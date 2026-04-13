दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे के उद्घाटन के लिए सहारनपुर में यातायात डायवर्जन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे के उद्घाटन के अवसर पर, सहारनपुर में व्यापक यातायात व्यवस्था परिवर्तन लागू किया गया है। यह व्यवस्था 14 अप्रैल को शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिससे विभिन्न रूटों से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। एसपी ट्रैफिक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने वाहन चालकों से डायवर्जन रूट का पालन करने का आग्रह किया है।

जागरण संवाददाता, सहारनपुर । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कस्बा बिहारीगढ़ में दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे का उद्घाटन 14 अप्रैल को करेंगे। कार्यक्रम के दौरान जनसभा भी आयोजित होगी। इस दौरान अति विशिष्ट व विशिष्ट लोगों के साथ-साथ बड़ी संख्या में जन सामान्य भी सम्मिलित होगें। आयोजन को देखते हुए सहारनपुर यातायात पुलिस ने यातायात डायवर्जन लागू किया है। 14 अप्रैल को शाम चार बजे तक डायवर्जन लागू एसपी ट्रैफिक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार की शाम छह बजे से 14 अप्रैल को शाम चार बजे तक डायवर्जन

लागू किया गया है। इसको लेकर अलग-अलग रूटों जिलों व प्रदेशों से आने वाले वाहनों के चालकों को परिवर्तित किए गए मार्गो से जाना पड़ेगा। यदि वह यातायात पुलिस के द्वारा जारी किए गए रूट पर नहीं जाते हैं तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुजफ्फरनगर, देवबंद और सहारनपुर के लिए रूट परिवर्तन दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे के उद्घाटन को देखते हुए जिले में यातायात परिवर्तित किया गया है। एसपी ट्रैफिक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि मुजफ्फरनगर से देहरादून की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को रामपुर तिराहा (मुजफ्फरनगर) तथा मलीरा कट (मुजफ्फरनगर) से पुरकाजी, मंगलौर होते हुए रुड़की व हरिद्वार की ओर जाएंगे। देवबंद, नांगल से देहरादून जाने वाले वाहन कोलकी बाईपास कट से गागलहेड़ी, भगवानपुर होते हुए रूड़की व हरिद्वार की ओर जाएंगे। सहारनपुर से देहरादून की ओर जाने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों को कस्बा गागलहेड़ी तिराहा से भगवानपुर तिराहा होते हुए भगवानपुर से रुड़की व हरिद्वार की ओर डायवर्ट किया गया है। बेहट, यमुनानगर और दिल्ली के लिए रूट परिवर्तन बेहट से छुटमलपुर होते हुए देहरादून जाने वाले वाहन बड़कलां अंडरपास से भगवानपुर होते हुए रूड़की, हरिद्वार की ओर डायवर्ट किए जाएंगे। यमुनानगर से देहरादून की ओर जाने वाले वाहन पावंटा साहिब से होते हुए देहरादून की ओर जाएंगें। देहरादून की ओर से कस्बा बिहारीगढ़ होते हुए सहारनपुर की ओर आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए रूड़की भेजा जाएगा। दिल्ली व शामली से देहरादून की ओर जाने वाले वाहन शामली-मुजफ्फरनगर बाईपास पर कस्बा बाबरी के पास कट से होते हुए मुजफ्फरनगर हाईवे से रूड़की, हरिद्वार होते हुए देहरादून की तरफ जाएंगे। एसपी ट्रैफिक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि परेशानी से बचने के लिए वाहन चालक डायवर्जन किए गए रूटों से ही यात्रा करेंगे तो उनको कोई समस्या नहीं होगी। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे के उद्घाटन के अवसर पर, सहारनपुर में व्यापक यातायात व्यवस्था परिवर्तन लागू किया गया है। यह व्यवस्था 14 अप्रैल को शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगी, जिससे विभिन्न रूटों से आने वाले वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। यातायात पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र श्रीवास्तव ने इस संबंध में जानकारी दी है और सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन रूट का पालन करें। उद्घाटन कार्यक्रम में विशिष्ट व्यक्तियों और आम जनता की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, यह कदम उठाया गया है ताकि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। डायवर्जन में विभिन्न शहरों और क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर, बेहट, यमुनानगर और दिल्ली शामिल हैं। इन मार्गों के परिवर्तन से, वाहन चालकों को यात्रा करने में कुछ अतिरिक्त समय लग सकता है, लेकिन यातायात की सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस डायवर्जन योजना का उद्देश्य है कि उद्घाटन समारोह के दौरान किसी भी प्रकार की यातायात समस्या उत्पन्न न हो। यातायात पुलिस ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील की है और उन्हें वैकल्पिक मार्गों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। मुजफ्फरनगर से देहरादून की ओर जाने वाले वाहनों को रामपुर तिराहा और मलीरा कट से पुरकाजी, मंगलौर होते हुए रुड़की और हरिद्वार की ओर जाने के लिए निर्देशित किया गया है। देवबंद और नांगल से देहरादून जाने वाले वाहन कोलकी बाईपास कट से गागलहेड़ी, भगवानपुर होते हुए रुड़की और हरिद्वार की ओर जाएंगे। सहारनपुर से देहरादून की ओर जाने वाले सभी छोटे-बड़े वाहनों को गागलहेड़ी तिराहा से भगवानपुर तिराहा होते हुए रुड़की और हरिद्वार की ओर डायवर्ट किया गया है। बेहट, यमुनानगर और दिल्ली से देहरादून जाने वाले वाहनों के लिए भी अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इन परिवर्तनों से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी वाहन सुचारू रूप से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और उद्घाटन समारोह बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। यातायात पुलिस का मुख्य उद्देश्य है कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखा जाए। सभी वाहन चालकों को डायवर्जन रूट का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस डायवर्जन के प्रभावी होने से पहले, यातायात पुलिस ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिनमें साइन बोर्ड और दिशा-निर्देशों की व्यवस्था भी शामिल है। यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रमुख चौराहों और मार्गों पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहें, जो वाहन चालकों का मार्गदर्शन करेंगे और किसी भी आपात स्थिति में सहायता प्रदान करेंगे। यह व्यापक योजना न केवल उद्घाटन समारोह को सफल बनाएगी, बल्कि जनता के लिए भी एक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करेगी।





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