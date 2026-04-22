Head Topics

दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी का महा-आंदोलन: छात्रों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

शिक्षा News

दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी का महा-आंदोलन: छात्रों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन
दिल्ली विश्वविद्यालयएबीवीपीछात्र आंदोलन
📆22-04-2026 00:39:00
📰Dainik Jagran
84 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 53%

दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में एक बड़ा छात्र अधिकार मार्च निकाला, जिसमें फीस माफी, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और प्लेसमेंट सेल जैसी प्रमुख मांगे शामिल रहीं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में मंगलवार का दिन एक बड़े छात्र आंदोलन का साक्षी बना, जहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ( एबीवीपी ) के बैनर तले हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से शुरू हुआ यह विशाल छात्र अधिकार मार्च आर्ट्स फैकल्टी तक पहुँचा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव में पिस रहे विद्यार्थियों की आवाज बुलंद की। यह प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय के हालिया इतिहास के सबसे

प्रभावशाली छात्र आंदोलनों में गिना जा रहा है, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। एबीवीपी की 12 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से कैंपस में पोर्टा केबिन को हटाने और शैक्षणिक भवनों में अनिवार्य फायर सेफ्टी ऑडिट की मांग शामिल थी। इसके अलावा, छात्रों ने 30 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में लगने वाली लेट फीस को पूरी तरह से माफ करने की पुरजोर अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पांच वर्षीय बीए एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम की फीस बेहद अधिक है, जिसे कम करना अनिवार्य है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही, अंतिम वर्ष के उन छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा के आयोजन की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई जो अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। कैंपस में नए हॉस्टलों के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए छात्रों ने कहा कि आवास की कमी के कारण बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इन जायज मांगों पर तुरंत सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। उन्होंने रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर एक सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल की स्थापना की मांग की। इसके अतिरिक्त, समावेशी शिक्षा की वकालत करते हुए थर्ड जेंडर के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा और दिव्यांग छात्रों के लिए बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा विकसित करने की बात कही गई। एक कोर्स-एक फीस की नीति लागू करने और अकादमिक काउंसिल में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग भी इस मार्च का मुख्य हिस्सा रही। यह आंदोलन केवल एक विरोध नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही तय करने की एक निर्णायक पहल है, जिसका असर आने वाले दिनों में शैक्षणिक नीतियों पर निश्चित रूप से दिखाई देगा

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

दिल्ली विश्वविद्यालय एबीवीपी छात्र आंदोलन शैक्षणिक सुधार छात्र अधिकार

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

12 हफ्तों की प्रेग्नेंट, नहीं बना बच्चे का दिमाग, अबॉर्शन के लिए जाना पड़ा 900KM दूर12 हफ्तों की प्रेग्नेंट, नहीं बना बच्चे का दिमाग, अबॉर्शन के लिए जाना पड़ा 900KM दूरकनाडा के क्यूबेक प्रांत में हेल्थकेयर सिस्टम पर बढ़ते दबाव के कारण 12 हफ्तों की प्रेग्नेंट महिला को सर्जिकल अबॉर्शन के लिए 900 किलोमीटर दूर मॉन्ट्रियल जाना पड़ा.
Read more »

Ganga Expressway: पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे लोकार्पण, हरदोई में भव्य कार्यक्रम की तैयारियां तेजGanga Expressway: पीएम मोदी 29 अप्रैल को करेंगे लोकार्पण, हरदोई में भव्य कार्यक्रम की तैयारियां तेजGanga Expressway Inauguration: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल को हरदोई में गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को जोड़ता है।
Read more »

जामताड़ा में अक्षय तृतीया की रात चोरों का 'शुभ मुहूर्त', ज्वेलरी शॉप में घुसे और ले उड़े 12 लाख के गहनेजामताड़ा में अक्षय तृतीया की रात चोरों का 'शुभ मुहूर्त', ज्वेलरी शॉप में घुसे और ले उड़े 12 लाख के गहनेजामताड़ा में अक्षय तृतीया की रात चोरों ने एक ज्वेलरी शॉप से 12 लाख के गहने चुरा लिए। चोर दुकान में वेंटीलेटर काटकर घुसे, पुलिस जांच कर रही है।
Read more »

दिल्ली में मोमोज खाने से 12 लोग पड़े बीमार, एक की हालत गंभीरदिल्ली में मोमोज खाने से 12 लोग पड़े बीमार, एक की हालत गंभीरपटपड़गंज के आचार्य निकेतन में मोमोज खाने से कई लोग बीमार हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जांच में खाद्य गुणवत्ता और साफ-सफाई में लापरवाही सामने आने पर एमसीडी ने दुकान खाली करा दी और कार्रवाई की।
Read more »

क्या है कनाडा का Bill C-12, जिससे हज़ारों भारतीयों पर लटकी डिपोर्टेशन की तलवार?क्या है कनाडा का Bill C-12, जिससे हज़ारों भारतीयों पर लटकी डिपोर्टेशन की तलवार?कनाडा में लागू हुआ नया इमिग्रेशन कानून Bill C-12 शरण और वीज़ा नियमों को सख्त बनाता है, जिससे सरकार को बड़े पैमाने पर वीज़ा रद्द करने और शरण आवेदन पर समय सीमा लगाने की शक्ति मिल गई है.
Read more »

अमेरिका में भारत से जुड़ा टैरिफ रिफंड 12 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है: रिपोर्टअमेरिका में भारत से जुड़ा टैरिफ रिफंड 12 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है: रिपोर्टअमेरिका में भारत से जुड़ा टैरिफ रिफंड 12 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है: रिपोर्ट
Read more »



Render Time: 2026-04-22 03:39:26