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दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी और बारिश का अलर्ट, स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानें

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दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी और बारिश का अलर्ट, स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानें
दिल्ली-एनसीआरउमस भरी गर्मीबारिश
📆15-06-2026 02:17:00
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दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, जिसके कारण मौसम विभाग ने 19 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है. स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा के लिए नीस से रवाना हुए, जिसके लिए यह पहली बार होगा कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की आजादी के बाद से कोई आधिकारिक यात्रा की होगी. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो रही हैं, जिनमें लखनऊ से पहली उड़ान सुबह 07:05 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करेगी. नियमित उड़ानें भी इसी दिन से शुरू हो रही हैं, जिसमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि उड़ानों का संचालन बिना किसी बाधा के हो सके. इस बीच, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज विशेष विमान से 172 स्थानीय किसान लखनऊ जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन दी थी. सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जहां हरि की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही गंगा में स्नान कर रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें कई जोन और विशेष बल शामिल हैं, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. भारत अंतरिक्ष कांग्रेस (India Space Congress - ISC 2026) का शानदार शुभारंभ आज से हो रहा है, जो 17 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विशेष विमान से 172 स्थानीय किसान लखनऊ जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन दी थी.

दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, जिसके कारण मौसम विभाग ने 19 राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है.

स्लोवाकिया की आधिकारिक यात्रा के लिए नीस से रवाना हुए, जिसके लिए यह पहली बार होगा कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया की आजादी के बाद से कोई आधिकारिक यात्रा की होगी. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो रही हैं, जिनमें लखनऊ से पहली उड़ान सुबह 07:05 बजे एयरपोर्ट पर लैंड करेगी.

नियमित उड़ानें भी इसी दिन से शुरू हो रही हैं, जिसमें बेंगलुरु और मुंबई जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ताकि उड़ानों का संचालन बिना किसी बाधा के हो सके. इस बीच, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज विशेष विमान से 172 स्थानीय किसान लखनऊ जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन दी थी.

सोमवती अमावस्या के अवसर पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है, जहां हरि की पौड़ी पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही गंगा में स्नान कर रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें कई जोन और विशेष बल शामिल हैं, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. भारत अंतरिक्ष कांग्रेस (India Space Congress - ISC 2026) का शानदार शुभारंभ आज से हो रहा है, जो 17 जून 2026 तक चलेगा, जिसमें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विशेष विमान से 172 स्थानीय किसान लखनऊ जाएंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन दी थी.

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