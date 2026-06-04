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दिल्ली में गेस्ट हाउस में आग लगने से 21 लोगों की मौत

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दिल्ली में गेस्ट हाउस में आग लगने से 21 लोगों की मौत
दिल्लीगेस्ट हाउसआग
📆04-06-2026 09:25:00
📰DW Hindi
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दिल्ली में एक गेस्ट हाउस में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती पड़ताल में अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और निर्माण से जुड़ी गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं।

दिल्ली में एक गेस्ट हाउस में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती पड़ताल में अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और निर्माण से जुड़ी गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं। मरने वालों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। हादसे के कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें कई लोग जलती इमारत से छलांग लगा दिए थे। उनकी जान बचाने के लिए स्थानीय निवासियों ने पास की एक दुकान से गद्दे लाकर जमीन पर बिछा दिए। इस गेस्ट हाउस को पिछले 7-8 साल से हौज रानी इलाके में चलाया जा रहा था, लेकिन इसके लिए केवल 6 कमरे बनाने की इजाजत थी। समय के साथ चार मंजिलें और बन गईं, और इसमें 25 कमरे बना दिए गए। यह गेस्ट हाउस बिना वैध फायर एनओसी के संचालित हो रहा था, और इसके बेसमेंट में भी लोग रुके हुए थे.

दिल्ली में एक गेस्ट हाउस में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती पड़ताल में अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन और निर्माण से जुड़ी गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं। मरने वालों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। हादसे के कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें कई लोग जलती इमारत से छलांग लगा दिए थे। उनकी जान बचाने के लिए स्थानीय निवासियों ने पास की एक दुकान से गद्दे लाकर जमीन पर बिछा दिए। इस गेस्ट हाउस को पिछले 7-8 साल से हौज रानी इलाके में चलाया जा रहा था, लेकिन इसके लिए केवल 6 कमरे बनाने की इजाजत थी। समय के साथ चार मंजिलें और बन गईं, और इसमें 25 कमरे बना दिए गए। यह गेस्ट हाउस बिना वैध फायर एनओसी के संचालित हो रहा था, और इसके बेसमेंट में भी लोग रुके हुए थे

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दिल्ली गेस्ट हाउस आग मौत अग्नि सुरक्षा

 

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