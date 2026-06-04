दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग ने मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों को लेकर गलत धारणाएं दूर करने का आह्वान किया

दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग ने मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों को लेकर गलत धारणाएं दूर करने और असुविधा होने पर जुमे की नमाज का समय बदलने का आह्वान किया।

दिल्ली के पूर्व एलजी नजीब जंग ने मुस्लिम समुदाय से मस्जिद ों को लेकर गलत धारणाएं दूर करने और असुविधा होने पर जुमे की नमाज का समय बदलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मस्जिद ों के बारे में लोगों के बीच जो गलत धारणाएं हैं उन्हें दूर करना होगा। लोगों को उनमें प्रवेश करने से डरना नहीं चाहिए। नजीब जंग ने आगे कहा, 'हमें मस्जिद ों के बारे में लोगों के बीच जो गलत धारणाएं हैं उन्हें दूर करना होगा। लोगों को उनमें प्रवेश करने से डरना नहीं चाहिए। जैसे मंदिर या मस्जिद एक पूजा स्थल हैं ठीक वैसे ही मस्जिद भी है। हमारे सिख भाइयों ने अपने गुरुद्वारों को सभी के लिए खोल दिया है। मस्जिद में प्रवेश करने में संकोच क्यों होना चाहिए?

' नजीब जंग ने यह बातें इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर फ्रैटर्निटी में आयोजित हुए परस्परता सम्मेलन में कहीं। जंग सीएफएफ भारत के अध्यक्ष हैं, जो भाईचारा, संवाद और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए काम करने वाले नागरिकों का एक अनौपचारिक समूह है। उन्होंने आगे कहा, 'अगर जुमे की नमाज जो शुक्रवार को होती है उससे किसी को असुविधा है तो उसे अलग-अलग समय पर भी किया जा सकता है। समुदायों के बीच पनपते अविश्वास के बीच समझदारी दिखाना बेहद जरूरी है





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