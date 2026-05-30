दिल्ली में 60°C तक जमीन का तापमान, 76% क्षेत्र गंभीर हीट‑स्ट्रेस में

दिल्ली के हीट‑मैप से पता चलता है कि मई में कई इलाकों में लैंड सरफेस तापमान 60°C तक पहुँचा, जिससे गरीब और बाहरी क्षेत्रों के लोग असमान रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

दिल्ली में इस महीने के मध्य में जमीन की सतह का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, और हीट‑मैप से स्पष्ट होता है कि शहर के लगभग सैतालीस प्रतिशत क्षेत्र लगातार हीट‑स्ट्रेस की स्थिति में हैं। विशेष रूप से शहर के बाहरी वार्डों में कंक्रीट की सतहें और पोर्टेबल टिन‑छत वाले झुग्गी‑झोपड़ियों में गर्मी का असर प्रचंड है, जिससे उन वर्गों के लोग जो खुले में काम करते हैं, जैसे निर्माण मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, डिलीवरी राइडर, सफाई कर्मचारी और रिक्शा चालक, सीधे इस जलते हुए माहौल के शिकार हो रहे हैं। उन लोगों के पास न ठंडा आश्रय है न ही पर्याप्त पानी, जिससे हाइड्रेशन की कमी और हीट‑स्ट्रोक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ आम हो गई हैं। इस परिस्थितियों में महिलाएँ, छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोग भी अत्यधिक जोखिम में हैं, क्योंकि उनके रहने की जगहें अक्सर टिन‑छत या बिना छाया वाले छोटे पैरों के घर होते हैं, जहाँ गर्मी का ताप निरंतर बना रहता है। हिट‑मैप के रंगीन विश्लेषण के अनुसार, लाल और गहरे नारंगी रंग वाले क्षेत्रों में लैंड सरफेस तापमान 53 से 60 डिग्री के बीच है, जबकि पीले‑हरे रंग वाले क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम है। मई 2024 में दिल्ली का औसत लैंड सरफेस तापमान 48.

46 डिग्री रहा, और दो‑तिहाई वार्डों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। उत्तर‑पश्चिम, दक्षिण‑पश्चिम और पूर्वी दिल्ली के कई हिस्से सबसे अधिक गर्मी का सामना कर रहे हैं, जबकि सेंट्रल दिल्ली और कुछ हरियाली वाले पैच में स्थित क्षेत्र थोड़े ठंडे रह रहे हैं। यह असमानता केवल मौसमी परिवर्तन नहीं, बल्कि तेज़ शहरीकरण, कंक्रीट के जंगल, औद्योगिक उत्सर्जन और हरियाली की कमी के कारण उत्पन्न शहरी हीट आयलैंड इफ़ेक्ट का प्रत्यक्ष परिणाम है। शहरी नियोजन और नीतियों में अब गहन बदलाव की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल चेतावनी जारी करना और कुछ घंटों के लिए आउटडोर काम पर रोक लगाना पर्याप्त नहीं है। शहर में कूल पब्लिक स्पेस, शेड‑युक्त पार्क, पानी के स्प्रिंकलर और सार्वजनिक शीतलन केंद्र स्थापित करने चाहिए। अनौपचारिक बस्तियों में हरियाली बढ़ाई जाए और छतों पर व्हाइट पेंट या सोलर‑रिफ्लेक्टिव सामग्री लगाई जाए, जिससे अल्बिडो बढ़े और सूर्य की गर्मी को प्रतिबिंबित किया जा सके। निर्माण क्षेत्रों में मजदूरों के लिये छाया, पानी और विश्राम के ठहराव स्थान अनिवार्य होने चाहिए, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया जाये ताकि गर्मी‑संबंधी रोगों के मामलों को शीघ्र संभाला जा सके। दीर्घकालिक समाधान में शहरी नियोजन में गर्मी‑प्रतिरोधी उपायों को सम्मिलित करना, ग्रीन बिल्डिंग मानकों को सख्ती से लागू करना और पेड़‑पौधों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है, जिससे न केवल आज की जीवन‑जटिलता कम होगी, बल्कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से शहर को बचाया जा सकेगा





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