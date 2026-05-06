दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक में वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों के वेतन में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की। वोकेशनल शिक्षकों का वेतन 20,000-23,000 रुपये से बढ़कर 38,100 रुपये प्रति माह हो गया, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों का वेतन 21,000 रुपये से बढ़कर 35,420 रुपये प्रति माह हो गया। यह फैसला शिक्षकों के मेहनत और समर्पण का सम्मान है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें वोकेशनल शिक्षक ों और समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में काम कर रहे शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की गई। यह निर्णय लंबे समय से इन शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और संतुष्ट रखा जा सके। सरकार का मानना है कि शिक्षकों का बेहतर वेतन और सम्मान उनकी मेहनत और समर्पण का उचित मान्यता है, जिससे वे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। वोकेशनल शिक्षक ों के वेतन में दोगुनी बढ़ोतरी दिल्ली में लगभग 1131 वोकेशनल शिक्षक काम कर रहे हैं, जो बच्चों को विभिन्न कौशल जैसे कंप्यूटर, तकनीकी काम और अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। पहले इन शिक्षकों को 20,000 से 23,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उनका वेतन बढ़ाकर 38,100 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह बढ़ोतरी लगभग दोगुनी है, जिससे शिक्षकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। इस फैसले से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ, वे और अधिक प्रेरित होकर अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को भी लाभ दिल्ली में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 784 विशेष प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जहां ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो कभी स्कूल नहीं गए या किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। इन केंद्रों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन पहले 21,000 रुपये प्रति माह था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 35,420 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा, और वे अपने काम को और अधिक समर्पण से कर पाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि अब समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा, जो पहले इनके वेतन में काफी अंतर था। यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे शिक्षकों को महसूस होगा कि उनके काम को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है, जितनी अन्य शिक्षकों को दी जाती है। दिल्ली सरकार का यह निर्णय केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि हमारे शिक्षकों के सम्मान और सशक्तिकरण का स्पष्ट संदेश है। शिक्षकों के सम्मान की दिशा में कदम सरकार का कहना है कि यह सिर्फ वेतन बढ़ाने का फैसला नहीं है, बल्कि शिक्षकों के मेहनत और समर्पण का सम्मान है। ये शिक्षक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाते हैं, जो अक्सर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जब शिक्षक खुश और संतुष्ट होंगे, तो वे और बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे, जिससे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों को प्रेरित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें वोकेशनल शिक्षकों और समग्र शिक्षा अभियान के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में काम कर रहे शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की गई। यह निर्णय लंबे समय से इन शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और संतुष्ट रखा जा सके। सरकार का मानना है कि शिक्षकों का बेहतर वेतन और सम्मान उनकी मेहनत और समर्पण का उचित मान्यता है, जिससे वे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। वोकेशनल शिक्षकों के वेतन में दोगुनी बढ़ोतरी दिल्ली में लगभग 1131 वोकेशनल शिक्षक काम कर रहे हैं, जो बच्चों को विभिन्न कौशल जैसे कंप्यूटर, तकनीकी काम और अन्य व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करते हैं। पहले इन शिक्षकों को 20,000 से 23,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता था, लेकिन अब सरकार ने उनका वेतन बढ़ाकर 38,100 रुपये प्रति माह कर दिया है। यह बढ़ोतरी लगभग दोगुनी है, जिससे शिक्षकों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी। इस फैसले से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ-साथ, वे और अधिक प्रेरित होकर अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को भी लाभ दिल्ली में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 784 विशेष प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जहां ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो कभी स्कूल नहीं गए या किसी कारण से पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। इन केंद्रों में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन पहले 21,000 रुपये प्रति माह था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 35,420 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से इन शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार होगा, और वे अपने काम को और अधिक समर्पण से कर पाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि अब समग्र शिक्षा अभियान के शिक्षकों को प्राइमरी और अपर प्राइमरी शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा, जो पहले इनके वेतन में काफी अंतर था। यह एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे शिक्षकों को महसूस होगा कि उनके काम को भी उतनी ही अहमियत दी जा रही है, जितनी अन्य शिक्षकों को दी जाती है। दिल्ली सरकार का यह निर्णय केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि हमारे शिक्षकों के सम्मान और सशक्तिकरण का स्पष्ट संदेश है। शिक्षकों के सम्मान की दिशा में कदम सरकार का कहना है कि यह सिर्फ वेतन बढ़ाने का फैसला नहीं है, बल्कि शिक्षकों के मेहनत और समर्पण का सम्मान है। ये शिक्षक कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं और उन बच्चों तक शिक्षा पहुंचाते हैं, जो अक्सर शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। जब शिक्षक खुश और संतुष्ट होंगे, तो वे और बेहतर तरीके से पढ़ा पाएंगे, जिससे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलेगी। यह फैसला शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षकों को प्रेरित रखने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो देश के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा





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