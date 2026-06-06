दिल्ली में पांच साल में 500 से अधिक लोगों की मौत: आग के चेंबर में बदल रही राजधानी

दिल्ली सरकार और डीएफएस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में 500 से अधिक लोगों की जान आग से चली गई है। साल 2019-20 में अनाज मंडी की आग में 44 लोगों की मौत हुई थी। शहर की तीव्र शहरीकरण, अवैध निर्माण और अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को आग के जोखिम में तेजी से वृद्धि का कारण बनाया जा रहा है।

दिल्ली में पिछले पाँच वर्षों में 500 से अधिक लोगों की जान आग से चली गई है, जिससे शहर में अग्नि सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 से मार्च 2026 के बीच कुल 500 से अधिक मृत्यु हुई हैं और हजारों लोग घायल हुए। सबसे अधिक मृत्यु 2019-20 में दर्ज की गईं, जिसमें अनाज मंडी की दुखद आग में अकेले 44 लोगों की मौत हो गई थी। हाल ही में मालवीय नगर में हुई भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हुए, जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे। यह घटना होटलों, गेस्ट हाउसों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की बातों को फिर से बढ़ा दी। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रति वर्ष आग से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। DFS द्वारा दिए गए वर्षीय डेटा में 2025-26 (मार्च 2026 तक) में 36,101 आग संबंधी कॉल दर्ज किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। 2022-23 में 31,958 कॉल थे जबकि 2024-25 में 26,568 कॉल दर्ज किए गए। यह बढ़ता कॉल आंकड़ा स्पष्ट करता है कि शहर में आग जोखिम में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञ इन बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने दिल्ली को अत्यधिक भीड़भाड़ वाला बना दिया है, जिससे अग्निशमन वाहनों की आपातकालीन पहुंच में बाधा पैदा हो रही है। संकरी गलियां और अवैध निर्माण अक्सर अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं। कई होटल और आवासीय भवन अग्नि सुरक्षा उपकरणों का अपर्याप्त रखरखाव करते हैं। सरकार और डीएफएस को इन समस्याओं को दूर करने के लिए कड़े कारवाई और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है.

दिल्ली में पिछले पाँच वर्षों में 500 से अधिक लोगों की जान आग से चली गई है, जिससे शहर में अग्नि सुरक्षा के लिए गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। दिल्ली सरकार और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 से मार्च 2026 के बीच कुल 500 से अधिक मृत्यु हुई हैं और हजारों लोग घायल हुए। सबसे अधिक मृत्यु 2019-20 में दर्ज की गईं, जिसमें अनाज मंडी की दुखद आग में अकेले 44 लोगों की मौत हो गई थी। हाल ही में मालवीय नगर में हुई भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत और 25 लोग घायल हुए, जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे। यह घटना होटलों, गेस्ट हाउसों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन की बातों को फिर से बढ़ा दी। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रति वर्ष आग से जुड़ी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। DFS द्वारा दिए गए वर्षीय डेटा में 2025-26 (मार्च 2026 तक) में 36,101 आग संबंधी कॉल दर्ज किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। 2022-23 में 31,958 कॉल थे जबकि 2024-25 में 26,568 कॉल दर्ज किए गए। यह बढ़ता कॉल आंकड़ा स्पष्ट करता है कि शहर में आग जोखिम में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञ इन बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के लिए कई कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तीव्र शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि ने दिल्ली को अत्यधिक भीड़भाड़ वाला बना दिया है, जिससे अग्निशमन वाहनों की आपातकालीन पहुंच में बाधा पैदा हो रही है। संकरी गलियां और अवैध निर्माण अक्सर अग्नि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हैं। कई होटल और आवासीय भवन अग्नि सुरक्षा उपकरणों का अपर्याप्त रखरखाव करते हैं। सरकार और डीएफएस को इन समस्याओं को दूर करने के लिए कड़े कारवाई और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है





News Nation / 🏆 15. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दिल्ली आग अग्नि सुरक्षा डीएफएस आंकड़ा मालवीय नगर आग अनाज मंडी आग शहरीकरण अवैध निर्माण होटल आग सुरक्षा दिल्ली अग्निशमन सेवा

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gold Silver Price: सोना उछला, पर चांदी हुई धड़ाम! ₹3800 तक टूटे दाम; क्या अब बदलने वाला है गोल्ड-सिल्वर का ट्रेंड? - delhi gold price jumps 700 silver crashes 3800 todayदिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना ₹700 महंगा होकर ₹1,60,300 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी ₹3,800 गिरकर ₹2,65,700 प्रति किलोग्राम हो गई। वैश्विक संकेतों और भू-राजनीतिक तनाव के बीच विशेषज्ञों ने सोने के लिए ₹1,58,500 पर समर्थन और ₹1,60,500 पर प्रतिरोध बताया...

Read more »

पटनीटॉप को मिली 500 करोड़ की सहायता, वैश्विक पर्यटन स्थल की ओर नया कदमकेंद्र सरकार ने ग्लोबल डेस्टिनेशन स्कीम के तहत जम्मू‑काश्मीर के पटनीटॉप को 50 विश्वस्तरीय गंतव्यों में शामिल किया और 500 करोड़ रुपये की फाइनेंशियल मदद की घोषणा की। व्यापक विकास योजना में बुनियादी ढांचा, सड़कों, पार्किंग, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट और स्थानीय रोजगार पर विशेष ध्यान दिया गया है।

Read more »

साल के अंत तक खुलेंगे 500 इथेनॉल पंप, 2027 तक 5,000 का लक्ष्य; पेट्रोलियम मंत्री ने की घोषणा - hardeep puri 500 ethanol pumps by dec 5000 by 2027 targetपेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि इस साल दिसंबर तक देश में 500 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनका लक्ष्य 2027 तक 5,000 तक पहुंचना है। यह पहल फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों को बढ़ावा देने और आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से की गई है, जिसकी शुरुआत दिल्ली-एनसीआर जैसे प्रमुख शहरों से...

Read more »

Sambhal Bulldozer Action: 500 साल पुरानी मजार पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन जारीयूपी के सभंल में लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। बाघाऊ गांव में 500 पुरानी मजार को प्रशासन ने तोड़ डाला और सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।

Read more »

महानिदेशक को नजर अंदाज कर आयुष विभाग में हुए 580 ट्रांसफर, डायरेक्टर जनरल ने तबादले रद करने के लिए मुख्य सचिव को लिखा लेटर - up ayush dept transfers controversy dg seeks cancellationआयुष विभाग में महानिदेशक की अनुमति के बिना 500 से अधिक तबादले किए गए, जिस पर महानिदेशक चैत्रा.

Read more »

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला, SMC व कंप्यूटर टीचर सहित हजारों कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरीहिमाचल सरकार ने शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत हजारों एसएमसी, कंप्यूटर शिक्षक, मिड-डे मील और मल्टी-टास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है

Read more »