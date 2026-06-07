दिल्ली-NCR में फिर लू का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि हुए बारिश से गर्मी में थोड़ी राहत मिली लेकिन तापमान फिर बढ़ने वाला है। राजस्थान में तेज धुलभरी आंधी और भीषण लू की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई स्थानों पर बारिश की संभावना है।

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी और लू का मौसम फिर से तेज होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बड़े हिस्सों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। हालांकि हुए बारिश से थोड़ी राहत मिली थी लेकिन यह स्थायी नहीं है। रविवार को भी गर्मी देखने को मिली और 8 जून से दिल्ली में तापमान फिर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 11-12 जून को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश , गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है, हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लू चलने की चेतावनी 8 से 11 जून के दौरान भी जारी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10-12 जून को छिटपुट बारिश की संभावना है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11-12 जुन को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन लू की आशंका बनी रहेगी। राजस्थान में मौसम सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में 7 जून को तेज धूलभरी आंधी चल सकती है जहां हवा की गति 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 8 से 12 जून तक वहां भीषण लू की चपेट में रहने की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान में 6 से 12 जून तक छिटपुट बारिश और 7 से 12 जून तक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून ने 6 जून को अरब सागर के पश्चिम-मध्य और पूर्व-मध्य हिस्सों, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ-साथ मिजोरम और मणिपुर तक अपनी पहुंच बनाई है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 7 से 12 जून तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में 6-8 जून और 11-12 जून के दौरान और उत्तराखंड में 6 से 12 जून तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में 12 जून तक बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। विदर्भ में अगले तीन दिन आंधी-तूफान के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी और लू का मौसम फिर से तेज होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बड़े हिस्सों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। हालांकि हुए बारिश से थोड़ी राहत मिली थी लेकिन यह स्थायी नहीं है। रविवार को भी गर्मी देखने को मिली और 8 जून से दिल्ली में तापमान फिर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 11-12 जून को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है, हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लू चलने की चेतावनी 8 से 11 जून के दौरान भी जारी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10-12 जून को छिटपुट बारिश की संभावना है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11-12 जुन को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन लू की आशंका बनी रहेगी। राजस्थान में मौसम सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में 7 जून को तेज धूलभरी आंधी चल सकती है जहां हवा की गति 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 8 से 12 जून तक वहां भीषण लू की चपेट में रहने की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान में 6 से 12 जून तक छिटपुट बारिश और 7 से 12 जून तक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून ने 6 जून को अरब सागर के पश्चिम-मध्य और पूर्व-मध्य हिस्सों, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ-साथ मिजोरम और मणिपुर तक अपनी पहुंच बनाई है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 7 से 12 जून तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में 6-8 जून और 11-12 जून के दौरान और उत्तराखंड में 6 से 12 जून तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में 12 जून तक बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। विदर्भ में अगले तीन दिन आंधी-तूफान के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दिल्ली-NCR लू IMD अलर्ट बारिश मानसून जम्मू-कश्मीर

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

जम्मू में शुरू हुआ उत्तर-पश्चिम हिमालय का सबसे एडवांस्ड IMD मेट सेंटर, लद्दाख से हिमाचल तक मिलेगा सटीक मौसम अलर्ट - imd met center jammu opens advanced weather forecasts for himalayasकेंद्रीय मंत्री डॉ.

Read more »

Monsoon in Delhi: दिल्ली-NCR में कब होगी मॉनसून की एंट्री? IMD ने जारी की टाइमलाइनदिल्ली-एनसीआर में मॉनसून का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. IMD के ताजा अनुमान में बताया कि मॉनसून राजधानी और आसपास के शहरों में कब दस्तक दे सकता है, जिससे भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने की उम्मीद है.

Read more »

Delhi Weather Today: दिल्ली में आज भी बरसेंगे बदरा!, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी; जानें दो दिन कैसे रहेंगेDelhi NCR Weather Update: मौसम विभाग ने आज दिल्ली में रज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है।

Read more »

दिल्ली-NCR में प्रदूषण रोकने के लिए सीएक्यूएम की बड़ी कार्रवाई, उल्लंघन के 87 मामले मिले - delhi ncr caqm finds 87 air pollution violations orders actionवायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने दिल्ली-एनसीआर में 11 से 29 मई तक किए गए निरीक्षणों में वायु प्रदूषण नियमों के 87 उल्लंघन पाए हैं। आयोग ने उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिनमें इकाइयां बंद करना और डीजी सेट सील करना शामिल...

Read more »

यूपी में 9 से 11 जून तक चलेगी लू: अगले 12 घंटे में 4-6 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा झांसीUttar Pradesh heatwave alert! IMD predicts 4-6 degree temp rise across UP. Follow Latest Updates.

Read more »

हरियाणा-चंडीगढ़ गवर्नमेंट फंड स्कैम में CBI का एक्शन, दिल्ली-NCR समेत 6 जगहों पर छापेमारीहरियाणा और चंडीगढ़ के सरकारी विभागों से जुड़े 661 करोड़ रुपये के कथित फंड घोटाले की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-एनसीआर में एक साथ छापेमारी कर कई अहम दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड जब्त किए हैं. जांच एजेंसी को सरकारी अधिकारियों, बैंक कर्मियों और निजी कंपनी के बीच मिलीभगत का संदेह है.

Read more »