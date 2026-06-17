दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा: पाकिस्तान समर्थित तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान नेटवर्क का पर्दाफाश

दिल्ली पुलिस ने आईएसआई समर्थित तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर अनुसार उन्होंने हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भड़काऊ पोस्टर लगाए, जिनका उद्देश्य भय का माहौल बनाना और युवाओं को प्रभावित करना था। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क का उद्देश्य सुरक्षा बलों के जवानों की हत्या और आकाओं के प्रचार का काम करना था।

तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान नामक आतंकी संगठन के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया जिन पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा के नूंह , मेवात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के निर्देश पर भड़काऊ पोस्टर लगाए थे। इन पोस्टरों का उद्देश्य आईएसआई समर्थित तत्वों का प्रचार करना और भारत में भय तथा अस्थिरता का माहौल बनाना था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से दो पीडीएफ फाइलें भेजी गई थीं, जिनमें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट की तस्वीरें और प्रचार सामग्री शामिल थी। आरोपियों ने इन पीडीएफ को भारत में प्रिंट कराया और फिर नूंह , मेवात , मेरठ तथा अन्य स्थानों पर करीब 40 से 50 पोस्टर लगाए। पोस्टर लगाने के बाद उन्होंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और वीडियो अपने पाकिस्तानी हैंडलरों को भेज दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि यह गतिविधि केवल प्रचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके जरिए युवाओं को प्रभावित करने और आतंकी नेटवर्क के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। गिरफ्तार संदिग्धों को सुरक्षा बलों के जवानों की लक्षित हत्या, आकाओं के प्रचार और तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के नाम पर दहशत फैलाने का काम सौंपा गया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क के निशाने पर आर्थिक रूप से कमजोर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले युवा थे, जिन्हें पैसों और बेहतर जिंदगी का लालच देकर अपने साथ जोड़ा जा रहा था। दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों ने हाल के महीनों में आईएसआई और इसके समर्थित मॉड्यूल्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है और अब तक करीब 45 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान कोई स्वतंत्र या स्थापित आतंकी संगठन नहीं है। इस संगठन का नाम पहली बार इसी साल तब सामने आया, जब इसके तथाकथित अल-बुरक ब्रिगेड ने पंजाब में पुलिसकर्मियों की हत्याओं की जिम्मेदारी ली। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नाम पाकिस्तान स्थित तत्वों की ओर से प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर की जाने वाली आपराधिक या आतंकी गतिविधियों को बड़े आतंकी संगठन का रूप देकर भय का माहौल तैयार करना है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते मॉड्यूल का पर्दाफाश होने से एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और पाकिस्तान स्थित हैंडलरों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं.

तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान नामक आतंकी संगठन के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पांच संदिग्धों को गिरफ्तार किया जिन पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा के नूंह, मेवात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के निर्देश पर भड़काऊ पोस्टर लगाए थे। इन पोस्टरों का उद्देश्य आईएसआई समर्थित तत्वों का प्रचार करना और भारत में भय तथा अस्थिरता का माहौल बनाना था। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से दो पीडीएफ फाइलें भेजी गई थीं, जिनमें पाकिस्तान में बैठे हैंडलर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट की तस्वीरें और प्रचार सामग्री शामिल थी। आरोपियों ने इन पीडीएफ को भारत में प्रिंट कराया और फिर नूंह, मेवात, मेरठ तथा अन्य स्थानों पर करीब 40 से 50 पोस्टर लगाए। पोस्टर लगाने के बाद उन्होंने उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की और वीडियो अपने पाकिस्तानी हैंडलरों को भेज दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि यह गतिविधि केवल प्रचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके जरिए युवाओं को प्रभावित करने और आतंकी नेटवर्क के लिए माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। गिरफ्तार संदिग्धों को सुरक्षा बलों के जवानों की लक्षित हत्या, आकाओं के प्रचार और तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान के नाम पर दहशत फैलाने का काम सौंपा गया था। शुरुआती जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क के निशाने पर आर्थिक रूप से कमजोर और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले युवा थे, जिन्हें पैसों और बेहतर जिंदगी का लालच देकर अपने साथ जोड़ा जा रहा था। दिल्ली पुलिस की विभिन्न इकाइयों ने हाल के महीनों में आईएसआई और इसके समर्थित मॉड्यूल्स के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है और अब तक करीब 45 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान कोई स्वतंत्र या स्थापित आतंकी संगठन नहीं है। इस संगठन का नाम पहली बार इसी साल तब सामने आया, जब इसके तथाकथित अल-बुरक ब्रिगेड ने पंजाब में पुलिसकर्मियों की हत्याओं की जिम्मेदारी ली। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह नाम पाकिस्तान स्थित तत्वों की ओर से प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर की जाने वाली आपराधिक या आतंकी गतिविधियों को बड़े आतंकी संगठन का रूप देकर भय का माहौल तैयार करना है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते मॉड्यूल का पर्दाफाश होने से एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और पाकिस्तान स्थित हैंडलरों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही हैं





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