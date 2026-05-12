दिल्ली के मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर बैरियर फ्री सुविधा शुरू, वाहन टोल प्लाजा पर रुके बिना फर्राटा बुनाए नजर आए

दिल्ली सरकार ने सोमवार को यूईआर-दो (अर्बन एक्सटेंशन रोड) के मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग सिस्टम शुरू होने के साथ ही राहगीराें को एक और सुविधा दी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस टोलिंग सिस्टम का शुभारंभ किया। अब टोल पर वाहन लाइन में नहीं रुके और टोल टैक्स के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे वाहन चालकों को समय भी बचा, ईंधन भी बचता है और युवा ग्राहकों को भी आनंद मिलता है।

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में यूईआर-दो के मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर सोमवार को मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग सिस्टम शुरू होने के साथ ही वाहन चालकों को टोल टैक्स के लिए रुकना नहीं पड़ने और राहगीरों को टोल पर रुकने के झंझट से मुक्ति मिल गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर बैरियर फ्री सुविधा का शुभारंभ किया। अब टोल पर वाहन टोल प्लाजा पर रुके बिना फर्राटा भरते नजर आए। हालांकि, यूईआर-2 से सटे गांवों व कालोनियों के लोगों में शंका व चिंता का भाव दिखा। दिल्ली देहात के गांव-ग्रामीणों को शंका इस बात को लेकर है कि वर्तमान में मिल रही 20 किलोमीटर दायरे की छूट कैसे बरकरार रहेगी। दिल्ली पंचायत संघ ने यूईआर-दो पर आटोमेटिक टोल टैक्स वसूली की शुरुआत पर चिंता व्यक्त की है.

बाहरी दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली में यूईआर-दो के मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर सोमवार को मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग सिस्टम शुरू होने के साथ ही वाहन चालकों को टोल टैक्स के लिए रुकना नहीं पड़ने और राहगीरों को टोल पर रुकने के झंझट से मुक्ति मिल गई। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंडका-बक्करवाला टोल प्लाजा पर बैरियर फ्री सुविधा का शुभारंभ किया। अब टोल पर वाहन टोल प्लाजा पर रुके बिना फर्राटा भरते नजर आए। हालांकि, यूईआर-2 से सटे गांवों व कालोनियों के लोगों में शंका व चिंता का भाव दिखा। दिल्ली देहात के गांव-ग्रामीणों को शंका इस बात को लेकर है कि वर्तमान में मिल रही 20 किलोमीटर दायरे की छूट कैसे बरकरार रहेगी। दिल्ली पंचायत संघ ने यूईआर-दो पर आटोमेटिक टोल टैक्स वसूली की शुरुआत पर चिंता व्यक्त की है





Dainik Jagran / 🏆 10. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दिल्ली टोल टोलिंग सिस्टम एमएलएफएफ टोलिंग सिस्टम बैरियर फ्री टोलिंग नितिन गडकरी दिल्ली सरकार

United States Latest News, United States Headlines