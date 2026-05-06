दिल्ली-एनसीआर में फिर लौटा खूंखार कच्छा बनियान गिरोह: पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट

मध्य प्रदेश के गुना से सक्रिय पारदी गैंग (कच्छा बनियान गिरोह) एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में दस्तक दे चुका है। पुलिस ने 45 सदस्यों की मौजूदगी की आशंका जताते हुए सुरक्षा बढ़ा दी है।

देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के एनसीआर क्षेत्रों में एक बार फिर खौफनाक और शातिर पारदी गैंग , जिसे आम भाषा में कच्छा बनियान गिरोह के नाम से जाना जाता है, की दस्तक ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी है। इस गिरोह का इतिहास बेहद डरावना और हैरान कर देने वाला रहा है। यदि हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो आठ अगस्त 2016 की वह घटना आज भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जाती है जब इस गिरोह ने मध्य प्रदेश के गुना से अपना जाल बिछाकर सेलम-एग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन को अपना निशाना बनाया था। उस समय इस गिरोह ने बेहद पेशेवर तरीके से ट्रेन की पार्सल बोगी की छत काटकर रिजर्व बैंक चेन्नई भेजे जा रहे करोड़ों रुपयों में से लगभग 5.

78 करोड़ रुपये पार कर दिए थे। यह वारदात इतनी सटीक थी कि 353 किलोमीटर लंबे रेल ट्रैक के बीच चिन्नासेलम और वृद्धचलम स्टेशनों के मध्य इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। अब चिंता का विषय यह है कि यही गिरोह नए सदस्यों और नई रणनीतियों के साथ एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में सक्रिय हो गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में हाल ही में हुई एक मुठभेड़ के बाद छह आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार आरोपितों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि वे मध्य प्रदेश के गुना से अकेले नहीं आए थे, बल्कि अप्रैल के महीने में कुल 45 सदस्यों का एक बड़ा जत्था एक साथ दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के लिए रवाना हुआ था। ये सदस्य वर्तमान में दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलग-अलग ठिकानों पर छिपे हुए हैं ताकि पुलिस की नजरों से बच सकें। इस खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अत्यंत तत्परता दिखाई है और टेलीग्राम जैसे आधुनिक संचार ऐप के माध्यम से एनसीआर की सभी पुलिस इकाइयों को अलर्ट जारी कर दिया है ताकि गैंग की किसी भी आहट की सूचना तुरंत साझा की जा सके। बल्लभगढ़ के डीसीपी प्रतीक अग्रवाल ने भी इस मामले की गंभीरता को समझते हुए सभी एसीपी, थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्ज को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनता को भी इस गिरोह की मौजूदगी के बारे में जागरूक किया जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को टाला जा सके। पारदी गैंग या कच्छा बनियान गिरोह का आतंक केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि फरीदाबाद, पलवल और नूंह के ग्रामीण व शहरी इलाके भी इसकी चपेट में रहे हैं। साल 2009 से 2011 के बीच इस गैंग ने इन क्षेत्रों में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। इसके बाद दिसंबर 2017 में फरीदाबाद के मवई गांव की जस्सी कॉलोनी में तीन अलग-अलग स्थानों पर लूटपाट की घटनाएं सामने आईं। इतना ही नहीं, जुलाई 2017 में पुन्हाना के बीसरू रोड स्थित गाडिया लुहार बस्ती में जब एक बुजुर्ग महिला ने लूट का विरोध किया, तो गिरोह के सदस्यों ने अत्यंत बेरहमी से उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद यह गिरोह रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता था, जिससे पुलिस को इन्हें पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। इस गिरोह की कार्यप्रणाली यानी मोडस ऑपेरेंडी बेहद शातिर और योजनाबद्ध होती है। वारदात को अंजाम देने से पहले ये लोग उस इलाके की गहन रेकी करते हैं। रेकी करने के लिए ये गिरोह के सदस्य अक्सर गुब्बारे और खिलौने बेचने वालों का भेष धरते हैं ताकि किसी को उन पर शक न हो। एक बार जब वे अपने लक्ष्य का चुनाव कर लेते हैं, तो रात के सन्नाटे में, आमतौर पर दो बजे से साढ़े तीन बजे के बीच, घरों में घुसपैठ करते हैं। पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि इनकी टीम में तीन से लेकर बारह सदस्य होते हैं, जिनमें से ज्यादातर वारदातों में छह लोगों का समूह काम करता है। इनका तरीका यह होता है कि तीन सदस्य घर के बाहर पहरा देते हैं और तीन सदस्य अंदर घुसते हैं। घर में घुसने वाले सदस्य अपने शरीर पर ग्रीस और काला तेल मल लेते हैं ताकि अंधेरे में उनकी पहचान न हो सके और वे आसानी से फिसलकर अंदर जा सकें। वे केवल कच्छा, बनियान और मोजे पहनते हैं। इस गिरोह की सबसे भयानक बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति उनके रास्ते में आता है या विरोध करता है, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी हत्या कर देते हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए डीसीपी प्रतीक अग्रवाल ने बताया है कि पुलिस के पास पुख्ता इनपुट हैं कि यह गिरोह एनसीआर में मौजूद है। ये अपराधी अक्सर रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों या बड़े पार्कों के आसपास अपना अस्थायी ठिकाना बनाते हैं। पुलिस की पेट्रोलिंग टीमों को इन संवेदनशील स्थानों पर कड़ी नजर रखने के लिए तैनात किया गया है। अपराध शाखा के अधिकारियों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में ठीकरी पहरा देने वाले स्वयंसेवकों को भी मुस्तैद रहने को कहा गया है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने घरों की सुरक्षा बढ़ाएं और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में जागरूकता ही इस खूंखार गिरोह के आतंक को समाप्त करने का सबसे प्रभावी तरीका है





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