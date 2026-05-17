दिल्ली जेल में कैदी की मौत: 50,000 रुपये रंगदारी देने के लिए दबाव, जेल अधीक्षक ने दी जांच

दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी की मौत से हड़कंप मचा है। परिवार ने जेल के अंदर धमकियों का आरोप लगाया है। इसमें कैदी की मौत के मामले में भी जांच को अधीक्षण जेल अधीक्षक ने सौंपी है।

दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी की मौत, परिवार बोला- 50000 रुपये रंगदारी देने के लिए दबाव बनाया जा रहा थाडिल्ली की मंडोली जेल में एक 66 साल के विचाराधीन कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। परिवार ने जेल के अंदर वसूली का आरोप लगाया। परिवार ने कहा कि जेल के अंदर धमकियां दी जा रही हैं और 50,000 रुपये देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उनके परिवार के अनुसार, उन्हें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक नंबर दिया गया था।यह कैदी शाकरपुर के रहने वाला था, जो धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद था। इसके अलावा इससे पहले भी कई कैदियों की मौत हो चुकी है, जिनमें आत्महत्या, हत्या और स्वास्थ्य संबंधी मामले शामिल हैं.

दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी की मौत, परिवार बोला- 50000 रुपये रंगदारी देने के लिए दबाव बनाया जा रहा थाडिल्ली की मंडोली जेल में एक 66 साल के विचाराधीन कैदी की मौत से हड़कंप मच गया। परिवार ने जेल के अंदर वसूली का आरोप लगाया। परिवार ने कहा कि जेल के अंदर धमकियां दी जा रही हैं और 50,000 रुपये देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उनके परिवार के अनुसार, उन्हें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए एक नंबर दिया गया था।यह कैदी शाकरपुर के रहने वाला था, जो धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद था। इसके अलावा इससे पहले भी कई कैदियों की मौत हो चुकी है, जिनमें आत्महत्या, हत्या और स्वास्थ्य संबंधी मामले शामिल हैं





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