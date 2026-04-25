दिल्ली में हीट स्ट्रोक यूनिट लॉन्च: भीषण गर्मी से निपटने के लिए आरएमएल अस्पताल तैयार

दिल्ली में बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रोक के खतरे को देखते हुए, केंद्र सरकार ने आरएमएल अस्पताल में एक विशेष हीट स्ट्रोक यूनिट शुरू की है। यह यूनिट गंभीर मरीजों के लिए समर्पित है और इसमें रैपिड कूलिंग जैसी आधुनिक सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है।
दिल्ली में इस वर्ष गर्मी ने सामान्य समय से पहले ही प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली का तापमान शनिवार को 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जिसके बाद मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली की सड़कों पर चल रही गर्म हवाएँ और लू के थपेड़े जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। तापमान में लगातार वृद्धि और हीट स्ट्रोक के बढ़ते खतरे को देखते हुए, केंद्र सरकार ने राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में एक विशेष हीट स्ट्रोक यूनिट की शुरुआत की है। यह यूनिट विशेष रूप से उन मरीजों के लिए समर्पित है जो भीषण गर्मी के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। हीट स्ट्रोक यूनिट में विशेष व्यवस्था: अस्पताल प्रशासन ने इस बार गर्मी से निपटने के लिए विशेष तैयारी की है। आरएमएल अस्पताल में स्थापित इस यूनिट में मरीजों के इलाज के लिए सामान्य वार्डों से अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ दो बड़ी बर्फ बनाने वाली मशीनें लगाई गई हैं, जो मात्र 10 मिनट में 10 किलोग्राम तक बर्फ जमा कर सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक होता है, तो उसके शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि केवल दवाइयाँ या एयर कंडीशनिंग वाला कमरा उसे ठीक नहीं कर सकता। ऐसे में, मरीज की जान बचाने के लिए उसके शरीर के तापमान को कुछ ही मिनटों में सामान्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। बर्फ के टब से मिलेगी नई जिंदगी: हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए इस यूनिट में बड़े-बड़े बाथ टब रखे गए हैं। इलाज की प्रक्रिया के तहत, गंभीर मरीज को इन टबों में लिटाया जाता है और उनमें बर्फ के टुकड़े और ठंडा पानी डाला जाता है। इस प्रक्रिया को रैपिड कूलिंग कहा जाता है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि शरीर का तापमान अचानक कम होने से मरीज के अंगों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। अधिकांश अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध न होने के कारण हीट स्ट्रोक के मरीजों की स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन आरएमएल अस्पताल में अब यह विशेष सुविधा हर समय उपलब्ध रहेगी। समर्पित एंबुलेंस और त्वरित इलाज: अस्पताल ने न केवल वार्ड के भीतर, बल्कि अस्पताल के बाहर भी व्यवस्था को मजबूत किया है। हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए एक समर्पित विशेष एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। इस एंबुलेंस के अंदर भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही मरीज के शरीर के बढ़ते तापमान को नियंत्रित किया जा सके। इसमें कूलिंग किट, ठंडे पानी की पट्टियाँ और आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण मौजूद हैं, ताकि रास्ते में ही इलाज की प्रक्रिया शुरू की जा सके। हीट स्ट्रोक के लक्षण और खतरे: डॉक्टरों के अनुसार, हीट स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक पसीना आ रहा है, शरीर का तापमान अचानक बहुत तेज बढ़ जाता है, बेहोशी आने लगती है या व्यक्ति मानसिक संतुलन खोकर कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, तो समझना चाहिए कि वह हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया है। आंकड़ों के अनुसार, हीट स्ट्रोक होने पर मृत्यु की संभावना 60 से 70 प्रतिशत तक रहती है। यह स्थिति बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे अधिक खतरनाक साबित होती है, क्योंकि उनका शरीर तापमान के उतार-चढ़ाव को झेलने में सक्षम नहीं होता है। बचाव के तरीके और सावधानी: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जा सकता है। ऐसे में, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। डॉक्टरों की सलाह है कि गर्मी के दिनों में घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। सादे पानी की जगह ओआरएस का घोल या पानी में नमक और चीनी मिलाकर पीना अधिक फायदेमंद होता है। ढीले और सूती कपड़े पहनें और दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच सीधी धूप में जाने से बचें। यदि शरीर में कमजोरी महसूस हो या चक्कर आएँ, तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। आरएमएल अस्पताल की यह नई पहल दिल्ली वासियों के लिए इस तपती गर्मी में एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है.
दिल्ली में इस वर्ष गर्मी ने सामान्य समय से पहले ही प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली का तापमान शनिवार को 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जिसके बाद मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और नागरिकों को दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। दिल्ली की सड़कों पर चल रही गर्म हवाएँ और लू के थपेड़े जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। तापमान में लगातार वृद्धि और हीट स्ट्रोक के बढ़ते खतरे को देखते हुए, केंद्र सरकार ने राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में एक विशेष हीट स्ट्रोक यूनिट की शुरुआत की है। यह यूनिट विशेष रूप से उन मरीजों के लिए समर्पित है जो भीषण गर्मी के कारण गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। हीट स्ट्रोक यूनिट में विशेष व्यवस्था: अस्पताल प्रशासन ने इस बार गर्मी से निपटने के लिए विशेष तैयारी की है। आरएमएल अस्पताल में स्थापित इस यूनिट में मरीजों के इलाज के लिए सामान्य वार्डों से अलग व्यवस्था की गई है। यहाँ दो बड़ी बर्फ बनाने वाली मशीनें लगाई गई हैं, जो मात्र 10 मिनट में 10 किलोग्राम तक बर्फ जमा कर सकती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब किसी व्यक्ति को हीट स्ट्रोक होता है, तो उसके शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता है कि केवल दवाइयाँ या एयर कंडीशनिंग वाला कमरा उसे ठीक नहीं कर सकता। ऐसे में, मरीज की जान बचाने के लिए उसके शरीर के तापमान को कुछ ही मिनटों में सामान्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। बर्फ के टब से मिलेगी नई जिंदगी: हीट स्ट्रोक से पीड़ित मरीजों के लिए इस यूनिट में बड़े-बड़े बाथ टब रखे गए हैं। इलाज की प्रक्रिया के तहत, गंभीर मरीज को इन टबों में लिटाया जाता है और उनमें बर्फ के टुकड़े और ठंडा पानी डाला जाता है। इस प्रक्रिया को रैपिड कूलिंग कहा जाता है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि शरीर का तापमान अचानक कम होने से मरीज के अंगों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। अधिकांश अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध न होने के कारण हीट स्ट्रोक के मरीजों की स्थिति बिगड़ जाती है, लेकिन आरएमएल अस्पताल में अब यह विशेष सुविधा हर समय उपलब्ध रहेगी। समर्पित एंबुलेंस और त्वरित इलाज: अस्पताल ने न केवल वार्ड के भीतर, बल्कि अस्पताल के बाहर भी व्यवस्था को मजबूत किया है। हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए एक समर्पित विशेष एंबुलेंस सेवा शुरू की गई है। इस एंबुलेंस के अंदर भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि अस्पताल पहुँचने से पहले ही मरीज के शरीर के बढ़ते तापमान को नियंत्रित किया जा सके। इसमें कूलिंग किट, ठंडे पानी की पट्टियाँ और आवश्यक जीवन रक्षक उपकरण मौजूद हैं, ताकि रास्ते में ही इलाज की प्रक्रिया शुरू की जा सके। हीट स्ट्रोक के लक्षण और खतरे: डॉक्टरों के अनुसार, हीट स्ट्रोक एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को अत्यधिक पसीना आ रहा है, शरीर का तापमान अचानक बहुत तेज बढ़ जाता है, बेहोशी आने लगती है या व्यक्ति मानसिक संतुलन खोकर कुछ भी बड़बड़ाने लगता है, तो समझना चाहिए कि वह हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया है। आंकड़ों के अनुसार, हीट स्ट्रोक होने पर मृत्यु की संभावना 60 से 70 प्रतिशत तक रहती है। यह स्थिति बच्चों और बुजुर्गों के लिए सबसे अधिक खतरनाक साबित होती है, क्योंकि उनका शरीर तापमान के उतार-चढ़ाव को झेलने में सक्षम नहीं होता है। बचाव के तरीके और सावधानी: मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में दिल्ली का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक जा सकता है। ऐसे में, बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। डॉक्टरों की सलाह है कि गर्मी के दिनों में घर से बाहर निकलते समय पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। सादे पानी की जगह ओआरएस का घोल या पानी में नमक और चीनी मिलाकर पीना अधिक फायदेमंद होता है। ढीले और सूती कपड़े पहनें और दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच सीधी धूप में जाने से बचें। यदि शरीर में कमजोरी महसूस हो या चक्कर आएँ, तो तुरंत नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें। आरएमएल अस्पताल की यह नई पहल दिल्लीवासियों के लिए इस तपती गर्मी में एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है
हीट स्ट्रोक गर्मी दिल्ली आरएमएल अस्पताल मौसम स्वास्थ्य येलो अलर्ट रैपिड कूलिंग