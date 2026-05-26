Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

दिल्ली के आसपास घूमने के लिए 5 शानदार जगहें

ट्रैवल News

दिल्ली के आसपास घूमने के लिए 5 शानदार जगहें
दिल्ली के आसपासघूमने के लिए जगहेंसुकून और नेचर
📆26-05-2026 06:54:00
📰AajTak
59 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 58% · Publisher: 63%

दिल्ली के आसपास घूमने के लिए 5 शानदार जगहें जो आपको कम बजट में सुकून और नेचर का आनंद देंगी

दिल्ली के आसपास घूमने के लिए 5 शानदार जगहें जो आपको कम बजट में सुकून और नेचर का आनंद देंगी हिमाचल प्रदेश का कसौली एक शांत और खूबसूरत हिल स्टेशन है जो दिल्ली की गर्मी से राहत पाने के लिए शानदार ऑप्शन है.

यहां आप मॉल रोड पर घूम सकते हैं, सनसेट पॉइंट का नजारा देख सकते हैं और मंकी पॉइंट से हिमालय की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं. इसके अलावा यहां की हरियाली और शांत वातावरण फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग के शौकीनों को खूब पसंद आता है. अगर आप भीड़भाड़ से दूर सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं तो लैंसडाउन आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है. यह जगह देवदार, चीड़ और ओक के जंगलों से घिरी हुई है.

यहां भुल्ला ताल में बोटिंग और ताड़केश्वर महादेव मंदिर घूमना काफी पसंद किया जाता है. शांत वातावरण की वजह से यह जगह रिलैक्स करने के लिए बेहतरीन मानी जाती है. उत्तराखंड का नैनीताल हमेशा से लोगों की पसंदीदा जगहों में शामिल रहा है. यहां की नैनी झील, पहाड़ों के खूबसूरत नजारे और ठंडी हवा गर्मियों में लोगों को खूब आकर्षित करती है.

यहां आप बोटिंग, केबल कार राइड और लोकल मार्केट घूमने का आनंद ले सकते हैं. परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए यह जगह शानदार है. उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश घूमने के लिए बेहद शानदार जगह है. यहां आप गंगा आरती, रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, योग और खूबसूरत कैफे का आनंद ले सकते हैं.

इसके अलावा बीटल्स आश्रम भी यहां का बड़ा आकर्षण है. शांत माहौल और प्राकृतिक सुंदरता की वजह से यह जगह सोलो और ग्रुप ट्रैवल दोनों के लिए बेहतरीन मानी जाती है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AajTak /  🏆 5. in İN

दिल्ली के आसपास घूमने के लिए जगहें सुकून और नेचर कम बजट हिमाचल प्रदेश कसौली लैंसडाउन नैनीताल ऋषिकेश

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-26 09:53:59