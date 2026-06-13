दिल्ली में बिजली महंगी: DERC ने मासिक PPAC की मंजूरी दी

दिल्ली बिजली नियामक आयोग ने तीनों बिजली कंपनियों को अप्रैल 2026 से मासिक PPAC वसूलने की अनुमति दे दी है, जिससे बिजली 1-3.3% महंगी हो सकती है। सब्सिडी वाले उपभोक्ताओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाकी पर 7-18% अतिरिक्त सरचार्ज लग सकता है।

दिल्ली के बिजली उपभोक्ता ओं को बड़ा झटका लगने जा रहा है। दिल्ली बिजली नियामक आयोग ( DERC ) ने आज तीनों बिजली कंपनियों BRPL, BYPL और TPDDL को अप्रैल 2026 के लिए पावर पर्चेज एडजेस्टमेंट चार्ज ( PPAC ) नामक अतिरिक्त चार्ज वसूलने की अनुमति दे दी है। यह दिल्ली में पहला मासिक PPAC है, पहले यह हर तीन महीने में होता था। इससे राजधानी में बिजली एक से 3.

30 फीसदी महंगी हो सकती है। अब हर महीने बिजली की दरों की समीक्षा होगी। PPAC बिजली बनाने वाली कंपनियों से बिजली खरीदने की लागत में हुई बढ़ोतरी को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का तरीका है। कोयला, ईंधन महंगा होने से बिजली खरीद महंगी हो गई थी। देश के 25 से ज्यादा राज्यों में पहले से ही यह चल रहा है। यह कानून और अदालत के आदेश के मुताबिक जरूरी है। जून महीने में बिजली का बढ़ा बिल आएगा। इस बढ़ोतरी का सब्सिडी लेने वाले यानी 200 से 500 यूनिट तक का लाभ लेने वालों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। दिल्ली सरकार की सब्सिडी यूनिट्स पर आधारित है, बिल की रकम पर नहीं, इसलिए बिल में PPAC से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन ज्यादा बिजली खर्च करने वाले या सब्सिडी से बाहर वालों के अप्रैल के बिजली बिल में सात से 18 फीसदी तक अतिरिक्त सरचार्ज लग सकता है। TPDDL (उत्तर और पश्चिम दिल्ली) पर इसका सबसे अधिक असर होगा। इसके अलावा, लगभग 38,500 करोड़ रुपये की नियामकीय परिसंपत्तियों का भारी बोझ भी उपभोक्ताओं से वसूल किया जाना है। यह दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं पर एक गंभीर वित्तीय भार है। पावर एक्सपर्ट बी एस वोहरा के मुताबिक, DERC ने डिस्कॉम्स को बिलिंग चक्र पर अधिकतम 10 फीसदी तक FPPAC लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन हमेशा की तरह डिस्कॉम्स इससे भी अधिक वसूली चाहते हैं और हैरानी की बात है कि DERC बिना किसी CAG ऑडिट के उपभोक्ताओं पर भारी बोझ डालते हुए इसकी अनुमति भी दे देता है। बिजली कंपनियों को जनरेटरों को समय पर पैसे चुकाने पड़ते हैं। अगर PPAC न लिया जाए तो कंपनियों पर पैसे का संकट आ जाएगा, जिसका ब्याज का बोझ अंत में उपभोक्ताओं पर ही पड़ता। समय पर PPAC लेने से ब्याज का बोझ कम होता है। दिल्ली सरकार को इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर इसकी गहन समीक्षा करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि 500 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर बढ़ा बिल आएगा, जबकि 200-400 यूनिट खर्च करने वालों पर असर नहीं पड़ेगा





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