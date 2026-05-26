दिल्ली के आसपास घूमने के लिए 5 शानदार जगहें जो आपको कम बजट में सुकून और नेचर का आनंद देंगी

दिल्ली के आसपास घूमने के लिए 5 शानदार जगहें जो आपको कम बजट में सुकून और नेचर का आनंद देंगी हिमाचल प्रदेश का कसौली एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है जो दिल्ली की गर्मी से राहत पाने के लिए शानदार ऑप्शन है.

यहां आप मॉल रोड पर घूम सकते हैं, सनसेट पॉइंट का नजारा देख सकते हैं और मंकी पॉइंट से हिमालय की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा यहां की हरियाली और शांत वातावरण फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग के शौकीनों को खूब पसंद आता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो लैंसडाउन आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है. यह जगह देवदार, चीड़ और ओक के जंगलों से घिरी हुई है.

यहां भुल्ला ताल में बोटिंग और ताड़केश्वर महादेव मंदिर घूमना काफी पसंद किया जाता है. शांत वातावरण की वजह से यह जगह रिलैक्स करने के लिए बेहतरीन मानी जाती है. उत्तराखंड का नैनीताल हमेशा से लोगों की पसंदीदा जगहों में शामिल रहा है. यहां की नैनी झील, पहाड़ों के खूबसूरत नजारे और ठंडी हवा गर्मियों में लोगों को खूब आकर्षित करती है.

यहां आप बोटिंग, केबल कार राइड और लोकल मार्केट घूमने का आनंद ले सकते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए यह जगह शानदार है. उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश घूमने के लिए बेहद शानदार जगह है. यहां आप गंगा आरती, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, योग और खूबसूरत कैफे का आनंद ले सकते हैं.

इसके अलावा बीटल्स आश्रम भी यहां का बड़ा आकर्षण है. शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यह जगह सोलो और ग्रुप ट्रैवल दोनों के लिए बेहतरीन मानी जाती है





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