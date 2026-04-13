दिल्ली की सड़क: साइप्रस के इतिहास की गवाह

दिल्ली में आर्कबिशप मकारियोस मार्ग, साइप्रस के पहले राष्ट्रपति के नाम पर, भारत और साइप्रस के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है, जो वैश्विक कूटनीति और स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाता है। पीएम मोदी को सम्मान मिलने से इसकी प्रासंगिकता बढ़ी है।

नई दिल्ली : दिल्ली शहर के मध्य में स्थित एक सड़क, जिसका नाम आर्कबिशप मकारियोस मार्ग है, वास्तव में हजारों किलोमीटर दूर एक द्वीपीय राष्ट्र, साइप्रस की ऐतिहासिक धरोहर को अपने नाम में समेटे हुए है। लोधी रोड के करीब स्थित यह मार्ग केवल एक पता नहीं है, बल्कि यह वैश्विक कूटनीति और स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। यह सड़क, साइप्रस के एक प्रमुख धार्मिक नेता, आर्कबिशप मकारियोस तृतीय के नाम पर आधारित है, जो एक प्रभावशाली राजनेता भी थे। उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1960 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, साइप्रस के पहले राष्ट्रपति बने।

आर्कबिशप मकारियोस तृतीय का जन्म 1913 में हुआ था और उन्होंने 1950 से लेकर 1977 में अपनी मृत्यु तक साइप्रस चर्च के आर्कबिशप के रूप में अपनी सेवाएं दीं। धार्मिक और राजनीतिक नेतृत्व का यह अनूठा मिश्रण उन्हें ग्रीक साइप्रस समुदाय के लिए एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक और एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाता है। इतिहासकारों ने उन्हें आधुनिक साइप्रस के संस्थापकों में से एक माना है। उन्होंने ग्रीस, तुर्की और ब्रिटेन के बीच जटिल भू-राजनीतिक तनावों के दौर में अपने देश की संप्रभुता को बुद्धिमानी से आगे बढ़ाया। दिल्ली में इस सड़क का नामकरण भारत की उस लंबी परंपरा का हिस्सा है, जिसके तहत उन वैश्विक नेताओं को सम्मानित किया जाता है जिनके भारत के साथ वैचारिक या कूटनीतिक संबंध रहे हैं। पहले यह सड़क गोल्फ लिंक रोड के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में इसका नाम बदल दिया गया।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह बदलाव 1983 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement) के समय हुआ, जब भारत इस आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। साइप्रस भी इस आंदोलन का एक सक्रिय सदस्य था, और इस नामकरण ने अंतरराष्ट्रीय एकजुटता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाया। हाल के वर्षों में, इस सड़क की प्रासंगिकता एक बार फिर से उजागर हुई, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2025 में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली और निकोसिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों को फिर से उजागर करता है, जो इस सड़क के नाम में आज भी जीवित हैं। यह सम्मान दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक संबंधों और साझा मूल्यों को प्रदर्शित करता है।

आर्कबिशप मकारियोस तृतीय का व्यक्तित्व और उनके द्वारा किए गए कार्यों ने साइप्रस को स्वतंत्रता दिलाने और एक मजबूत राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन और नेतृत्व आज भी प्रेरणादायक है, और यह सड़क दिल्ली में स्थित होने के बावजूद, साइप्रस के इतिहास और उसके लोगों की भावना को जीवित रखती है। यह सड़क भारत और साइप्रस के बीच मजबूत संबंधों का प्रतीक है, जो आपसी सम्मान और सहयोग पर आधारित हैं। यह न केवल एक सड़क है, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच एक सेतु भी है, जो इतिहास, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से जुड़ा हुआ है।





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