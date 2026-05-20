दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्जी विश्वविद्यालयों पर सख्त रुख अपनाया

दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में अवैध फर्जी विश्वविद्यालयों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार, यूजीसी और एआईसीटीई को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में अवैध फर्जी विश्वविद्यालय ों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार , यूजीसी और एआईसीटीई को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन फर्जी संस्थानों के चक्कर में फंसने वाले छात्र अक्सर छोटे शहरों से आते हैं, जो अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर बैठते हैं और आखिर में उन्हें ऐसी डिग्रियां मिलती हैं जिनसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार , यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ( यूजीसी ) और आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इस हलफनामे में उन सभी संस्थाओं के बारे में बताना होगा कि उन्होंने ऐसे फर्जी संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालय ों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। कोर्ट ने पूछा है कि इस कमेटी ने अब तक क्या जानकारी जुटाई है और अवैध रूप से चल रहे ऐसे संस्थानों को बंद करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त में होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि स्थिति बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि देश में ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं जो वोकेशनल कोर्सेज के साथ-साथ कानून (लॉ) और मेडिकल तक की डिग्रियां बांट रहे हैं। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा क यह चौंकाने वाला नहीं है। यह ऐसी जानकारी है जो हर किसी को पता है। जनहित याचिका दायर करने वाले वकील शशांक देव सुधी ने कोर्ट से मांग की है कि दिल्ली समेत पूरे देश में बिना मान्यता के चल रहे इन फर्जी शिक्षण संस्थानों पर तुरंत रोक लगाई जाए। क्योंकि फर्जी विश्वविद्यालय का धड़ल्ले से चलना सीधे तौर पर जनता के साथ धोखा है। यह हजारों छात्रों के शिक्षा और आजीविका के मौलिक अधिकार का हनन है। जितने भी संस्थानों को ''फर्जी'' पाया जाए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। इन फर्जी यूनिवर्सिटियों को खड़ा करने वाले सिंडिकेट के पीछे कौन लोग हैं, इसकी सीबीआइ जांच कराई जाए.
दिल्ली हाई कोर्ट ने देश में अवैध फर्जी विश्वविद्यालयों पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार, यूजीसी और एआईसीटीई को तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन फर्जी संस्थानों के चक्कर में फंसने वाले छात्र अक्सर छोटे शहरों से आते हैं, जो अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर बैठते हैं और आखिर में उन्हें ऐसी डिग्रियां मिलती हैं जिनसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (यूजीसी) और आल इंडिया काउंसिल फार टेक्निकल एजुकेशन (एआइसीटीई) को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। इस हलफनामे में उन सभी संस्थाओं के बारे में बताना होगा कि उन्होंने ऐसे फर्जी संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी। कोर्ट ने पूछा है कि इस कमेटी ने अब तक क्या जानकारी जुटाई है और अवैध रूप से चल रहे ऐसे संस्थानों को बंद करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है। मामले की अगली सुनवाई अब अगस्त में होगी। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सालिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि स्थिति बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि देश में ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय भी चल रहे हैं जो वोकेशनल कोर्सेज के साथ-साथ कानून (लॉ) और मेडिकल तक की डिग्रियां बांट रहे हैं। इस पर कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा क यह चौंकाने वाला नहीं है। यह ऐसी जानकारी है जो हर किसी को पता है। जनहित याचिका दायर करने वाले वकील शशांक देव सुधी ने कोर्ट से मांग की है कि दिल्ली समेत पूरे देश में बिना मान्यता के चल रहे इन फर्जी शिक्षण संस्थानों पर तुरंत रोक लगाई जाए। क्योंकि फर्जी विश्वविद्यालय का धड़ल्ले से चलना सीधे तौर पर जनता के साथ धोखा है। यह हजारों छात्रों के शिक्षा और आजीविका के मौलिक अधिकार का हनन है। जितने भी संस्थानों को ''फर्जी'' पाया जाए, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। इन फर्जी यूनिवर्सिटियों को खड़ा करने वाले सिंडिकेट के पीछे कौन लोग हैं, इसकी सीबीआइ जांच कराई जाए
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