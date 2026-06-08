दिल्ली के मालवीय नगर अस्पताल में मेडिकल स्टाफ से अभद्रता का आरोप, पुलिस जांच शुरू

पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में अधिवक्ता नमन जैन नामक व्यक्ति द्वारा मेडिकल कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार के आरोप पर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को शिकायत दी है। आपातकालीन विभाग में तैनात कर्मचारियों को परेशान किया गया था, जिससे अस्पताल कार्य Prasad:, प्रारंभ में पाँच मेडिकल कर्मियों की शिकायतें दी गई हैं। पुलिस अब जांच कर रही है।
दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ से अभद्रता का एक गंभीर मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन ने सोमवार को मालवीय नगर थाने को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। आपातकालीन विभाग में तैनात मेडिकल ऑफिसर की ओर से 8 जून की रात करीब 8:40 बजे पुलिस को भेजे गए पत्र में कहा गया कि खुद को अधिवक्ता बताने वाले नमन जैन नामक व्यक्ति ने ड्यूटी पर तैनात मेडिकल कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। घटना के दौरान मेडिकल कर्मचारियों को कार्य के दौरान परेशान किया गया, जिससे अस्पताल की सेवा प्रणाली पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अस्पताल प्रशासन ने पत्र में पाँच मेडिकल कर्मियों की अलग-अलग लिखित शिकायतें संलग्न की हैं, जिनमें जूनियर रेजिडेंट और इंटर्न चिकित्सकों ने दुर्व्यवहार का उल्लेख किया है। पत्र में पुलिस से मामले की जांच कर公元वश्यक कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। मालवीय नगर थाना पुलिस ने शिकायत की पुष्टि की है और दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी गई है। वर्तमान में मामले में किसी गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। अस्पतaled.
management ने कहा कि चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को अपने कार्य के दौरान शांति और सम्मान से काम करने का अधिकार होना चाहिए और उनके साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता को गंभीरता से संभालना जरूरी है
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