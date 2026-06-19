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दिल्ली घरेलू सहायिका हत्याकांड: डॉक्टर ने कबूला जुर्म, काला जादू का एंगल भी सामने

अपराध News

दिल्ली घरेलू सहायिका हत्याकांड: डॉक्टर ने कबूला जुर्म, काला जादू का एंगल भी सामने
दिल्लीहत्याकांडघरेलू सहायिका
📆19-06-2026 20:33:00
📰Dainik Jagran
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दक्षिणी दिल्ली के माउंट कैलाश में घरेलू सहायिका मीना की हत्या में आरोपी त्वचा रोग विशेषज्ञ मनीष गुप्ता को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। उसने जुर्म कबूल किया और काला जादू करने का आरोप लगाया।

दिल्ली के माउंट कैलाश इलाके में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने अपनी घरेलू सहायिका की हत्या कर दी। आरोपी डॉ.

मनीष गुप्ता को अदालत ने दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ के दौरान डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। घटना गुरुवार शाम की बताई जा रही है, जब पड़ोसियों ने छत से चीखने की आवाजें सुनीं। पुलिस को मौके पर खून से लथपथ शव के पास डॉक्टर खड़ा मिला। उसने तुरंत हत्या की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने बताया कि हत्या क्रिकेट बैट से मारकर और कई बार चाकू घोंपकर की गई। आरोपी को शक था कि घरेलू सहायिका काला जादू करती है और परिवार में होने वाले झगड़ों के लिए वह उसे जिम्मेदार मानता था। मृतका की पहचान 45 वर्षीय मीना के रूप में हुई है, जो पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर के घर पर काम कर रही थी। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि हत्या से पहले कोई बहस हुई थी या नहीं और उस समय घर में परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे या नहीं। स्थानीय लोगों और अन्य घरेलू सहायिकाओं के अनुसार, घटना से कुछ देर पहले छत से चीखने की आवाजें सुनी गई थीं, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा। पुलिस ने आरोपी के घर से कई सामान जब्त किए हैं, जिनमें हथियार और अन्य सबूत शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी एंटी-डिप्रेसेंट दवाएं ले रहा था और उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। यह भी पता चला है कि डॉक्टर की पत्नी भी एक आयुर्वेदिक त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और उनका 20 वर्षीय बेटा हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास कर चुका है। पुलिस ने बताया कि मामले में और भी लोगों के शामिल होने की संभावना की जांच की जा रही है। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में पुलिस हिरासत का विरोध किया, लेकिन अदालत ने पुलिस की दलील मान ली। पुलिस का कहना है कि उन्हें यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या हत्या की योजना बनाई गई थी और क्या इसमें कोई और शामिल था। इस घटना ने दिल्ली में घरेलू सहायिकाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। अदालत ने पुलिस को दो दिन की हिरासत दी है, जिसके दौरान पुलिस आरोपी से और अधिक पूछताछ करेगी और सबूत जुटाएगी। इस मामले में काला जादू का एंगल भी सामने आया है, जो काफी हैरान करने वाला है। पुलिस का कहना है कि वे आरोपी के दावों की जांच कर रहे हैं कि मृतका काला जादू करती थी। यह देखना बाकी है कि क्या यह सिर्फ एक बहाना था या फिर वास्तव में ऐसा कुछ था। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। यह मामला न केवल हत्या का है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और अंधविश्वास के मुद्दों को भी उजागर करता है। समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता और कड़े कानूनों की आवश्यकता है। पुलिस आगे की जांच कर रही है और जल्द ही आरोप पत्र दाखिल करने की उम्मीद है। इस बीच, मृतका के परिवार ने न्याय की मांग की है और आरोपी को कड़ी सजा देने की बात कही है। घटना ने एक बार फिर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कई सामाजिक संगठनों ने इस घटना की निंदा की है और सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। यह मामला अदालत में विचाराधीन है और उम्मीद है कि जल्द ही न्याय मिलेगा

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दिल्ली हत्याकांड घरेलू सहायिका काला जादू डॉक्टर गिरफ्तार

 

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