दिल्ली विधानसभा सुरक्षा सेंधमारी: आरोपी पुलिस हिरासत में, जांच जारी

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में एक सब-इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि आरोपी सरबजीत सिंह को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें संभावित साजिश और आतंकी एंगल पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। वहां सुरक्षा में तैनात एक सब-इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही, आरोपी सरबजीत सिंह को अदालत ने 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस इस मामले में हर संभावित पहलू से जांच करने में जुटी हुई है। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार, इस मामले की जांच के दौरान अन्य पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच, दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी सरबजीत सिंह को पुलिस हिरासत में भेज दिया

है। पुलिस ने उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्तिक टपरिया के समक्ष पेश किया था और 10 दिन की रिमांड की मांग की थी। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने दलील दी कि इस मामले में गहन जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में सेंध के पीछे किसी बड़ी साजिश या संभावित आतंकी दृष्टिकोण की भी जांच की जानी चाहिए। पुलिस को आरोपी का मोबाइल फोन अब तक बरामद नहीं हुआ है, जिससे जांच में और भी मुश्किलें आ रही हैं।\बचाव पक्ष ने पुलिस हिरासत का विरोध करते हुए दावा किया कि आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर है और लंबे समय से इलाज करा रहा है। उनके मुताबिक, सरबजीत सिंह कुछ दिन पहले बिना बताए चंडीगढ़ चला गया था और जब उसे अपने भतीजे के लापता होने की जानकारी मिली, तो वह दिल्ली लौट आया। वकील ने यह भी कहा कि वह गलती से विधानसभा परिसर में घुस गया, क्योंकि उसे वह गुरुद्वारा लगा। हालांकि, अदालत ने इस दलील पर सवाल उठाए। जज ने पूछा कि यदि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है, तो वह 700 किलोमीटर तक गाड़ी कैसे चला सकता है। उसकी हालत ऐसी थी, तो उसे ड्राइविंग की अनुमति क्यों दी गई। सरकारी वकील ने बताया कि आरोपी पर हत्या के प्रयास का आरोप इसलिए लगाया गया है, क्योंकि उसने ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों को रोकने पर दो बार गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी, जिससे उनकी जान को गंभीर खतरा पैदा हुआ। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने दो ड्राइवरों को हायर किया था, जिससे उसके कृत्य में पूर्व नियोजित साजिश के संकेत मिलते हैं। 37 वर्षीय आरोपी को किसान आंदोलन का समर्थक बताया जा रहा है। उसके सोशल मीडिया पोस्ट में भी आंदोलन से जुड़े विचार सामने आए हैं, हालांकि कुछ पोस्ट बाद में हटा दिए गए थे।\यह घटना 6 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे हुई थी, जब यूपी के पीलीभीत में रजिस्टर्ड एक कार ने विधानसभा के गेट नंबर 2 को जोरदार टक्कर मारते हुए अंदर घुसपैठ की थी। यह गेट वीआईपी आवाजाही के लिए होता है और आमतौर पर बंद रहता है। पुलिस के अनुसार, गाड़ी तेज रफ्तार में आई और बूम बैरियर तोड़ते हुए परिसर में दाखिल हो गई। इस मामले में दिल्ली के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज किया गया है। आरोपी पर हत्या के प्रयास, आपराधिक अतिचार, सरकारी कर्मचारी पर हमला और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने और असली मकसद का पता लगाने में जुटी है। इस घटना ने दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस हर पहलू से इसकी जांच कर रही है ताकि घटना के पीछे की सच्चाई का पता लगाया जा सके। यह भी देखा जा रहा है कि क्या आरोपी का किसी बड़े संगठन या व्यक्ति से कोई संबंध है या नहीं। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही के कारण ही यह घटना हुई। इस घटना के बाद, दिल्ली विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नए उपायों पर विचार किया जा रहा है





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