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दिल्ली में 28 मौतों के बाद एमसीडी का बड़ा एक्शन: 82 संपत्तियां ध्वस्त, 35 सील

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दिल्ली में 28 मौतों के बाद एमसीडी का बड़ा एक्शन: 82 संपत्तियां ध्वस्त, 35 सील
दिल्लीएमसीडीअवैध निर्माण
📆06-06-2026 01:39:00
📰Dainik Jagran
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दिल्ली नगर निगम ने सैदुलाजाब और हौजरानी में 28 मौतों के बाद अवैध निर्माण और होटलों पर बड़ी कार्रवाई की है। 82 संपत्तियों पर बुलडोजर चला और 35 को सील किया।

दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी ) ने दक्षिणी दिल्ली के सैदुलाजाब में अवैध निर्माण गिरने और हौजरानी में होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत के बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को चलाए गए अभियान में बुलडोजर से 82 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया और 35 को सील कर दिया गया। एमसीडी ने बताया कि 1 जून से अब तक 79 अवैध निर्माण ों को नोटिस जारी किए गए, 39 को सीलिंग का नोटिस दिया गया और 33 को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए। कुल 268 संपत्तियों को कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा ताकि शहर में अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। हौजरानी इलाके में एमसीडी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मानकों का पालन न करने वाले बेड एंड ब्रेकफास्ट की आड़ में चल रहे पांच होटलों को सील किया। इनमें होटल ग्रीन रेजिडेंसी (लवकेश बजाज), स्काई इन, फ्लोरिस इन, वेन्यू इन और मिकासा शामिल हैं। जिस अवैध होटल में आग लगी थी, वह हाजी अब्बास पार्क के पीछे वाली लेन में था। टीम ने उसी गली से कार्रवाई शुरू की। लगभग 500 मीटर लंबी और 20 फीट चौड़ी इस गली में अतिक्रमण कर दुकानों और मकानों के आगे तीन से चार फीट तक के चबूतरे और रैंप बना लिए गए थे, जिससे गली संकरी हो गई थी। आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए यह बाधा बन रही थी। एक टीम ने बुलडोजर से चबूतरों को तोड़कर हटाया, वहीं दूसरी टीम ने अवैध होटलों को सील किया। कार्रवाई से पहले ऐसे होटलों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। इस गली में लगभग 22 होटल और रेस्तरां हैं। एमसीडी के अनुसार शनिवार को भी कार्रवाई जारी रहेगी। एमसीडी ने हौजरानी के अलावा सैदुलाजाब और खिड़की एक्सटेंशन में भी अभियान चलाया। सैदुलाजाब में 32 संपत्तियां चिह्नित की गईं, जिनमें से आठ पर अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई हुई। खिड़की एक्सटेंशन में दो और घिटोरनी में भी अवैध निर्माण गिराए गए। सावित्री नगर, सैनिक फार्म और खानपुर इलाके में तीन संपत्तियों को नियमों के उल्लंघन पर सील किया गया। यह कार्रवाई हाल ही में हुई दो बड़ी दुर्घटनाओं के बाद की गई है, जिनमें 28 लोगों की जान चली गई थी। एमसीडी का कहना है कि अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखी जाएगी ताकि दिल्ली में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध निर्माण या सुरक्षा मानकों में लापरवाही की सूचना तुरंत एमसीडी को दें.

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दक्षिणी दिल्ली के सैदुलाजाब में अवैध निर्माण गिरने और हौजरानी में होटल में आग लगने से 28 लोगों की मौत के बाद बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रवार को चलाए गए अभियान में बुलडोजर से 82 संपत्तियों को ध्वस्त किया गया और 35 को सील कर दिया गया। एमसीडी ने बताया कि 1 जून से अब तक 79 अवैध निर्माणों को नोटिस जारी किए गए, 39 को सीलिंग का नोटिस दिया गया और 33 को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए। कुल 268 संपत्तियों को कार्रवाई के दायरे में लाया गया है। अधिकारियों के अनुसार यह अभियान आगामी दिनों में भी जारी रहेगा ताकि शहर में अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। हौजरानी इलाके में एमसीडी और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने मानकों का पालन न करने वाले बेड एंड ब्रेकफास्ट की आड़ में चल रहे पांच होटलों को सील किया। इनमें होटल ग्रीन रेजिडेंसी (लवकेश बजाज), स्काई इन, फ्लोरिस इन, वेन्यू इन और मिकासा शामिल हैं। जिस अवैध होटल में आग लगी थी, वह हाजी अब्बास पार्क के पीछे वाली लेन में था। टीम ने उसी गली से कार्रवाई शुरू की। लगभग 500 मीटर लंबी और 20 फीट चौड़ी इस गली में अतिक्रमण कर दुकानों और मकानों के आगे तीन से चार फीट तक के चबूतरे और रैंप बना लिए गए थे, जिससे गली संकरी हो गई थी। आपात स्थिति में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए यह बाधा बन रही थी। एक टीम ने बुलडोजर से चबूतरों को तोड़कर हटाया, वहीं दूसरी टीम ने अवैध होटलों को सील किया। कार्रवाई से पहले ऐसे होटलों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए। इस गली में लगभग 22 होटल और रेस्तरां हैं। एमसीडी के अनुसार शनिवार को भी कार्रवाई जारी रहेगी। एमसीडी ने हौजरानी के अलावा सैदुलाजाब और खिड़की एक्सटेंशन में भी अभियान चलाया। सैदुलाजाब में 32 संपत्तियां चिह्नित की गईं, जिनमें से आठ पर अवैध निर्माण को लेकर कार्रवाई हुई। खिड़की एक्सटेंशन में दो और घिटोरनी में भी अवैध निर्माण गिराए गए। सावित्री नगर, सैनिक फार्म और खानपुर इलाके में तीन संपत्तियों को नियमों के उल्लंघन पर सील किया गया। यह कार्रवाई हाल ही में हुई दो बड़ी दुर्घटनाओं के बाद की गई है, जिनमें 28 लोगों की जान चली गई थी। एमसीडी का कहना है कि अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रखी जाएगी ताकि दिल्ली में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध निर्माण या सुरक्षा मानकों में लापरवाही की सूचना तुरंत एमसीडी को दें

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दिल्ली एमसीडी अवैध निर्माण होटल सील बुलडोजर

 

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