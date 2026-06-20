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दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन पर मेट्रो गार्ड की पीटकर हत्या: आठ आरोपियों को गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस के हवाले

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दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन पर मेट्रो गार्ड की पीटकर हत्या: आठ आरोपियों को गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस के हवाले
शाहदरा रेलवे स्टेशनमेट्रो गार्ड हत्यादिल्ली पुलिस
📆20-06-2026 13:13:00
📰Dainik Jagran
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दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान हुए विवाद में मेट्रो ट्रेन के सुरक्षा गार्ड पंकज धामा की पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपित योगा एक्सप्रेस से भागने की कोशिश में मुजफ्फरनगर में पकड़े गए। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दिल्ली पुलिस के हवाले किया। आरोपितों को पहचान तथ्यों की पुष्टि कर दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपने साथ लिया।

दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुए विवाद में मेट्रो गार्ड पंकज धामा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपित योगा एक्सप्रेस से भाग रहे थे कि उन्हें मुजफ्फरनगर में राजकीय रेलवे पुलिस ( जीआरपी ) ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद आरोपितों को दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने के दौरान हुए झगड़े के बाद मेट्रो ट्रेन के गार्ड पंकज धामा की पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपित योगा एक्सप्रेस में सवार हो रहे थे कि उन्हें मुजफ्फरनगर में राजकीय रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपित योगा एक्सप्रेस से भागकर देहरादून या ऋषिकेश में छिपने की योजना बना रहे थे। बागपत के गांव खेकड़ा निवासी पंकज धामा पुत्र राजेन्द्र धामा दिल्ली मेट्रो ट्रेन में सुरक्षा गार्ड थे। शुक्रवार रात को ड्यूटी खत्म करने के बाद वे अपने घर जाने के लिए शनिवार Prasad: लगभग 7 बजे पुरानी दिल्ली के शाहदरा स्टेशन पर पहुंचे थे। जहां ट्रेन में चढ़ने को लेकर उनका कुछ युवकों से विवाद हो गया। उसके बाद आरोपितों ने शाहदरा रेलवे स्टेशन पर गार्ड पंकज धामा को पीटकर मरणासन्न हालत में छोड़ फरार हो गए। दिल्ली की जीआरपी ने गंभीर हालत में पंकज को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जीआरपी ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर मामले की गुत्थी सुलझाना शुरू किया। जानकारी में आया कि आरोपित योगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए हैं। इसके बाद पुरानी दिल्ली स्टेशन की जीआरपी ने उत्तर प्रदेश के सभी जीआरपी स्टेशन को अलर्ट किया। मुजफ्फरनगर के जीआरपी थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस मामले में योगा एक्सप्रेस में चल रही सुरक्षा एस्कार्ट से संपर्क किया गया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के बाद सामान्य कोच में यात्रा कर रहे आठ आरोपितों को पकड़ लिया। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपित रोहित पुत्र कैलाश, सागर पुत्र पप्पू, हर्षित पुत्र हरवीर, निशांत पुत्र महेंद्र, जीवन पुत्र दिलीप, प्रिंस पुत्र धर्मेंद्र, आकाश पुत्र सुरेन्द्र, रोहित पुत्र राजू निवासी न्यू संजय अमर कालोनी विश्वासनगर शाहदरा दिल्ली हैं। पूछताछ के बाद आरोपितों को जीआरपी दिल्ली के हवाले कर दिया गया। दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन की जीआरपी आरोपितों को अपने साथ ले गई। आरोपितों के खिलाफ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने को लेकर हुए विवाद में मेट्रो गार्ड पंकज धामा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपित योगा एक्सप्रेस से भाग रहे थे कि उन्हें मुजफ्फरनगर में राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद आरोपितों को दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली के शाहदरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार होने के दौरान हुए झगड़े के बाद मेट्रो ट्रेन के गार्ड पंकज धामा की पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपित योगा एक्सप्रेस में सवार हो रहे थे कि उन्हें मुजफ्फरनगर में राजकीय रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया। वारदात को अंजाम देकर आरोपित योगा एक्सप्रेस से भागकर देहरादून या ऋषिकेश में छिपने की योजना बना रहे थे। बागपत के गांव खेकड़ा निवासी पंकज धामा पुत्र राजेन्द्र धामा दिल्ली मेट्रो ट्रेन में सुरक्षा गार्ड थे। शुक्रवार रात को ड्यूटी खत्म करने के बाद वे अपने घर जाने के लिए शनिवार Prasad: लगभग 7 बजे पुरानी दिल्ली के शाहदरा स्टेशन पर पहुंचे थे। जहां ट्रेन में चढ़ने को लेकर उनका कुछ युवकों से विवाद हो गया। उसके बाद आरोपितों ने शाहदरा रेलवे स्टेशन पर गार्ड पंकज धामा को पीटकर मरणासन्न हालत में छोड़ फरार हो गए। दिल्ली की जीआरपी ने गंभीर हालत में पंकज को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद जीआरपी ने स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल कर मामले की गुत्थी सुलझाना शुरू किया। जानकारी में आया कि आरोपित योगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुए हैं। इसके बाद पुरानी दिल्ली स्टेशन की जीआरपी ने उत्तर प्रदेश के सभी जीआरपी स्टेशन को अलर्ट किया। मुजफ्फरनगर के जीआरपी थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा ने बताया कि इस मामले में योगा एक्सप्रेस में चल रही सुरक्षा एस्कार्ट से संपर्क किया गया। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के बाद सामान्य कोच में यात्रा कर रहे आठ आरोपितों को पकड़ लिया। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपित रोहित पुत्र कैलाश, सागर पुत्र पप्पू, हर्षित पुत्र हरवीर, निशांत पुत्र महेंद्र, जीवन पुत्र दिलीप, प्रिंस पुत्र धर्मेंद्र, आकाश पुत्र सुरेन्द्र, रोहित पुत्र राजू निवासी न्यू संजय अमर कालोनी विश्वासनगर शाहदरा दिल्ली हैं। पूछताछ के बाद आरोपितों को जीआरपी दिल्ली के हवाले कर दिया गया। दिल्ली शाहदरा रेलवे स्टेशन की जीआरपी आरोपितों को अपने साथ ले गई। आरोपितों के खिलाफ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के जीआरपी थाने पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है

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