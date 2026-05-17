दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत: राजस्थान रॉयल्स को मात देकर प्लेऑफ की दौड़ में बनी रही दिल्ली

दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक रोमांचक मुकाबले में जीत दर्ज कर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को जिंदा रखा है। इस जीत का असर चेन्नई सुपर किंग्स पर भी पड़ा है।
भारतीय प्रीमियर लीग के इस रोमांचक सीजन में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक ऐसा मुकाबला खेला गया जिसने अंक तालिका की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित इस हाई-वोल्टेज मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर राजस्थान रॉयल्स को पांच विकेट से करारी शिकस्त दी। यह जीत दिल्ली के लिए केवल एक मैच की जीत नहीं थी बल्कि इसने प्लेऑफ की उनकी धुंधली होती उम्मीदों को एक बार फिर से जीवित कर दिया है। इस मुकाबले का परिणाम न केवल इन दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था बल्कि इसका सीधा फायदा चेन्नई सुपर किंग्स को भी मिला है जिससे अब टूर्नामेंट के अंतिम चरणों में समीकरण और भी दिलचस्प हो गए हैं। मैच की शुरुआत की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसिक निर्णय लिया। मैदान पर उतरते ही राजस्थान के बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। ध्रुव जुरेल और रियान पराग ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारियां खेलीं और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुँचाया। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच हुए तालमेल ने दिल्ली के गेंदबाजों को काफी समय तक बैकफुट पर रखा। राजस्थान की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 193 रनों का एक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। यह स्कोर किसी भी टीम के लिए पीछा करना कठिन माना जा रहा था लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों के मन में कुछ और ही चल रहा था। राजस्थान की ओर से बल्लेबाजी में जुरेल और पराग के अलावा अन्य खिलाड़ियों ने भी छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योगदान दिए जिससे टीम एक बड़े लक्ष्य तक पहुँच सकी। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी संतुलित रही। मिचेल स्टार्क की अगुवाई में गेंदबाजों ने पहले ही राजस्थान के मनोबल को थोड़ा तोड़ा था और उसी आत्मविश्वास को बल्लेबाजों ने आगे बढ़ाया। अभिषेक पोरेल और केएल राहुल ने पारी की कमान संभाली और दोनों ने ही अर्धशतक जड़कर दिल्ली की जीत की नींव रखी। राहुल की परिपक्व बल्लेबाजी और पोरेल के आक्रामक अंदाज ने राजस्थान के गेंदबाजों को काफी परेशान किया। हालांकि मैच के अंतिम ओवरों में तनाव बढ़ गया था लेकिन दिल्ली के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने मैच को अंत तक पहुँचाया। अक्षर पटेल ने 18 गेंदों में 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जिसने टीम को स्थिरता प्रदान की। सबसे रोमांचक मोड़ तब आया जब आशुतोष शर्मा ने क्रीज संभाली और महज पांच गेंदों में 18 रन बनाकर मैच का रुख पूरी तरह से दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। दिल्ली ने 19.
2 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 197 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। राजस्थान रॉयल्स के लिए गेंदबाजी विभाग में जोफ्रा आर्चर और बृजेश शर्मा ने कड़ी मेहनत की और दोनों ने दो-दो विकेट हासिल किए जबकि दसुन शनाका को एक सफलता मिली लेकिन वे दिल्ली की आक्रामक बल्लेबाजी को रोकने में असफल रहे। इस जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में खुशी का माहौल है क्योंकि अब वे प्लेऑफ की रेस में वापस लौट आए हैं। इस जीत का सबसे बड़ा प्रभाव अंक तालिका पर पड़ा है जहाँ चेन्नई सुपर किंग्स को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिला है। अब आने वाले मैचों में दिल्ली को अपनी लय बरकरार रखनी होगी ताकि वे अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकें। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यदि दिल्ली इसी तरह के सामूहिक प्रदर्शन को जारी रखती है तो वे इस सीजन में कोई भी बड़ा उलटफेर करने में सक्षम होंगे। यह मुकाबला इस बात का प्रमाण था कि क्रिकेट के खेल में आखिरी गेंद तक कुछ भी संभव है और सही समय पर सही निर्णय मैच का परिणाम बदल सकते हैं
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