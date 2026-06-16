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दिल्ली में 92kmph की रफ्तार से हवाएं चलीं, मानसून यूपी-छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर पहुंचा

मौसम News

दिल्ली में 92kmph की रफ्तार से हवाएं चलीं, मानसून यूपी-छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर पहुंचा
मानसूनदिल्लीयूपी
📆16-06-2026 02:16:00
📰Dainik Bhaskar
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दिल्ली में 92kmph की रफ्तार से हवाएं चलीं, मानसून यूपी-छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर पहुंचा। 9 राज्यों में प्री मानसून एक्टिव है। राजस्थान समेत 9 राज्यों में बारिश हो रही है।

दिल्ली में 92kmph की रफ्तार से हवाएं चलीं, मानसून यूपी - छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर पहुंचा देश के 9 राज्यों में प्री मानसून एक्टिव है। राजस्थान समेत 9 राज्यों में बारिश हो रही है। यूपी के बदायूं में सोमवार को तेज बारिश के साथ ओले गिरे। मथुरा, गाजियाबाद, अलीगढ़ और मेरठ में तेज बारिश हुई। तेज आंधी में एक बड़ा पेड़ चलते ऑटो पर गिर गया। हादसे में ऑटो सवार युवती की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया। इधर, राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर में सोमवार दोपहर रेत का बवंडर उठा। चुरू में कुछ मिनटों में पूरा शहर धूल से भर गया। दिन में अंधेरे जैसी स्थिति हो गई। कोटपूतली-बहरोड़ में पहले बवंडर आया और फिर बारिश हुई। झुंझुनूं में गर्मी के चलते प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा बेहोश हो गए। वे अचानक सड़क पर गिर गए। पूर्व मंत्री ने हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया। पंजाब के पठानकोट में एक कच्चे घर की दीवार गिर गई, जिससे एक व्यक्ति, उसकी बहन और दो बच्चे मलबे में दबने से घायल हो गए। दिल्ली के कई इलाकों में भी धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलीं। इसके बाद तेज बारिश भी हुई। पालम मौसम केंद्र पर दोपहर 2:30 बजे हवा की रफ्तार 92kmph घंटा दर्ज की गई। मानसून की बिहार , झारखंड और ओडिशा में आगे बढ़ चुका है। हालांकि मानसून दक्षिण भारत से आगे बढ़ने के बाद महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आसपास ठहर गया है। नॉर्थ-ईस्ट में यह उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर पहुंच चुका है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 12 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। पंजाब के पठानकोट में बारिश से एक कच्चे घर की दीवार गई। यूपी के अलीगढ़ में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली। राजस्थान , महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ , ओडिशा , बिहार , उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में सोमवार को पारा 40°C से ज्यादा रहा। देश में सबसे ज्यादा पारा उत्तर प्रदेश के बांदा में दर्ज किया गया। यहां पारा 43.

4°C रहा। वहीं एमपी के खजुराहो 42.6°C, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में 42°C, ओडिशा के बौध में 42.5°C, महाराष्ट्र के वर्धा में 41.5°C, बिहार के शेखपुरा में 41.5°C, राजस्थान के फलोदी में 42.8°C दर्ज किया गया। बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना। बिहार में कुछ जगहों पर 50-70kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 40-60kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बारिश के साथ 40-60kmph की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश जारी रह सकती है। 100 साल में किसी ने रजिस्ट्रेशन करवाने नहीं कहा; प्रियांक ने पूछा था- संघ रजिस्टर्ड क्यों नहीं सोशल मीडिया में वीडियो वायरल; 2 आरोपी गिरफ्तार, मौलाना फरार महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज गौतम पटेल को पुलिस सुरक्षा दी; 2024 में दिए सैयदना फैसले को लेकर धमकियां मिल रही थीं 'द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस' से नवाजे गए; दोनों देशों के बीच 11 समझौते हुए पंजाब के 16 जिलों में बारिश-आंधी की चेतावनी हिमाचल में 21 जून तक बारिश के आसार मेरठ में बदला मौसम, तेज आंधी के साथ बारिश शुरू बरेली में शाम को चली ठंडी हवाएं, आंधी-बारिश का अलर्

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