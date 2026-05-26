दिल्ली-एनसीआर में CNG की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में नए रेट लागू हो गए हैं।

दिल्ली-एनसीआर में CNG फिर महंगी हो गई है। 12 दिनों में चौथी बार कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में नए रेट लागू हो गए हैं। दिल्ली में CNG की कीमत 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम होगी, जबकि नोएडा और गाजियाबाद में इसकी कीमत 91.

70 रुपए प्रति किलोग्राम होगी। इससे पहले सरकार ने 15 मई को CNG की कीमतें 2 रुपए बढ़ाई थीं, फिर 18 मई को 1 रुपए और 23 मई को फिर 1 रुपए बढ़ाई थीं। यह बढ़ोतरी तब शुरू हुई जब सरकारी तेल कंपनियों ने मध्य-पूर्व में चल रहे संघर्ष के कारण बढ़ती ऊर्जा लागत का बोझ ग्राहकों पर डालना शुरू कर दिया। CNG की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कमर्शियल वाहनों के संचालन खर्च पर देखने को मिल सकता है





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