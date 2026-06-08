दिल्ली में भीषण गर्मी से बचाव के लिए बांस से बने पर्यावरण-अनुकूल कूलिंग जोन

दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए बांस से बने पर्यावरण-अनुकूल कूलिंग जोन स्थापित किए हैं। इन कूलिंग जोन में प्राकृतिक वेंटिलेशन, खस स्क्रीन और मिस्ट कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जो प्राकृतिक रूप से आसपास के तापमान को कम करता है।
दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए बांस से बने पर्यावरण-अनुकूल कूलिंग जोन स्थापित किए हैं। इन कूलिंग जोन में प्राकृतिक वेंटिलेशन, खस स्क्रीन और मिस्ट कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जो प्राकृतिक रूप से आसपास के तापमान को कम करता है। अलीपुर व बवाना में बनाए गए इन कूलिंग जोन में ठंडे पानी, ओआरएस पैकेट, अग्निशामक यंत्र, हीटवेव से बचाव और जागरूकता संबंधी सूचना के साथ-साथ बैठने और विश्राम की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि लोगों को राहत देने वाले ऐसे पर्यावरण अनुकूल कूलिंग जोन दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाएंगे। बाहरी-उत्तरी जिला प्रशासन ने सीड्स एनजीओ के सहयोग से बवाना और अलीपुर में पर्यावरण-अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया है। इन कूलिंग जोन का उद्देश्य विशेष रूप से समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों, निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, ड्राइवरों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और खुले में काम करने वाले अन्य नागरिकों को अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाना है। क्षेत्र में तीन और कूलिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें से एक कूलिंग जोन जिला उपायुक्त (डीसी) कार्यालय के सामने स्थापित किया जा रहा है। कूलिंग जोन में प्राकृतिक वेंटिलेशन की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किए गए एग्जास्ट वेंट और वायु सर्कुलेशन रूट बनाए गए हैं, जिससे लगातार हवा का प्रवाह बना रहता है। पूरी संरचना को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह कम से कम गर्मी को अवशोषित करे और अधिकतम शीतलता और आराम प्रदान कर सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कूलिंग जोन को लोगों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। श्रमिकों, ड्राइवरों और अन्य मेहनतकश नागरिकों के लिए यह एक ऐसे भरोसेमंद स्थान के रूप में उभर रहा है, जहां वे दिनभर की गर्मी और थकान के बीच अस्थायी रूप से आराम कर सकते हैं। यह पहल न केवल तत्काल राहत प्रदान कर रही है, बल्कि भविष्य की जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार आधारित समाधान विकसित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ती गर्मी और हीटवेव की चुनौती से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार हीट एक्शन प्लान के तहत कई प्रभावी कदम उठा रही है। यह पहल दिल्ली सरकार की उस सोच का हिस्सा है, जिसके तहत पर्यावरण-अनुकूल , टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है.
दिल्ली सरकार ने भीषण गर्मी से बचाव के लिए बांस से बने पर्यावरण-अनुकूल कूलिंग जोन स्थापित किए हैं। इन कूलिंग जोन में प्राकृतिक वेंटिलेशन, खस स्क्रीन और मिस्ट कूलिंग सिस्टम लगाया गया है, जो प्राकृतिक रूप से आसपास के तापमान को कम करता है। अलीपुर व बवाना में बनाए गए इन कूलिंग जोन में ठंडे पानी, ओआरएस पैकेट, अग्निशामक यंत्र, हीटवेव से बचाव और जागरूकता संबंधी सूचना के साथ-साथ बैठने और विश्राम की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि लोगों को राहत देने वाले ऐसे पर्यावरण अनुकूल कूलिंग जोन दिल्ली के अन्य क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाएंगे। बाहरी-उत्तरी जिला प्रशासन ने सीड्स एनजीओ के सहयोग से बवाना और अलीपुर में पर्यावरण-अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया है। इन कूलिंग जोन का उद्देश्य विशेष रूप से समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों, निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, ड्राइवरों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं और खुले में काम करने वाले अन्य नागरिकों को अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाना है। क्षेत्र में तीन और कूलिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें से एक कूलिंग जोन जिला उपायुक्त (डीसी) कार्यालय के सामने स्थापित किया जा रहा है। कूलिंग जोन में प्राकृतिक वेंटिलेशन की विशेष व्यवस्था की गई है। इसके लिए रणनीतिक रूप से डिजाइन किए गए एग्जास्ट वेंट और वायु सर्कुलेशन रूट बनाए गए हैं, जिससे लगातार हवा का प्रवाह बना रहता है। पूरी संरचना को इस प्रकार विकसित किया गया है कि यह कम से कम गर्मी को अवशोषित करे और अधिकतम शीतलता और आराम प्रदान कर सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कूलिंग जोन को लोगों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। श्रमिकों, ड्राइवरों और अन्य मेहनतकश नागरिकों के लिए यह एक ऐसे भरोसेमंद स्थान के रूप में उभर रहा है, जहां वे दिनभर की गर्मी और थकान के बीच अस्थायी रूप से आराम कर सकते हैं। यह पहल न केवल तत्काल राहत प्रदान कर रही है, बल्कि भविष्य की जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार आधारित समाधान विकसित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ती गर्मी और हीटवेव की चुनौती से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार हीट एक्शन प्लान के तहत कई प्रभावी कदम उठा रही है। यह पहल दिल्ली सरकार की उस सोच का हिस्सा है, जिसके तहत पर्यावरण-अनुकूल, टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है
दिल्ली सरकार भीषण गर्मी बांस से बने कूलिंग जोन पर्यावरण-अनुकूल टिकाऊ जलवायु-अनुकूल सार्वजनिक सुविधाएं