दिल्ली से चोरी थार का जालसाज गिरफ्तार, गैंग्सटर एक्ट में जेल

गोरखपुर पुलिस ने दिल्ली से चोरी की गई थार गाड़ी को फर्जी नंबर प्लेट के साथ चलाने वाले देवेंद्र रावत को गिरफ्तार किया है। वह अंशिका सिंह के आपराधिक गिरोह का सदस्य है, जो रंगदारी और फायरिंग जैसी वारदातों में भी शामिल रहा है। गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है।
गोरखपुर। खोराबार पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली से चोरी की गई थार गाड़ी को फर्जी नंबर प्लेट के साथ चलाते हुए जालसाज देवेंद्र रावत को गिरफ्तार किया है। यह आरोपित गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अंशिका सिंह के गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद दोपहर में उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सीओ कैंट अरुण कुमार एस ने बताया कि 12 अक्टूबर 2025 को खोराबार पुलिस ने कुसम्ही जंगल क्षेत्र में दिल्ली से चोरी हुई एक थार गाड़ी को संदिग्ध नंबर प्लेट के साथ पकड़ा था। उस समय इस
मामले में अंशिका सिंह के साथ पीपीगंज के साहबगंज बापू नगर वार्ड चार के देवेंद्र कुमार रावत उर्फ सोनू का नाम भी प्रकाश में आया था। उस वक्त पुलिस ने देवेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन कुछ समय बाद वह जमानत पर रिहा हो गया था। अब इस मामले में गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। अंशिका सिंह और उसके गिरोह के चार अन्य सदस्य पहले से ही जेल में बंद हैं। यह गिरोह केवल वाहन चोरी तक ही सीमित नहीं था, बल्कि रंगदारी मांगने और फायरिंग जैसी वारदातों को भी अंजाम देता था। खबरों के मुताबिक, इसी गिरोह की मुखिया अंशिका सिंह ने रंगदारी न देने पर सिंघड़िया स्थित एक मॉडल शॉप के पास एक अस्पताल मैनेजर पर गोली चला दी थी। इस गोलीबारी में मैनेजर का चालक अमिताभ निषाद गंभीर रूप से घायल हो गया था। कैंट पुलिस ने इस घटना के संबंध में हत्या के प्रयास, रंगदारी, मारपीट और धमकी देने जैसी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था और अंशिका व उसके साथियों को जेल भेजा था। पुलिस की गहन जांच में यह बात सामने आई कि अंशिका का गिरोह अत्यंत संगठित तरीके से अपराधों को अंजाम दे रहा था। इसी संगठित आपराधिक ढांचे के आधार पर खोराबार पुलिस ने थार चोरी के मामले को गैंगेस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया और आगे की कार्रवाई की। देवेंद्र रावत की गिरफ्तारी इस गिरोह के सक्रिय सदस्यों को पकड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से गिरोह के अन्य सदस्यों की भी जानकारी मिलने की संभावना है और उनसे जुड़े अन्य अपराधों का भी खुलासा हो सकता है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देवेंद्र रावत द्वारा फर्जी नंबर प्लेट का उपयोग करना यह दर्शाता है कि वह चोरी की गई संपत्ति को छिपाने और पुलिस से बचने के लिए सुनियोजित तरीके से काम कर रहा था। थार जैसी महंगी गाड़ी को चोरी करके और उसे नए नंबर प्लेट के साथ चलाना, इस गिरोह की व्यावसायिक प्रवृत्ति को उजागर करता है। गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई का मतलब है कि पुलिस इन अपराधियों को एक संगठित गिरोह के रूप में देख रही है, जिनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से इलाके में फैले भय और अपराध के माहौल को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पुलिस प्रशासन द्वारा जनता से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि अपराध पर नियंत्रण रखा जा सके। अंशिका सिंह और उसके गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। इस पूरे मामले की जांच अब और तेज कर दी गई है ताकि गिरोह के सभी सदस्यों तक पहुंचा जा सके और उनके द्वारा किए गए अन्य अपराधों का भी पर्दाफाश किया जा सके
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