दिल्ली के रईसजादों की 'आडी' का घमंड चूर

दिल्ली के एक परिवार ने सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों से उलझने पर उनकी ऑडी कार जब्त कर ली गई और तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

हरिद्वार में दिल्ली के रईसजाद ों की 'आडी' का घमंड चूर: पुलिस से उलझे पति-पत्नी समेत तीन पर मुकदमा ; कार सीज सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे दिल्ली के यात्रियों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस से उलझने पर ऑडी कार जब्त, मुकदमा दर्ज। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के दौरान बैरिकेडिंग के बावजूद लग्जरी कार लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का प्रयास और रोकने पर पुलिसकर्मियों से उलझने वाले दिल्ली के यात्रियों को पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया। पुलिस ने पति-पत्नी सहित तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही उनकी आडी कार सीज कर दी। पुलिस को अपशब्द कहने वाले आरोपित कार्रवाई की जद में आने पर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। सोमवार को शहर में सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए हाईवे से शहर को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि शहर की अंदरूनी यातायात व्यवस्था सुचारु रहे। इसी दौरान कनखल के देशरक्षक तिराहे पर दिल्ली का एक परिवार अपनी आडी कार में बैरिकेडिंग से होकर कनखल जाने का प्रयास करने लगा। उपनिरीक्षक महिपाल सैनी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकते हुए निर्धारित मार्ग से जाने के लिए कहा। इस पर कार सवार आरोपित, उसकी पत्नी व भाई आपा खो बैठे और पुलिसकर्मियों से उलझ पड़े। सरेआम पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहते हुए धक्का-मुक्की की और तिराहे पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के दौरान यातायात बाधित हो गया और जाम की समस्या बन गई। पुलिस व अन्य राहगीरों के समझाने पर आरोपित वहां से धमकी देते हुए निकल गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी वीडियो बनाई, जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी हो रही है। इसका संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस ने श्यामपुर क्षेत्र में उनकी कार को ढूंढ निकाला और कनखल कोतवाली लाकर उसे सीज कर दिया गया। आरोपित क्षितिज बाली व उसकी पत्नी और भाई संकेत बाली निवासीगण वाणी विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किया गया है.

हरिद्वार में दिल्ली के रईसजादों की 'आडी' का घमंड चूर: पुलिस से उलझे पति-पत्नी समेत तीन पर मुकदमा; कार सीज सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे दिल्ली के यात्रियों की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस से उलझने पर ऑडी कार जब्त, मुकदमा दर्ज। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के दौरान बैरिकेडिंग के बावजूद लग्जरी कार लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का प्रयास और रोकने पर पुलिसकर्मियों से उलझने वाले दिल्ली के यात्रियों को पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया। पुलिस ने पति-पत्नी सहित तीन आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही उनकी आडी कार सीज कर दी। पुलिस को अपशब्द कहने वाले आरोपित कार्रवाई की जद में आने पर हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। सोमवार को शहर में सोमवती अमावस्या स्नान पर्व के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए हाईवे से शहर को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी, ताकि शहर की अंदरूनी यातायात व्यवस्था सुचारु रहे। इसी दौरान कनखल के देशरक्षक तिराहे पर दिल्ली का एक परिवार अपनी आडी कार में बैरिकेडिंग से होकर कनखल जाने का प्रयास करने लगा। उपनिरीक्षक महिपाल सैनी सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकते हुए निर्धारित मार्ग से जाने के लिए कहा। इस पर कार सवार आरोपित, उसकी पत्नी व भाई आपा खो बैठे और पुलिसकर्मियों से उलझ पड़े। सरेआम पुलिसकर्मियों को अपशब्द कहते हुए धक्का-मुक्की की और तिराहे पर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे के दौरान यातायात बाधित हो गया और जाम की समस्या बन गई। पुलिस व अन्य राहगीरों के समझाने पर आरोपित वहां से धमकी देते हुए निकल गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने इसकी वीडियो बनाई, जो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी हो रही है। इसका संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर पुलिस ने श्यामपुर क्षेत्र में उनकी कार को ढूंढ निकाला और कनखल कोतवाली लाकर उसे सीज कर दिया गया। आरोपित क्षितिज बाली व उसकी पत्नी और भाई संकेत बाली निवासीगण वाणी विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर किया गया है





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सोमवती अमावस्या प्रतिबंधित क्षेत्र ऑडी कार मुकदमा दिल्ली के रईसजाद

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