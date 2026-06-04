दिल्ली हौजरानी अग्निकांड में घायल 15 लोगों का साकेत के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें 13 विदेशी नागरिक हैं और 6 वेंटिलेटर पर हैं।

दिल्ली हौजरानी अग्निकांड : 15 में से 13 घायल विदेशी, 6 वेंटिलेटर पर; सुरक्षाकर्मी ने बचाई 9 जिंदगियां दक्षिणी दिल्ली के हौजरानी अग्निकांड में घायल 15 लोगों का साकेत के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिनमें 13 विदेशी नागरिक हैं और 6 वेंटिलेटर पर हैं। मालवीय नगर के हौजरानी स्थित अवैध होटल में लगी आग के बाद जांच करती दिल्ली सरकार की और गठित संयुक्त टीम। विपिन शर्मा दक्षिणी दिल्ली में हौजरानी अग्निकांड के घायलों का दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों में उपचार चल रहा है। साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में आग से झुलसे, धुएं के चलते अचेत होने वाले और छतों से कूदने में घायल कुल 15 मरीज भर्ती हैं, जिनमें से 13 विदेशी नागरिक हैं। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, छह मरीज वेटिंलेटर सपोर्ट पर हैं, जिनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और वे स्थिर हैं। आईसीयू और अन्य वार्डों में कुल 9 घायलों का उपचार चल रहा है। सभी मरीजों की हालत स्थिर है। इनमें से एक मरीज को शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी भी मिल सकती है। अस्पताल के मुताबिक, फिलहाल कोई भी मरीज बेहद गंभीर हालत में नहीं है। हालांकि, मरीजों में चोटों की प्रकृति और गंभीरता अलग-अलग है। छत से कूदने में एक मरीज की रीढ़ की हड्डी में ज्यादा चोट आई थी। बुधवार को ही उसकी सर्जरी की गई। वहीं, मेडिकल टीम लगातार उसके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। उसकी हालत में कुछ सुधार देखने को मिल रहे हैं। वहीं भर्ती सभी मरीजों की व्यापक देखभाल के साथ ही लगातार निगरानी की जा रही है। मैक्स अस्पताल अपने आफिस स्टाफ के साथ ही सुरक्षाकर्मियों को भी समय-समय पर सीपीआर और प्राथमिक चिकित्सा की ट्रेनिंग देता है। इसका उद्देश्य अस्पताल में कहीं भी जरूरत पड़ने पर हर स्टाफ लोगों की मदद कर सके। अस्पताल से 300 मीटर की दूरी पर ही घटना स्थल भी है। कुछ स्टाफ आस-पास के भी हैं। इन्हीं में हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर वसीम, जो घटनास्थल के पास ही रहते हैं। मालवीय नगर अग्निकांड: लापरवाही से अव्यवस्था तक...

दिल्ली पुलिस व अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट में कई खुलासे फर्स्ट रिस्पांडर के रूप में दोस्तों शोएब और इकरार के साथ मिलकर मौके पर ही अचेत लोगों को सीपीआर दिया। ट्रेनिंग की वजह से वसीम और उनके साथियों ने नौ लोगों को सीपीआर देकर अस्पताल पहुंचाय





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