दिल्ली-NCR और कई राज्यों में आंधी-बारिश व ओलावृष्टि, प्री-मानसून की गतिविधियों से गर्मी और लू की आशंका में राहत की उम्मीद

मौसम विभाग द्वारा दिल्ली-NCR और कई राज्यों में आंधी-बारिश व ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी किया गया है। प्री-मानसून गतिविधियों के कारण भीषण गर्मी और लू से राहत की उम्मीद है, जबकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट में पृथ्वी के गर्म होने की आशंका पर प्रकाश डाला गया है।

मौसम विभाग ने दिल्ली-NCR और कई राज्यों में आंधी-बारिश व ओलावृष्टि के लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ और प्री-मानसून गतिविधियों के कारण गुरुवार को राजधानी दिल्ली सहित उत्तर-पश्चिम भारत के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जहाँ कुछ क्षेत्रों में ओले भी गिरे। प्री-मानसून की गतिविधियाँ शुक्रवार से और तेज होने की संभावना है, जिससे केरल, तमिलनाडु, पूर्वोत्तर राज्यों एवं पश्चिमी तट पर भारी बारिश होगी। प्री-मानसून के कारण देश का लगभग 80-90 प्रतिशत क्षेत्र बारिश से प्रभावित होने का अनुमान है। मौसम में यह परिवर्तन गर्मी व लू की आशंकाओं में कमी लाएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में तापमान 3-4 डिग्री सेल्सियस और कुछ स्थानों पर 6-8 डिग्री तक गिरने की संभावना है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि 2026 से 2030 तक के पांच वर्ष पृथ्वी के लिए बेहद गर्म रहने वाले हैं। इस अवधि के दौरान औसत तापमान 1.

5 डिग्री सेल्सियस के ánusar बढ़ने और एक वर्ष में 2024 की गर्मी का रिकॉर्ड टूटने की आशंका है। आर्कटिक क्षेत्र तेजी से गर्म हो रहा है, जहाँ तापमान बाकी दुनिया की तुलना में तीन गुना अधिक बढ़ रहा है। आर्कटिक में औसत 1.66 डिग्री अतिरिक्त गर्मी पहुंचने की संभावना है। समुद्री बर्फ के पिघलने से वैश्विक मौसम पर और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत जैसे देशों में लू की घटनाएं बढ़ेंगी, रात का तापमान भी नाटकीय रूप से बढ़ेगा, जिससे स्वास्थ्य, कृषि और पानी की उपलब्धता पर गंभीर प्रभाव पड़ने का अनुमान है। दिल्ली-NCR एवं उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली। मौसम विभाग की सटीक जानकारी के लिए निरंतर अपडेटों का पालन करने की सलाह दी जा रही है





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