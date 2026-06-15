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दिल्ली में आज भी चुभन वाली गर्मी से राहत मिलेगी

मौसम News

दिल्ली में आज भी चुभन वाली गर्मी से राहत मिलेगी
दिल्लीमौसमबारिश
📆15-06-2026 10:31:00
📰News Nation
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दिल्ली में आज भी चुभन वाली गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग की मानें तो शहर में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं और अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहने वाला है. सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री दर्ज किया गया और दिन के वक्त तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियम के करीब रह सकता है. बादलों की आवाजाही दिन भर बनी रहेगी और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर भी जारी रहेगा.

दिल्ली में आज भी चुभन वाली गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम विभाग की मानें तो शहर में हल्की बारिश होने की संभावनाएं हैं और अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे ही रहने वाला है.

सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री दर्ज किया गया और दिन के वक्त तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियम के करीब रह सकता है. बादलों की आवाजाही दिन भर बनी रहेगी और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश का दौर भी जारी रहेगा. दिल्ली का एक्यूआई सोमवार सुबह 9 बजे 135 दर्ज किया गया है, जिसे मध्यम श्रेणी में माना जाता है.

हवाएं एनसीआर में भी संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में ही चल रही हैं और इसमें कुछ खास बदलाव नहीं होगा

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दिल्ली मौसम बारिश गर्मी तापमान

 

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