावित आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि वांछित आरोपी यमुना खादर क्षेत्र में छिपे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर एक विशेष टीम को रवाना किया गया। जब पुलिस टीम ने संदिग्धों को घेरने की कोशिश की तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार और अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आतिफ और इस्माइल के रूप में हुई है। दोनों राशिद हत्याकांड के मुख्य आरोपी हैं और पिछले कई महीनों से फरार चल रहे थे। पुलिस का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी से मामले के कई अहम पहलुओं पर से पर्दा उठ सकता है। आरोपियों से पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हत्या की साजिश किसने रची और इसमें और कौन-कौन शामिल थे। इसके अलावा, पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या आरोपियों का किसी आपराधिक सिंडिकेट से संबंध था। राशिद हत्याकांड दिल्ली के लिए एक संवेदनशील मामला रहा है। यह हत्या पिछले साल हुई थी और तब से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। पुलिस की इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच अब और तेज कर दी गई है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। इस गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है





rpbreakingnews / 🏆 11. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दिल्ली पुलिस मुठभेड़ राशिद हत्याकांड गिरफ्तारी यमुना खादर

United States Latest News, United States Headlines