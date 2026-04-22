दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी का महा-आंदोलन: छात्रों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन

दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी ने 12 सूत्रीय मांगों के समर्थन में एक बड़ा छात्र अधिकार मार्च निकाला, जिसमें फीस माफी, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और प्लेसमेंट सेल जैसी प्रमुख मांगे शामिल रहीं।

दिल्ली विश्वविद्यालय के परिसर में मंगलवार का दिन एक बड़े छात्र आंदोलन का साक्षी बना, जहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ( एबीवीपी ) के बैनर तले हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से शुरू हुआ यह विशाल छात्र अधिकार मार्च आर्ट्स फैकल्टी तक पहुँचा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए और बुनियादी शैक्षणिक सुविधाओं के अभाव में पिस रहे विद्यार्थियों की आवाज बुलंद की। यह प्रदर्शन दिल्ली विश्वविद्यालय के हालिया इतिहास के सबसे

प्रभावशाली छात्र आंदोलनों में गिना जा रहा है, जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। एबीवीपी की 12 सूत्रीय मांगों में प्रमुख रूप से कैंपस में पोर्टा केबिन को हटाने और शैक्षणिक भवनों में अनिवार्य फायर सेफ्टी ऑडिट की मांग शामिल थी। इसके अलावा, छात्रों ने 30 अप्रैल तक परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया में लगने वाली लेट फीस को पूरी तरह से माफ करने की पुरजोर अपील की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पांच वर्षीय बीए एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम की फीस बेहद अधिक है, जिसे कम करना अनिवार्य है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही, अंतिम वर्ष के उन छात्रों के लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा के आयोजन की मांग भी जोर-शोर से उठाई गई जो अपने करियर को लेकर चिंतित हैं। कैंपस में नए हॉस्टलों के निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हुए छात्रों ने कहा कि आवास की कमी के कारण बाहर रहने वाले विद्यार्थियों को भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए दिल्ली प्रांत मंत्री सार्थक शर्मा ने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि इन जायज मांगों पर तुरंत सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। उन्होंने रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर एक सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट सेल की स्थापना की मांग की। इसके अतिरिक्त, समावेशी शिक्षा की वकालत करते हुए थर्ड जेंडर के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त शिक्षा और दिव्यांग छात्रों के लिए बाधा मुक्त बुनियादी ढांचा विकसित करने की बात कही गई। एक कोर्स-एक फीस की नीति लागू करने और अकादमिक काउंसिल में छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग भी इस मार्च का मुख्य हिस्सा रही। यह आंदोलन केवल एक विरोध नहीं, बल्कि छात्रों के अधिकारों के प्रति प्रशासन की जवाबदेही तय करने की एक निर्णायक पहल है, जिसका असर आने वाले दिनों में शैक्षणिक नीतियों पर निश्चित रूप से दिखाई देगा





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