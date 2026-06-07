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दिल्ली-NCR में फिर लू का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी

मौसम News

दिल्ली-NCR में फिर लू का अलर्ट, IMD ने जारी की चेतावनी
दिल्ली-NCR लूIMD अलर्टबारिश
📆07-06-2026 06:27:00
📰News Nation
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मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई हिस्सों के लिए लू चलने की चेतावनी जारी की है। हालांकि हुए बारिश से गर्मी में थोड़ी राहत मिली लेकिन तापमान फिर बढ़ने वाला है। राजस्थान में तेज धुलभरी आंधी और भीषण लू की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई स्थानों पर बारिश की संभावना है।

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी और लू का मौसम फिर से तेज होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बड़े हिस्सों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। हालांकि हुए बारिश से थोड़ी राहत मिली थी लेकिन यह स्थायी नहीं है। रविवार को भी गर्मी देखने को मिली और 8 जून से दिल्ली में तापमान फिर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 11-12 जून को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश , गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है, हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लू चलने की चेतावनी 8 से 11 जून के दौरान भी जारी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10-12 जून को छिटपुट बारिश की संभावना है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11-12 जुन को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन लू की आशंका बनी रहेगी। राजस्थान में मौसम सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में 7 जून को तेज धूलभरी आंधी चल सकती है जहां हवा की गति 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 8 से 12 जून तक वहां भीषण लू की चपेट में रहने की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान में 6 से 12 जून तक छिटपुट बारिश और 7 से 12 जून तक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून ने 6 जून को अरब सागर के पश्चिम-मध्य और पूर्व-मध्य हिस्सों, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ-साथ मिजोरम और मणिपुर तक अपनी पहुंच बनाई है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 7 से 12 जून तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में 6-8 जून और 11-12 जून के दौरान और उत्तराखंड में 6 से 12 जून तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में 12 जून तक बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। विदर्भ में अगले तीन दिन आंधी-तूफान के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के कई हिस्सों में गर्मी और लू का मौसम फिर से तेज होने की उम्मीद है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बड़े हिस्सों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। हालांकि हुए बारिश से थोड़ी राहत मिली थी लेकिन यह स्थायी नहीं है। रविवार को भी गर्मी देखने को मिली और 8 जून से दिल्ली में तापमान फिर बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 11-12 जून को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना है, हवा की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। लू चलने की चेतावनी 8 से 11 जून के दौरान भी जारी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 10-12 जून को छिटपुट बारिश की संभावना है जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11-12 जुन को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, लेकिन लू की आशंका बनी रहेगी। राजस्थान में मौसम सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। पश्चिमी राजस्थान में 7 जून को तेज धूलभरी आंधी चल सकती है जहां हवा की गति 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा और झोंकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। 8 से 12 जून तक वहां भीषण लू की चपेट में रहने की उम्मीद है। पूर्वी राजस्थान में 6 से 12 जून तक छिटपुट बारिश और 7 से 12 जून तक 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून देश के दक्षिणी और पूर्वोत्तर हिस्सों में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून ने 6 जून को अरब सागर के पश्चिम-मध्य और पूर्व-मध्य हिस्सों, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ-साथ मिजोरम और मणिपुर तक अपनी पहुंच बनाई है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 7 से 12 जून तक रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हिमाचल प्रदेश में 6-8 जून और 11-12 जून के दौरान और उत्तराखंड में 6 से 12 जून तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ क्षेत्र में 12 जून तक बारिश और गरज-चमक की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। विदर्भ में अगले तीन दिन आंधी-तूफान के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं

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दिल्ली-NCR लू IMD अलर्ट बारिश मानसून जम्मू-कश्मीर

 

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