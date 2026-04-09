दिल्ली के अस्पतालों में रेजीडेंट डॉक्टरों की कमी: मरीजों की सुरक्षा पर मंडराता खतरा

दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में रेजीडेंट डॉक्टरों की भारी कमी चिंता का विषय बनी हुई है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में डॉक्टरों पर अत्यधिक कार्यभार और लंबी ड्यूटी घंटों पर चिंता जताई गई है, जिससे क्लिनिकल त्रुटियों का खतरा बढ़ सकता है। एम्स सहित कई अस्पतालों में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जिसके कारण सरकार को तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

अनूप कुमार सिंह, नई दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली सहित राजधानी के प्रमुख सरकारी अस्पताल ों में रेजीडेंट डॉक्टर ों की कमी और अत्यधिक कार्यभार एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है। संसदीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति की हालिया 172वीं रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जूनियर और सीनियर रेजीडेंट डॉक्टर ों को अक्सर 24 से 36 घंटे और कई मामलों में 36 से 48 घंटे तक लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही है। समिति ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इतनी लंबी निरंतर ड्यूटी से डॉक्टरों

में थकान, मानसिक तनाव और निर्णय क्षमता में कमी आती है, जिसके परिणामस्वरूप क्लिनिकल त्रुटियों का खतरा बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर मरीजों की सुरक्षा पर पड़ता है। अकेले एम्स में ही 700 से अधिक रेजीडेंट डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। इस बात को एम्स प्रबंधन ने भी स्वीकार किया है, उनका कहना है कि रेजीडेंट डॉक्टरों की कमी एक सार्वभौमिक समस्या है और एम्स भी इससे अछूता नहीं है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में एम्स में रेजीडेंट डॉक्टरों की कमी के साथ ही फैकल्टी के पदों की कमी को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कमी के कारण डॉक्टरों को लंबी और लगातार शिफ्ट करनी पड़ रही हैं, जिससे इमरजेंसी, आईसीयू और ओपीडी सेवाओं पर अत्यधिक दबाव बढ़ रहा है, साथ ही छोटी-छोटी क्लिनिकल गलतियों का जोखिम भी बढ़ रहा है, जो गंभीर रूप लेता जा रहा है।\संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि यदि ड्यूटी घंटों को तत्काल नियंत्रित नहीं किया गया तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। इस संदर्भ में, केंद्र सरकार को ‘क्लिनिकल ड्यूटी घंटे विनियमन नीति’ को तुरंत लागू करने की सिफारिश की गई है, जिसमें अनिवार्य विश्राम अवधि, मानिटर्ड ड्यूटी रोस्टर और सख्त निगरानी व्यवस्था शामिल होनी चाहिए। समिति ने सिविल एविएशन जैसे सुरक्षा-संवेदनशील क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा है, जहां थकान नियंत्रण के कड़े नियम लागू हैं, वहीं मरीजों की जान से जुड़े चिकित्सा क्षेत्र में भी ऐसी ही सख्ती जरूरी है। ऐसा करने से थकान के कारण होने वाली चिकित्सकीय त्रुटियों को रोका जा सकेगा और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। दिल्ली के प्रमुख अस्पतालों में रेजीडेंट डॉक्टरों की रिक्तियां एक बड़ी समस्या बनी हुई हैं। एम्स में 700 से अधिक, सफदरजंग अस्पताल में 476, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 268, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 199, लोक नायक अस्पताल में 242, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 205, बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल में 178, दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में 162 और बुराड़ी अस्पताल में 122 पद खाली हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली सरकार के अन्य अस्पतालों में कुल 848 पद खाली हैं।\दिल्ली सरकार ने इन रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में, एम्स जनसंपर्क कार्यालय ने रेजीडेंट डॉक्टरों की कमी की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि यह स्थिति हर जगह बनी हुई है। उन्होंने कहा कि नई भर्तियों के माध्यम से कमी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी एक गंभीर मुद्दा है, जिससे मरीजों की देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टरों की कमी के कारण, मौजूदा डॉक्टरों को अधिक घंटों तक काम करना पड़ता है, जिससे वे थका हुआ महसूस करते हैं और उनमें त्रुटियां होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लिनिकल त्रुटियां मरीजों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं और यहां तक कि जानलेवा भी हो सकती हैं। सरकार को इस समस्या का समाधान करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें अधिक डॉक्टरों की भर्ती करना, ड्यूटी घंटों को कम करना और डॉक्टरों के लिए बेहतर कार्य वातावरण प्रदान करना शामिल है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित और अनुभवी डॉक्टर हों, ताकि मरीजों को सर्वोत्तम संभव देखभाल मिल सके। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि डॉक्टरों को उचित वेतन और भत्ते मिलें, ताकि वे प्रेरित रहें और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान कर सकें





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

रेजीडेंट डॉक्टर अस्पताल कमी ड्यूटी घंटे मरीजों की सुरक्षा

United States Latest News, United States Headlines