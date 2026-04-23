दिल्ली में गर्मी का प्रकोप: यलो अलर्ट जारी, तापमान 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने 24 और 25 अप्रैल के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। 26 अप्रैल से मौसम में बदलाव की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिजली चमकने और धूल भरी आंधी की आशंका है।

दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ रही है और राजधानी के निवासियों के लिए आने वाले कुछ दिन चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने 24 और 25 अप्रैल के लिए यलो अलर्ट जारी किया है, जो तापमान में संभावित वृद्धि और गर्मी की लहर की आशंका को दर्शाता है। कल, तेज सतही हवाओं ने तापमान को कुछ हद तक नियंत्रित रखने में मदद की थी, लेकिन शुक्रवार को हवा की गति धीमी होने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। यह इस सीजन का सबसे अधिक तापमान होने की उम्मीद है, जो लोगों के लिए विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। मौसम विभाग का कहना है कि 26 अप्रैल से मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इस विक्षोभ के कारण बिजली चमकने, धूल भरी आंधी और तेज हवाएं चलने की आशंका है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। हालांकि, यह गिरावट महत्वपूर्ण नहीं होगी और तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच ही रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ का दिल्ली पर विशेष प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है, लेकिन यह कुछ राहत प्रदान कर सकता है। बृहस्पतिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक 41.

7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन था। इससे पहले, 17 अप्रैल को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। पिछले साल, 26 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस था, जो उस सीजन का सबसे गर्म दिन था। इस बार भी तापमान पिछले साल के करीब पहुंचने की संभावना है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, जिससे रातें भी गर्म हो रही हैं। बृहस्पतिवार को रिज इलाके में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि पालम में 41.6 डिग्री सेल्सियस और लोधी रोड में 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हालांकि गर्मी के तेवर कड़े रहे हैं, लेकिन अभी तक लू नहीं चली है। हालांकि, गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों को काफी परेशान कर दिया है, खासकर दोपहर के समय। बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे दोपहर के समय घर के अंदर रहें और बाहर निकलने पर सावधानी बरतें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्के रंग के कपड़े पहनें। गर्मी से बचाव के लिए छांव का उपयोग करें और धूप में लंबे समय तक रहने से बचें। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और लोगों को अपडेट करता रहेगा। दिल्ली सरकार ने भी गर्मी से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना और गर्मी आश्रय केंद्र स्थापित करना शामिल है। लोगों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गर्मी का प्रभाव सभी पर समान रूप से नहीं पड़ता है। कमजोर लोगों, जैसे कि बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि आप गर्मी से संबंधित किसी भी लक्षण का अनुभव करते हैं, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। दिल्ली में गर्मी की स्थिति गंभीर होती जा रही है, और लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की आवश्यकता है





Amar Ujala / 🏆 12. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गर्मी दिल्ली मौसम यलो अलर्ट तापमान पश्चिमी विक्षोभ लू

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

अगले 24 घंटे राहत, 2 डिग्री गिरेगा पारा: इसके बाद तेजी से बढ़ेगी गर्मी; रायपुर में 44 डिग्री पार जा सकता है...Chhattisgarh heatwave rising soon, Raipur temp to cross 44 degrees. Follow Dainik Bhaskar.

Read more »

गोरखपुर में जमीन के नाम पर 44 लाख की ठगीगोरखपुर में जालसाजों ने जमीन दिलाने के नाम पर 44 लाख रुपये की ठगी की। आरोपियों ने पहले खुद को पिछड़ी जाति का बताकर जमीन का सौदा तय किया, लेकिन बाद में बैनामा के समय अनुसूचित जाति होने का दावा किया और सौदा टाल दिया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Read more »

बक्सर जिले के लिए अगले कुछ दिन भारी, मौसम को लेकर आ गया बड़ा अपडेटबक्सर जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है और आगामी दिनों में 44 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है।

Read more »

प्रयागराज में चिलचिलाती धूप ने किया बेहाल: तापमान 44°C, सुबह से ही आसमान से बरस रही आगPrayagraj heatwave alert: 44°C temperatures scorch city. Latest updates.

Read more »

उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी: 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका, स्कूल समय में बदलावउत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही गर्मी को देखते हुए 32 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। लखनऊ में स्कूल खुलने के समय में बदलाव किया गया है।

Read more »

देहरादून: आशारोड़ी-झाझरा बाईपास का 44 निर्माण पूरा, 2027 तक ट्रैफिक होगा आसानदेहरादून में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत बन रहे 12 किमी लंबे आशारोड़ी-झाझरा बाईपास का 44 काम पूरा हो गया है।

Read more »