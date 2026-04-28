दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी का भंडाफोड़, सरगना समेत पांच गिरफ्तार

दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपितों ने अमेरिका समेत अन्य देशों में प्रतिबंधित दवाओं को भेजने के लिए अंतरराष्ट्रीय कोरियर सर्विस का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने सरगना यासर खान समेत पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की हैं।

दिल्ली में क्राइम ब्रांच की टीम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने अमेरिका समेत अन्य देशों में प्रतिबंधित दवाओं को भेजने के लिए अंतरराष्ट्रीय कोरियर सर्विस का इस्तेमाल किया था। आरोपितों ने फार्मास्यूटिकल सप्लायरों और बिचौलियों के जरिए जोलपिडेम, ट्रामाडोल और डायजेपाम जैसी दवाएं खरीदकर, उन्हें फैंसी सामान जैसे लेस और काटन उत्पादों के बीच छिपाकर पार्सल तैयार किया था। पुलिस ने इनके कब्जे से भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की हैं। 25 सितंबर को हुए भंडाफोड़ के दौरान, मोती नगर स्थित राम रोड के एक कोरियर वेयरहाउस में अमेरिका भेजे जा रहे एक संदिग्ध पार्सल को पकड़ा गया। कोरियर अधिकारियों को पार्सल की बुकिंग और पैकिंग पर संदेह हुआ, जिसके बाद इसकी जांच की गई। जांच के दौरान सामान्य सामान के बीच छिपाकर रखी गई साइकोट्रोपिक दवाएं बरामद हुईं। इसके बाद तत्काल एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच में ही पुलिस को अंदेशा हो गया था कि मामला किसी बड़े और संगठित नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण, बैंक खातों की डिटेल, वाट्सएप चैट, कोरियर दस्तावेजों और गवाहों के बयान को खंगाला। इन सभी पहलुओं को जोड़ने पर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले सिंडिकेट का पता चला, जिसमें दवाओं की पैकेजिंग, फर्जी बिलिंग, कोरियर रूटिंग और पेमेंट कलेक्शन तक की पूरी सप्लाई चेन तरीके से संचालित की जा रही थी। लगातार निगरानी और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पांच आरोपितों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान सरगना यासर खान, अभिषेक भार्गव, नितिन, नीरज राघव और अमितेश राय के रूप में हुई। आरोपितों के कब्जे से जोल्पिडेम की 350 स्ट्रिप (3,505 टैबलेट) और ट्रामाडोल की 250 स्ट्रिप (2,510 टैबलेट) बरामद की। इसके अलावा अभिषेक भार्गव के कब्जे से 264 ग्राम जोल्पिडेम, 666 ग्राम डाइजेपाम और 349.

83 ग्राम ट्रामाडोल भी बरामद की गई, जो विदेशी बाजार में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए तैयार की गई थीं। आरोपितों ने फार्मास्युटिकल चैनल के जरिए दवाएं हासिल करते थे और फर्जी या हेरफेर किए गए इनवायस का इस्तेमाल करते थे, ताकि खरीद-फरोख्त को वैध दिखाया जा सके। दवाओं के बैच नंबरों को जानबूझकर मार्कर से मिटा दिया जाता था, जिससे उनकी पहचान खत्म हो जाए और जांच एजेंसियां सप्लाई चेन तक न पहुंच सकें। इसके बाद इन दवाओं को काटन, लेस या अन्य सामान्य घरेलू सामान के बीच छिपाकर कोरियर पार्सल में पैक किया जाता था। पार्सल बुकिंग के दौरान आरोपित फर्जी केवाईसी दस्तावेज और नकली सेंडर डिटेल्स का इस्तेमाल करते थे। वे पार्सल को सीधे मुख्य कोरियर कंपनी तक पहुंचाने के बजाय पहले स्थानीय एजेंटों के जरिए अलग-अलग चरणों में ट्रांसफर करते थे, जिससे ट्रैकिंग और पहचान करना मुश्किल हो जाता था। विदेशों में बैठे ग्राहकों के पते, आर्डर और अन्य जरूरी जानकारी वाट्सएप के माध्यम से साझा की जाती थी। वहीं पेमेंट को छिपाने के लिए बैंक खातों और यूपीआइ चैनलों का उपयोग किया जाता था, जिनमें यासर खान की कंपनी जयबार सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का खाता भी शामिल था। जांच में पता चला है कि यासर खान इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड है, जो विदेशों में मौजूद ग्राहकों से सीधे संपर्क में रहता था और उनकी मांग के अनुसार दवाओं की सप्लाई सुनिश्चित करता था। वह ही पार्सल भेजने की पूरी रणनीति तय करता था, जिसमें कंसाइनी एड्रेस, पेमेंट मैकेनिज्म और लाजिस्टिक अरेंजमेंट शामिल होते थे। पुलिस के मुताबिक, यासर खान पहले भी लखनऊ में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में संलिप्त रह चुका है। इस मामले में पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है





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दिल्ली प्रतिबंधित दवाएं तस्करी गिरफ्तार क्राइम ब्रांच

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