Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला

न्यूज News

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला
दिल्ली पुलिसआईपीएस अधिकारियोंट्रांसफर
📆05-06-2026 04:11:00
📰NBT Hindi News
118 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 51%

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल सामने आया है। कई आईपीएस अधिकारियों और DANIPS ऑफिसर का ट्रांसपर किया गया है। दिल्ली एलजी ने आईपीएस ट्रांसफर को लेकर मंजूरी दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कई आईपीएस और DANIPS अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला और तैनाती का आदेश दिया है।

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल सामने आया है। कई आईपीएस अधिकारियों और DANIPS ऑफिसर का ट्रांसपर किया गया है। दिल्ली एलजी ने आईपीएस ट्रांसफर को लेकर मंजूरी दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कई आईपीएस और DANIPS अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला और तैनाती का आदेश दिया है। पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी शरद भास्कर दराडे को डीसीपी मुख्यालय-3 के पद पर तैनात किया गया है। पहले बाहरी-उत्तरी दिल्ली के डीसीपी रहे वी हरेश्वर स्वामी अब पश्चिम दिल्ली के डीसीपी का कार्यभार संभालेंगे। डीसीपी मुख्यालय-3 के पद पर आसीन जिमी चिराम को डीसीपी यातायात के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल अलवाल का तबादला स्वापक रोधी कार्यबल से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी पद पर किया गया है। अन्य आईपीएस अधिकारियों में शोभित डी सक्सेना को डीसीपी बाहरी-उत्तर, निहारिका भट्ट को अतिरिक्त डीसीपी-1 उत्तर और नेहा यादव को डीसीपी पीएमएमसी के पद पर तैनात किया गया है। नेहा यादव के पास डीसीपी एसपीयूडब्ल्यूएसी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के डीसीपी पद पर तैनात जितेंद्र मणि को डीसीपी सुरक्षा के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि ऐश्वर्या शर्मा का तबादला अतिरिक्त डीसीपी-1 दक्षिण-पूर्व से डीसीपी लाइसेंसिंग के पद पर किया गया है। अन्येश रॉय डीसीपी आईएफएसओ के पद पर बने रहेंगे। अन्येश रॉय के पास डीसीपी लाइसेंसिंग का अतिरिक्त प्रभार था। दिल्ली पुलिस में यह फेरबदल क्यों आया है, इसकी पूरी जानकारी इस लेख में दी गई है। दिल्ली पुलिस में फेरबदल के बाद कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें शरद भास्कर दराडे को डीसीपी मुख्यालय-3 के पद पर तैनात किया गया है, पहले बाहरी-उत्तरी दिल्ली के डीसीपी रहे वी हरेश्वर स्वामी अब पश्चिम दिल्ली के डीसीपी का कार्यभार संभालेंगे। डीसीपी मुख्यालय-3 के पद पर आसीन जिमी चिराम को डीसीपी यातायात के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल अलवाल का तबादला स्वापक रोधी कार्यबल से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी पद पर किया गया है। अन्य आईपीएस अधिकारियों में शोभित डी सक्सेना को डीसीपी बाहरी-उत्तर, निहारिका भट्ट को अतिरिक्त डीसीपी-1 उत्तर और नेहा यादव को डीसीपी पीएमएमसी के पद पर तैनात किया गया है। नेहा यादव के पास डीसीपी एसपीयूडब्ल्यूएसी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के डीसीपी पद पर तैनात जितेंद्र मणि को डीसीपी सुरक्षा के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि ऐश्वर्या शर्मा का तबादला अतिरिक्त डीसीपी-1 दक्षिण-पूर्व से डीसीपी लाइसेंसिंग के पद पर किया गया है। अन्येश रॉय डीसीपी आईएफएसओ के पद पर बने रहेंगे। अन्येश रॉय के पास डीसीपी लाइसेंसिंग का अतिरिक्त प्रभार था.

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल सामने आया है। कई आईपीएस अधिकारियों और DANIPS ऑफिसर का ट्रांसपर किया गया है। दिल्ली एलजी ने आईपीएस ट्रांसफर को लेकर मंजूरी दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कई आईपीएस और DANIPS अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला और तैनाती का आदेश दिया है। पश्चिम दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) के रूप में कार्यरत भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी शरद भास्कर दराडे को डीसीपी मुख्यालय-3 के पद पर तैनात किया गया है। पहले बाहरी-उत्तरी दिल्ली के डीसीपी रहे वी हरेश्वर स्वामी अब पश्चिम दिल्ली के डीसीपी का कार्यभार संभालेंगे। डीसीपी मुख्यालय-3 के पद पर आसीन जिमी चिराम को डीसीपी यातायात के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल अलवाल का तबादला स्वापक रोधी कार्यबल से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी पद पर किया गया है। अन्य आईपीएस अधिकारियों में शोभित डी सक्सेना को डीसीपी बाहरी-उत्तर, निहारिका भट्ट को अतिरिक्त डीसीपी-1 उत्तर और नेहा यादव को डीसीपी पीएमएमसी के पद पर तैनात किया गया है। नेहा यादव के पास डीसीपी एसपीयूडब्ल्यूएसी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के डीसीपी पद पर तैनात जितेंद्र मणि को डीसीपी सुरक्षा के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि ऐश्वर्या शर्मा का तबादला अतिरिक्त डीसीपी-1 दक्षिण-पूर्व से डीसीपी लाइसेंसिंग के पद पर किया गया है। अन्येश रॉय डीसीपी आईएफएसओ के पद पर बने रहेंगे। अन्येश रॉय के पास डीसीपी लाइसेंसिंग का अतिरिक्त प्रभार था। दिल्ली पुलिस में यह फेरबदल क्यों आया है, इसकी पूरी जानकारी इस लेख में दी गई है। दिल्ली पुलिस में फेरबदल के बाद कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें शरद भास्कर दराडे को डीसीपी मुख्यालय-3 के पद पर तैनात किया गया है, पहले बाहरी-उत्तरी दिल्ली के डीसीपी रहे वी हरेश्वर स्वामी अब पश्चिम दिल्ली के डीसीपी का कार्यभार संभालेंगे। डीसीपी मुख्यालय-3 के पद पर आसीन जिमी चिराम को डीसीपी यातायात के रूप में नियुक्त किया गया है। राहुल अलवाल का तबादला स्वापक रोधी कार्यबल से उत्तर-पूर्वी दिल्ली के डीसीपी पद पर किया गया है। अन्य आईपीएस अधिकारियों में शोभित डी सक्सेना को डीसीपी बाहरी-उत्तर, निहारिका भट्ट को अतिरिक्त डीसीपी-1 उत्तर और नेहा यादव को डीसीपी पीएमएमसी के पद पर तैनात किया गया है। नेहा यादव के पास डीसीपी एसपीयूडब्ल्यूएसी का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा के डीसीपी पद पर तैनात जितेंद्र मणि को डीसीपी सुरक्षा के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि ऐश्वर्या शर्मा का तबादला अतिरिक्त डीसीपी-1 दक्षिण-पूर्व से डीसीपी लाइसेंसिंग के पद पर किया गया है। अन्येश रॉय डीसीपी आईएफएसओ के पद पर बने रहेंगे। अन्येश रॉय के पास डीसीपी लाइसेंसिंग का अतिरिक्त प्रभार था

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NBT Hindi News /  🏆 20. in İN

दिल्ली पुलिस आईपीएस अधिकारियों ट्रांसफर DANIPS ऑफिसर दिल्ली एलजी

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

जानिए कैसे होती है IPS अधिकारी की ट्रेनिंग, शूटिंग से लेकर घुड़सवारी तक के सिखाए जाते हैं गुरजानिए कैसे होती है IPS अधिकारी की ट्रेनिंग, शूटिंग से लेकर घुड़सवारी तक के सिखाए जाते हैं गुरUPSC क्लियर करने के बाद DANIPS मिलने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उन्हें शूटिंग से लेकर घुड़सवारी तक सिखाई जाती है।
Read more »

IPS Transfer: 36 आईपीएस और 5 DANIPS अफसरों का हुआ तबादला, पढ़ें क्यों हुआ फेरबदलIPS Transfer: 36 आईपीएस और 5 DANIPS अफसरों का हुआ तबादला, पढ़ें क्यों हुआ फेरबदलIPS Transfer राजधानी दिल्ली में बड़ा फेरबदल हुआ है। 36 आईपीएस और 5 DANIPS अफसरों का तबादला हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल LG वीके सक्सेना ने अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। बताया गया कि दिल्ली में इस समय माहौल गरमाया हुआ है जिस वजह से यह आदेश जारी किया गया है। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी...
Read more »

दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 34 IPS और DANIPS अधिकारियों का ट्रांसफरदिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल, 34 IPS और DANIPS अधिकारियों का ट्रांसफरदिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस के बेड़े में बड़ा फेरबदल किया है. इसके तहत कई IPS और DANIPS अधिकारियों का तबादला किया गया है. पश्चिम दिल्ली, आउटर-नॉर्थ, ट्रैफिक, सिक्योरिटी, लाइसेंसिंग समेत कई विभागों में पदस्थापना हुई है. नए डीसीपी और अतिरिक्त डीसीपी नियुक्त किए गए हैं, साथ ही मध्यम स्तर के अधिकारियों के भी तबादले किए गए हैं.
Read more »



Render Time: 2026-06-05 07:11:04